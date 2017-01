Studie: Digitalisierung verändert Vermarktung am Point-of-Sale / UGW und Lebensmittel Zeitung veröffentlichen POS-Marketing-Report 2017

Frankfurt/Main (ots) - Die zunehmende Digitalisierung und diedamit einhergehende Vernetzung von Online- und Offline-Welt eröffnetdem Lebensmitteleinzelhandel neue Vermarktungspotenziale für denPoint-of-Sale (POS), stellt ihn jedoch auch vor neueHerausforderungen. Die aktuelle Studie POS-Marketing-Report derLebensmittel Zeitung (dfv Mediengruppe) und der Agenturgruppe UGWbeleuchtet den Einsatz unterschiedlicher Verkaufsförderungsmaßnahmenaus Sicht der Entscheider aus dem Lebensmittelhandel.Insgesamt wurden 302 Handelsentscheider zu ihren präferiertenVermarktungsstrategien und persönlichen Prognosen zurMarktentwicklung befragt. Erfolgsfaktoren bei der Verkaufsförderungsind starke Marken und der Zeitpunkt der Aktion. Stark im Kommen sindmobile Apps; bereits ein Drittel der Handelszentralmanager und einViertel der Marktmanager bevorzugen diese digitale Variante.Bemerkenswert ist, dass die Wichtigkeit von Aktionspreisen undbesonderen Rabattaktionen abnimmt. Auch Ladendurchsagen werdendeutlich weniger präferiert als in den Vorjahren.Gemäß der omnipräsenten Digitalisierung zeichnet sich auch imLebensmitteleinzelhandel ein deutlicher Trend ab: der Einsatz vonMobile Couponing und Werbebildschirmen wird immer beliebter. "DieseEntwicklung wird sich in Zukunft immer stärker durchsetzen,insbesondere mit dem Übergang der 'Digital Natives' in die Funktionals Haushaltsführende", so Gernot Lingelbach, Geschäftsführer der UGWCommunication.Auch verschiedene Online-Bestellmöglichkeiten bieten die Händlerihren Kunden zunehmend an. Insgesamt rechnet die Hälfte derHandelsmanager in Bezug auf den wachsenden Online-Handel mitLebensmitteln jedoch mit spürbaren Umsatzeinbußen. Allerdings gibt esinsbesondere in den Handelszentralen auch die Hoffnung, dass sich dieangebotenen Online-Shopping-Modelle auch positiv auf den stationärenLebensmittelhandel auswirken. Mit großen Befürchtungen wird jedochder Markteintritt von Amazon Fresh erwartet.Zukünftig wollen die Händler vermehrt den Abverkauf ihrerQualitäts-Eigenmarken mit Aktionen pushen, die ihrer Ansicht nachauch auf dem Vormarsch sind. Dadurch steigt der Vermarktungsdruck aufdie Herstellermarken. Aber es ergeben sich auch Chancen für dieMarken der Industrie, denn die Handelsentscheider sind immer auf derSuche nach Innovationen und emotionalen Aktionen, mit denen sie sichvom Wettbewerb differenzieren können.Der POS-Marketing-Report 2017 umfasst 144 Seiten und kostet 295Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Die Studie ist erhältlich unterwww.lebensmittelzeitung.net/pos-marketing-report-2017 oder per E-Mailüber marketing@lebensmittelzeitung.net.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: Lebensmittel Zeitung, übermittelt durch news aktuell