Hamburg (ots) - Für einen guten Service ist nicht automatisch eineBankfiliale vor Ort nötig - einige Direktbanken zeigen eineausgezeichnete Kundenorientierung, etwa am Telefon oder beiE-Mail-Anfragen. Unterschiede gibt es auch bei den Konditionen, wobeidie Tagesgeld-Zinsen fast immer für Kundenfrust sorgen. Das zeigt dieaktuelle Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität, welchesneun große Direktbanken getestet hat.Gesamtergebnis "befriedigend"Der Aspekt Sicherheit, insbesondere in punctoLegitimationsverfahren, schneidet erfreulich positiv ab, dagegenfallen die Leistungen im Bereich Service und vor allem bei denKonditionen deutlich ab. Insgesamt erzielen die untersuchenDirektbanken nur ein befriedigendes Ergebnis.Kostenfreies Girokonto, Depot ohne Grundgebühr, Option derkostenlosen Tilgungsänderung bei Baudarlehen - auf den ersten Blickbieten die Direktbanken in vielen Produktbereichen kundenfreundlicheStandards. Im Detail spiegeln die Konditionen aber die aktuelleFinanzmarktlage wider - zu Ungunsten der Verbraucher. So beträgt dieGuthabenverzinsung bei Tagesgeldkonten im besten Fall 0,2 Prozent -die meisten Institute verzinsen das Geld bei dieser populärenAnlageform mit mickrigen 0,01 Prozent. Ein Kostenfaktor stellen auchdie Ordergebühren dar: Je nach Ordervolumen kassiert die teuersteDirektbank im Einzelfall mehr als das Dreifache gegenüber demgünstigsten Anbieter.Service mit VerbesserungspotenzialBeim Service am Telefon, per-Mail und im Internet bieten immerhinzwei Direktbanken sehr gute Leistungen; insgesamt schneidet dieBranche hier befriedigend ab. Während die Internetauftritte in punctoInformationswert und Nutzerfreundlichkeit mehrheitlich überzeugen,zeigen sich an der Hotline und per E-Mail Defizite: Die Mitarbeitergehen selten individuell auf das Kundenanliegen ein und Auskünftefallen nicht immer vollständig aus. Positiv: Fachfragen werden imTest fast ausnahmslos korrekt beantwortet.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts fürService-Qualität: "Für Verbraucher, die keinen Wert auf persönlicheFilialservices legen, sind Direktbanken mit ihren kostenlosen odergünstige Basisleistungen oft attraktiv. Es lohnt aber ein genauerBlick. Beim Service wie bei den Konditionen, vor allem im BereichBrokerage, gibt es teils große Unterschiede."Die besten DirektbankenTestsieger ist die Comdirect Bank mit dem Qualitätsurteil "gut".Im Service zeigt das Unternehmen eine sehr gute Leistung. Am Telefonberaten die souveränen Mitarbeiter strukturiert und inhaltlichverständlich. E-Mail-Anfragen werden zügig, kompetent und sehrfreundlich beantwortet. Der nutzerfreundlich gestalteteOnline-Auftritt bietet einen hohen Informationswert und hilfreicheFinanz- und Rechnertools. In puncto Konditionen fällt unter anderemder bonitätsunabhängige Zinssatz beim Ratenkredit positiv auf.1822direkt nimmt den zweiten Rang ein, ebenfalls mit einem gutenGesamtergebnis. Am Telefon und per E-Mail erhalten die Kundenkorrekte und vollständige Auskünfte; die E-Mail-Antworten sind gutauf den Kundenbedarf zugeschnitten. Zudem ist der Informationsgehaltdes strukturierten Internetauftritts im Anbietervergleich amhöchsten. Für Baufinanzierungen bietet die 1822direkt zumTestzeitpunkt mit den niedrigsten Effektivzins an.Rang drei belegt DKB Deutsche Kreditbank. Das Unternehmenüberzeugt mit den insgesamt besten Konditionen; selbstTagesgeld-Anlagen werden im Gegensatz zur Konkurrenz noch inerwähnenswerter Höhe verzinst. Zudem bietet die DKB die größte Anzahlan sicheren Legitimationsverfahren, darunter auch das sehr sichereHBCI-Verfahren mit Chipkarte und Lesegerät.Auch den Testsieg in der Sonderauswertung "Brokerage Direktbanken"sichert sich die Comdirect Bank (Qualitätsurteil: "gut"), die imAnbietervergleich mit dem besten Service und den drittbestenKonditionen überzeugt. Die Plätze zwei und drei belegen 1822direktvor der Norisbank, beide ebenfalls mit einem guten Gesamtergebnis.Das Deutsche Institut für Service-Qualität testete neun bedeutendeDirektbanken, die über ein breites Produktportfolio verfügten. DerService wurde bei jedem Anbieter anhand von je zehn verdecktenTelefon- und E-Mail-Tests, zehn Prüfungen der Internetauftritte durchgeschulte Testnutzer sowie einer detaillierten Inhaltsanalyse derWebsites geprüft. Die Analyse der Konditionen umfasste dieProduktbereiche Zahlungsverkehr, Brokerage, Tagesgeld, Ratenkreditund Baufinanzierung. Gegenstand der Analyse der Sicherheit imInternet waren die unterschiedlichen TAN-Verfahren, zusätzlicheSicherheitsvorkehrungen und Sicherheitsgarantien der Banken. DieDatenerhebung in den Bereichen Konditionen und Sicherheit erfolgteüber offizielle Unternehmensanfragen (Datenstand: 01.03.2019). Ineiner separaten Auswertung wurden die Online-Broker unter denDirektbanken betrachtet. Auch hier umfasste die Analyse dreiBereiche: Service, Brokerage-Konditionen und Sicherheit im Internet.Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt dasZiel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. DasMarktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweckunabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Rund1.500 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. DieLeitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannteMethoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einemTeam aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. 