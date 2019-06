Hamburg (ots) - 29 Prozent der Bundesbürger zweifeln daran, dassihre Daten bei den deutschen Versicherungsunternehmen in guten Händensind. Mehr als 60 Prozent der Kunden würden ihrer Versicherung aberpersönliche Daten zur Verfügung stellen, solange sie im Gegenzugdafür weniger für den Versicherungsschutz bezahlen müssen. Das sindErgebnisse der Studie "Digitale Versicherung 2019", für die imAuftrag des Softwareherstellers Adcubum mehr als 1.000 Bundesbürgerbevölkerungsrepräsentativ befragt wurden."Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes sind noch weitverbreitet", sagt Michael Süß, Geschäftsführer von AdcubumDeutschland. Zwar habe sich eine Mehrzahl der Kunden damitabgefunden, Unternehmen persönliche Daten zur Verfügung zu stellen,ein mulmiges Gefühl bleibe aber bei vielen. "Eine klare und über diegesetzlichen Vorgaben hinausgehende Verpflichtung zum Datenschutzseitens der Versicherer und Offenheit darüber, wie dieseInformationen genutzt werden, könnten einen Teil dieser Ängsteabbauen", erklärt Süß.Für die Versicherungsunternehmen selbst gewinnen persönlicheKundendaten immer stärker an Bedeutung. Von Interesse sind unteranderem Informationen zum Standort, zur Fitness oder auch zum Nutzer-und Konsumverhalten. Wo diese Daten gespeichert werden, ist demKunden wichtig. Solange es sich um ein deutsches Rechenzentrumhandelt, haben 65 Prozent der Befragten ein eher gutes Gefühl.Die Preisgabe sensibler Informationen ist für eine Mehrheitmittlerweile völlig normal. 63 Prozent gaben an, sie hätten sichdaran gewöhnt. Gleichzeitig erwarten viele Menschen dafür eineGegenleistung. Auf die Frage, ob sie für die Bereitstellungpersönlicher Daten im Gegenzug erwarten würden, weniger für dieVersicherung bezahlen zu müssen, antworteten 23 Prozent mit "trifftzu" und weitere 39 Prozent mit "trifft eher zu".Fast jeder Zweite hat allerdings Angst davor, dass sich diebereitgestellten Informationen negativ auswirken könnten. 51 Prozentbefürchten, dass die Versicherung sie aufgrund persönlicher Daten alsKunden kündigt, ablehnt oder eine völlig überhöhteVersicherungsprämie verlangt. "Auffällig ist, dass vor allem jüngereKunden stark sensibilisiert sind für dieses Thema. 55 Prozent in derAltersgruppe 18 bis 34 haben Angst vor Sanktionen seitens derUnternehmen", so Süß. Bei den über 55-Jährigen seien es hingegen"nur" 47 Prozent, die befürchten, dass der Versicherer siebenachteiligen könnte. "Die ältere Generation ist bei diesem Themanoch etwas gelassener. Unternehmen sollten dennoch allen Kunden dieAngst nehmen, zum Beispiel mittels transparenter Richtlinien undklarer Aussagen darüber, unter welchen BedingungenVersicherungsschutz gewährt werden kann und wann nicht", sagt derAdcubum-Geschäftsführer.Mehr Details und weitere relevante Erkenntnisse sind in der Studie"Digitale Versicherung 2019" ersichtlich. Diese steht auf der Websitevon Adcubum zum Download bereit:http://www.adcubum.com/aktuell/adcubum-studie-digitale-versicherungDie Adcubum-GruppeAdcubum ist ein führender Schweizer Hersteller vonStandardsoftware für die internationale Assekuranz. Insgesamtbeschäftigt Adcubum über 400 hochqualifizierte Mitarbeitende amHauptsitz in St. Gallen und in den Niederlassungen in Hamburg,Düsseldorf, Stuttgart, Zürich-Wallisellen, Solothurn, Lausanne,Luzern und Zagreb. Kern der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklungund Wartung der Standardsoftware adcubum SYRIUS, ein modularaufgebautes System für Kranken-, Unfall- und Sachversicherungen.Zusammen mit qualifizierten und spezialisierten Partnerunternehmenbietet Adcubum bei der Produkteinführung und -optimierung sämtlichebenötigten Dienstleistungen zur erfolgreichen Einführung des Systemsan. Weitere Informationen unter: http://www.adcubum.de/Pressekontakt:Adcubum Deutschland GmbHRaboisen 5D-20095 HamburgGeschäftsführung:Michael SüßTelefon: +49 40 6077102 59E-Mail: Michael.Suess@adcubum.comPressekontakt:Arne StuhrTelefon: +49 177 3055 194E-Mail: Presse@adcubum.comOriginal-Content von: Adcubum, übermittelt durch news aktuell