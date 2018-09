Hamburg (ots) - "Alexa, versichere mich!": Bereits 18 Prozent derjüngeren Deutschen können sich vorstellen, eine Versicherung übereinen digitalen Sprachassistenten wie Amazons Alexa oder Apples Siriabzuschließen. Selbst in der Gesamtbevölkerung ist mehr als jederZehnte dazu bereit. Das sind Ergebnisse der Studie "DigitaleVersicherung 2018", für die im Auftrag des SoftwareherstellersAdcubum mehr als 1.000 Bundesbürger bevölkerungsrepräsentativ befragtwurden.Schließen wir unsere Versicherungen bald komplett über digitaleSprachassistenten wie Alexa oder Siri ab? Obwohl das in Deutschlandnoch Zukunftsmusik ist, sind viele Bundesbürger dafür schonerstaunlich offen. Am aufgeschlossensten zeigen sich jüngereBundesbürger zwischen 18 und 34 Jahren: 18 Prozent von ihnen könnensich den Abschluss über einen solchen Assistenten vorstellen. Auch inder Gesamtbevölkerung sind dazu schon 12 Prozent bereit. "Wenn manbedenkt, dass Alexa die Bühne in Deutschland erst vor knapp zweiJahren betreten hat, zeigen die Zahlen unserer Studie klar, wohin dieReise geht", ordnet Dr. Holger Rommel, COO der Adcubum AG, dieErgebnisse ein.Dass die Bereitschaft in den nächsten Jahren noch deutlichzunehmen dürfte, zeigt eine andere Zahl: Neben den erwähnten 12Prozent, die sich in der Gesamtbevölkerung einen Abschluss überSprachassistenten bereits jetzt vorstellen können, bekunden weitere24 Prozent, dass sie solche Assistenten "eher gut" finden, im Momentaber für sie noch kein Versicherungsabschluss darüber infrage kommt."Bislang ist großen Teilen der Bevölkerung nicht bewusst, was dieseAssistenten überhaupt leisten können. Je mehr sie auch in anderenLebensbereichen Routinetätigkeiten und neue Aufgaben übernehmen,desto eher wird man ihnen den Abschluss einer Versicherung zutrauen",sagt Adcubum-COO Rommel.Alexa und Co. könnten künftig für den Kunden jedoch nicht nur "aufZuruf" tätig sein, sondern auch eigenständig Aktionen anbieten.Erkennt der Assistent etwa über Suchanfragen und Chats, dass derNutzer sich ein Auto anschaffen will, kann er ihm gleich denpassenden Versicherungsschutz dafür vorschlagen. "Durch dieIntegration ins Wohnumfeld sind Alexa und Siri für Versicherer sehrwertvoll. Kein anderes System ist derart eng in das Umfeld derMenschen eingebettet", so Digitalisierungsexperte Rommel.Langfristig ist sogar denkbar, dass die Assistenten eine ArtProkura erhalten. Sie können für den Kunden dann selbstständig neueVersicherungen abschließen oder bestehende Versicherungen erweitern.Ein Beispiel ist etwa die Hausratversicherung. Kauft der Kunde sichein smartes Haushaltsgerät, könnte Alexa sich automatisch um denVersicherungsschutz kümmern.Mehr Details und weitere relevante Erkenntnisse sind in der Studie"Digitale Versicherung 2018" ersichtlich. Diese steht auf der Websitevon Adcubum zum Download bereit:http://www.adcubum.com/aktuell/adcubum-studie-digitale-versicherungDie Adcubum-GruppeAdcubum ist ein führender Schweizer Hersteller vonStandardsoftware für die internationale Assekuranz. Insgesamtbeschäftigt Adcubum über 300 hochqualifizierte Mitarbeitende amHauptsitz in St. Gallen und in den Niederlassungen in Hamburg,Düsseldorf, Stuttgart, Zürich-Wallisellen, Solothurn, Lausanne undLuzern. Kern der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und Wartungder Standardsoftware adcubum SYRIUS, ein modular aufgebautes Systemfür Kranken-, Unfall- und Sachversicherungen. Zusammen mitqualifizierten und spezialisierten Partnerunternehmen bietet Adcubumbei der Produkteinführung und -optimierung sämtliche benötigtenDienstleistungen zur erfolgreichen Einführung des Systems an. WeitereInformationen unter: http://www.adcubum.de/Weitere Informationen:Adcubum Deutschland GmbHRaboisen 5D-20095 HamburgGeschäftsführungMichael SüßTelefon: +49 40 6077102 59E-Mail: Michael.Suess@adcubum.comPressekontakt:Arne StuhrTelefon: +49 177 3055 194E-Mail: Presse@adcubum.comOriginal-Content von: Adcubum, übermittelt durch news aktuell