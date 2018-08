Hamburg (ots) - Eine Immobilie kann zu einem wichtigen Bausteinder privaten Altersvorsorge werden. Vor einer solchen Entscheidungsteht aber zunächst die Finanzierungfrage, auf die nicht zuletzt auchDirektbanken und Online-Vermittler eine Antwort haben. Dass hier einVergleich ratsam ist, zeigen die Ergebnisse einer Studie desDeutschen Instituts für Service-Qualität, welches 13Direkt-Baufinanzierer getestet hat.ZinsanstiegDie Direkt-Baufinanzierer erzielen in puncto Service undKonditionen insgesamt ein gutes Ergebnis. Zwei Unternehmen sichernsich das Qualitätsurteil "sehr gut", acht sind "gut". Drei Anbieterkommen im Gesamtergebnis jedoch nicht über ein "befriedigend" hinaus.Bemerkenswert in puncto Konditionen: Bei allen untersuchtenFinanzierungsszenarien liegen die aktuellen Zinssätze im Schnitt überdenen des Vorjahres.Lohnender VergleichDie Studie deckt auf, dass die Zinsdifferenzen zwischen denDirekt-Baufinanzierern deutlich sind - für den Verbraucher ergebensich große Sparpotenziale. So unterscheidet sich der Effektivzinsbeispielsweise bei der Sofortfinanzierung (Laufzeit: fünf Jahre)zwischen dem günstigsten und teuersten Anbieter gleich um 0,76Prozentpunkte. Die geringsten Schwankungen mit immer noch bis zu 0,17Prozentpunkten zeigt sich bei den Forwarddarlehen mit 15 JahrenLaufzeit. Bei diesen Anschlussfinanzierungen profitierenDarlehensnehmer übrigens häufig von einer flexiblenVertragsausstattung: Kostenfreie Tilgungsänderungen sind bei elf der13 Anbieter möglich; Sondertilgungen ermöglichen neun Unternehmen.Zudem ist bis auf eine Ausnahme der Abschluss schon lange im Vorausmöglich -mindestens fünf Jahre vor Ablauf des bestehenden Kredits.Oft überzeugende BeratungsleistungDie Direkt-Baufinanzierer bieten insgesamt einen guten Service. AmTelefon und per E-Mail erhalten die Kunden - meist ohne langeWartezeiten - freundliche und insgesamt kompetente Auskünfte. Nur dieIndividualität der Beratung lässt teils zu wünschen übrig: Von denE-Mail-Antworten sind fast 30 Prozent nicht ausreichend auf dasKundenanliegen zugeschnitten; am Telefon tritt dieses Manko in jedemvierten Gespräch auf. Markus Hamer, Geschäftsführer des DeutschenInstituts für Service-Qualität: "In der Entscheidungsphase sollte derService der Unternehmen nicht außer Acht gelassen werden. DieKundenorientierung der untersuchten Direkt-Baufinanzierer reicht vonsehr guten bis hin zu ausreichenden Leistungen."Die besten Direkt-BaufinanziererInterhyp geht mit dem Qualitätsurteil "sehr gut" als Testsiegeraus der Studie hervor. Der Vermittler bietet den insgesamt bestenService. Am Telefon und per E-Mail beweisen die Mitarbeiter inindividuellen Beratungen die höchste Kompetenz. Die übersichtlicheWebsite bietet viele themenspezifische Inhalte, darunter verschiedeneBaufinanzierungsrechner. Auch die Konditionen überzeugen:Beispielsweise sind die Zinssätze bei und einer Laufzeit von fünfJahren in allen untersuchten Baufinanzierungsarten bei keinemAnbieter niedriger.Den zweiten Rang belegt die 1822direkt (Qualitätsurteil: "sehrgut"). Der Service überzeugt in allen Testbereichen: E-Mail-Anfragenwerden schnell - im Schnitt innerhalb von sieben Stunden - undprofessionell beantwortet. Die Beratung am Telefon ist kompetent undausgesprochen freundlich. Zudem punktet der Internetauftritt miteinem hohen Informationswert. Der Effektivzins war bei fünfjährigerZinsbindung mit am günstigsten und auch bei Laufzeiten von zehn und15 Jahren attraktiv.Die Comdirect Bank nimmt mit einem guten Gesamtergebnis Rang dreiein. Ausschlaggebend für das positive Abschneiden ist insbesonderedie sehr gute Serviceleistung: Am Telefon erhalten Interessenten nachnur kurzer Wartezeit eine kompetente Beratung in angenehmerGesprächsatmosphäre. E-Mails beantworten die Mitarbeiter zügig undvollständig. In puncto Konditionen liefert die Comdirect im BereichVolltilgerdarlehen mit das beste Ergebnis.Das Deutsche Institut für Service-Qualität testete den Service unddie Konditionen von sechs Online-Vermittlern vonBaufinanzierungskrediten sowie von sieben Direktbanken. Der Serviceder Unternehmen wurde anhand von je zehn verdeckten Telefon- undE-Mail-Tests, zehn Prüfungen der Internetauftritte durch geschulteTestnutzer sowie einer detaillierten Inhaltsanalyse der Websiteermittelt. Insgesamt flossen 393 Servicekontakte mit den Anbietern indie Untersuchung ein. Darüber hinaus erfolgte eine Analyse derKonditionen. Auf der Basis offizieller Unternehmensangaben wurden dieEffektivzinssätze und Leistungen in den KategorienSofortfinanzierung, Forwardfinanzierung und Volltilgerdarlehenermittelt und vergleichend bewertet (Datenstand: 16. Mai 2018).Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt dasZiel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. DasMarktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweckunabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Rund1.500 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. DieLeitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannteMethoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einemTeam aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucherliefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seineKaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen fürdas eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut fürService-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medienund TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zumLeistungsspektrum des DISQ.Veröffentlichung nur unter Nennung der Quelle:Deutsches Institut für Service-QualitätPressekontakt:Martin SchechtelTel.: +49 (0)40 / 27 88 91 48 - 20E-Mail: m.schechtel@disq.dewww.disq.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell