Studie zu Direktversicherungen: Was Kunden wirklich nervt (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -- Jeder Zweite in Deutschland bemängelt, dass Anliegen immerwieder neu erklärt werden müssen- Generationenkonflikt: Gerade Ältere wünschen sich persönlichansprechbaren Kontakt- Für 2 von 3 Deutschen ist das Servicemerkmal Datensicherheit inder Online-Beratung am wichtigsten- Bundesweite, repräsentative Umfrage zu Beratung vonDirektversicherungenDas eigene Anliegen immer wieder neu erklären zu müssen, das istfür die Deutschen das größte Ärgernis in der telefonischen Beratung -knapp jeder Zweite ist davon genervt (49 Prozent). Das ist dasErgebnis einer bundesweiten, repräsentativen Umfrage zurVersicherungsberatung, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov imAuftrag der DA Direkt Versicherung durchgeführt hat. Die Studie ergabferner, dass 40 Prozent der Befragten bemängeln, dass sie keinenindividuellen, persönlich ansprechbaren Kontakt bei derVersicherungsberatung haben. Die fehlende Fachkompetenz imBeratungsgespräch beklagen etwas mehr als ein Drittel der Befragten(34 Prozent). Diese Umfrageergebnisse lassen darauf schließen, dasses den Deutschen im Umgang mit Direktversicherern noch häufig aneinem vertrauten und gleichzeitig kompetenten Ansprechpartner fehlt.Wie die Umfrage weiter zeigt, stört rund ein Viertel der Befragten(24 Prozent) außerdem eine lange Wartezeit. Die Mehrheit derBefragten äußert sich jedoch positiv zur Freundlichkeit der Beratung.Nur jeder fünfte Deutsche übt diesbezüglich Kritik. Und 16 Prozentder Befragten treibt es zur Weißglut, wenn sie in der Beratung aufGesprächspartner mit fehlender Befugnis treffen.Generationenkonflikt: Gerade Ältere wünschen sich persönlichenAnsprechpartnerEin Vergleich der Generationen zeigt einen interessanten Kontrast,der zugleich die Vermutung bestätigt, dass im Falle des persönlichenAnsprechpartners Alt und Jung unterschiedliche Perspektiven haben. Inder Altersgruppe 55+ ist dies für die Hälfte der Befragten einÄrgernis (50 Prozent). Bei den Jüngeren (18 bis 24 Jahre) beklagensich nur ein Viertel, dass sie von keinem individuellen Kontaktberaten werden.Was den unfreundlichen Umgang mit Kunden betrifft, so kehrt sichdas Antwortverhalten beider Generationen um. Für die ältereGeneration der Deutschen scheint es weniger schlimm zu sein, wennKunden am Telefon unfreundlich beraten werden. Im Gegensatz zu denJüngsten in der Befragung nervt es nur 18 Prozent der Älteren. Beiden Jüngeren sind es 28 Prozent.Top 3: Deutsche schätzen vor allem Datensicherheit, Fachkompetenzund Transparenz in der VersicherungsberatungDer telefonische Kundenkontakt ist im Versicherungsdirektgeschäftausschlaggebend für den Erfolg, aber auch mit konkretenKundenanforderungen an den Service verbunden. In einem zweiten Teilder Umfrage wurden Kunden daher gebeten wichtige Servicemerkmale zubewerten.Die Ergebnisse bringen überraschende Erkenntnisse: Die weitverbreitete Annahme, Kunden von Direktversicherern würden nur aufeinen günstigen Preis schauen, können die Umfrageergebnisse nichtbestätigen. Laut Studie hat die Datensicherheit die höchste Relevanzin Deutschland - insgesamt 68 Prozent stufen sie als sehr wichtig inder Versicherungsberatung ein. Dicht gefolgt von der kompetentenBeratung, die 65 Prozent der Befragten als sehr wichtig ansehen. Dietransparente Darstellung von Versicherungsbedingungen undVersicherungsleistungen schließt das Ranking der Top 3. 59 Prozentbemessen die Transparenz als sehr wichtig. Auf Platz vier folgt beiden Deutschen der einfache Prozess in der Beratung. Von etwas mehrals der Hälfte wird er als sehr wichtig eingestuft (51 Prozent). Dergünstige Preis rangiert mit 46 Prozent auf Platz fünf.Kundenservice: Verschiedene Generationen haben verschiedeneAnsprücheAuch beim Thema Datensicherheit lohnt sich ein Blick auf dieAlterseffekte: Laut Studienergebnis ist die Datensicherheit zwar überalle Altersgruppen hinweg am wichtigsten, jedoch mitunterschiedlicher Ausprägung: In der Altersgruppe 55+ Jahre liegt dieDatensicherheit mit 76 Prozent vorn. Bei der jüngsten Generation derStudienteilnehmer, 18 bis 24 Jahre, sehen nur noch 61 Prozent dieDatensicherheit als sehr wichtig an - also 15 Prozentpunkte weniger.Für die Fachkompetenz lassen sich vergleichbare Verhältnissevorfinden. Bei beiden Altersgruppen landet das Merkmal auf Platzzwei, aber mit einem Unterschied von insgesamt 19 Prozentpunkten. Für56 Prozent der 18- bis 24-Jährigen ist die Fachkompetenz sehrwichtig, bei der Generation 55+ sind es 75 Prozent.In puncto Verfügbarkeit von Social Media-Kanälen kehren sich dieVerhältnisse um. Während für 19 Prozent der Befragten im Alter von 18- 24 Jahren die Verfügbarkeit von Social Media-Kanälen sehr wichtigist, halten es nur 12 Prozent der Generation 55+ für sehr wichtig. Obsich Mann oder Frau mit dem Thema Online-Versicherungsberatungbeschäftigt, scheint egal. Bei den Geschlechtern zeigt dasAntwortverhalten keine statistisch relevanten Unterschiede."Wir wollen den Service für unsere Kunden stets verbessern. Dazuhilft das tägliche Feedback im Kundenkontakt wie auch die vorliegendeUntersuchung. Wir erkennen seit einiger Zeit einen zunehmenden Wunschnach persönlicher Nähe im Onlinegeschäft. Dies liegt auch an derstark wachsenden Zahl älterer Online-Kunden. Die vorliegendenErgebnisse bestätigen dies deutlich", sagt Peter Stockhorst,Vorstandsvorsitzender der DA Direkt Versicherung.DA Direkt geht radikal anderen Weg in der DirektversicherungDie aktuelle Studie stützt die bereits zum Jahresbeginn initiiertestrategische Neuausrichtung der DA Direkt. Das neue Beratungsangebotdes Direktversicherers bietet den Kunden ein Service-Netzwerk miteigenen, persönlichen Versicherungsfachberatern am Telefon. InErgänzung zum bestehenden Call Center erhalten Kunden seit dem 1.Juli 2019 auf Wunsch einen fest zugeordneten Fachberater. DerAnsprechpartner bleibt für den Kunden damit dauerhaft bestehen.Hierfür kombiniert DA Direkt die bewährten Vorteile einesDirektversicherers mit den Annehmlichkeiten einer persönlichenBeratung durch einen Versicherungsfachberater."Mit dem Start unseres Service-Netzwerks haben wir einen großenSchritt auf dem Weg zur Neuen DA Direkt gemacht. Wir sehen weitergroßes Potenzial im Online-Geschäft und werden hier unser Angebotdeutlich ausbauen. Doch wir erkennen bei vielen Online-Nutzern auchden zusätzlichen Wunsch nach einem persönlichen Ansprechpartner imBedarfsfall. Mit unserem einzigartigen Service-Netzwerk bieten wirnun diesen Service für unsere Kunden. Neben der individuellen Kundenberatung gewährleistet DA Direkt mit
dem Start der neuen Services eine Erreichbarkeit an sieben Tagen in
der Woche, 24 Stunden lang - auch dieser umfassende Service steht
seit dem 1. Juli 2019 allen Kunden offen.
Über die Studie
DA Direkt befragte in Zusammenarbeit mit YouGov, in dem Zeitraum
vom 11.06. bis 13.06.2019, 2037 Menschen in Deutschland. Die
Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche
Bevölkerung ab 18 Jahren.