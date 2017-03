Hamburg (ots) - Die Bundesbürger stellen der Versicherungsbrancheein schlechtes Digital-Zeugnis aus: Für 59 Prozent von ihnen habendie meisten Assekuranz-Unternehmen den Sprung in das digitaleZeitalter noch nicht geschafft. Unter den 18- bis 34-Jährigen sindsogar 74 Prozent dieser Ansicht. Auch die Benchmark wird klarbenannt: So sind zwei Drittel der Deutschen der Meinung, dass dieVersicherungen bei den Punkten Verfügbarkeit, Verständlichkeit undGeschwindigkeit nicht mit Amazon und Co. mithalten können. Das sindErgebnisse der Studie "Digitale Versicherung 2017", für die imAuftrag des Softwareherstellers Adcubum mehr als 1.000 Bundesbürgerbevölkerungsrepräsentativ befragt wurden.Insgesamt zeigen sich die deutschen Versicherungskunden laut derAdcubum-Studie sehr offen gegenüber Apps und Online-Services, umbeispielsweise wichtige Vertragsdaten selbst ändern oder den Statuseiner Schadenmeldung in Echtzeit nachverfolgen zu können. "Heute sinddie Menschen ein hohes Maß an Eigenständigkeit gewöhnt. Sie könnenden Status ihrer Pakete verfolgen und im Onlineshop ihre Datenjederzeit ändern. Einen solchen Komfort erwarten sie auch imVersicherungsbereich", kommentiert Dr. Holger Rommel, COO der AdcubumAG die Ergebnisse der Studie.Auch Smartphone-Apps werden immer selbstverständlicher. Mehr alsdie Hälfte der Befragten wünscht sich Anwendungen zur Einreichung vonRechnungen im Schadensfall oder zur Übermittlung von Fotos bei einemAutounfall. Wenig überraschend: Bei den 18- bis 34-jährigenBundesbürgern ist der Anteil mit 72 Prozent besonders hoch.Für die Studienteilnehmer dient die Digitalisierung aber nicht nurder eigenen Bequemlichkeit. Sie sehen in ihr auch ein Mittel zurQualitätssteigerung. So wünschen sich 72 Prozent, dass dieAssekuranzen ihre Außendienstmitarbeiter technologisch besserausrüsten. Etwa mit Systemen, die alle Informationen auf Knopfdruckbereitstellen. Davon profitieren beide Seiten: Der Versicherer kannden Vorgang schnell und effizient abschließen. Der Kunde hat nureinen Ansprechpartner und erhält qualifiziertere Informationen."Industrialisierte Prozesse und ein guter Kundenservice müssenkein Widerspruch sein. Die Digitalisierung bietet viele Chancen. DieVoraussetzung ist jedoch, dass bei den Vorhaben der Kunde im Fokussteht und nicht nur die Kostenersparnis. Nur dann kann man einenechten Mehrwert schaffen", ist Adcubum-Vorstand Rommel überzeugtMehr Details und weitere relevante Erkenntnisse sind in der Studie"Digitale Versicherung 2017" ersichtlich. Diese ist auf der Websitevon Adcubum auf Anfrage gratis erhältlich:http://www.adcubum.com/aktuell/adcubum-studie-digitale-versicherungDie Adcubum-GruppeAdcubum ist ein führender Schweizer Hersteller vonStandardsoftware für die internationale Assekuranz. Insgesamtbeschäftigt Adcubum über 300 hochqualifizierte Mitarbeitende amHauptsitz in St. Gallen und in den Niederlassungen in Hamburg,Düsseldorf, Stuttgart, Zürich-Wallisellen, Solothurn, Lausanne undLuzern. Kern der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und Wartungder Standardsoftware adcubum SYRIUS, ein modular aufgebautes Systemfür Kranken-, Unfall- und Sachversicherungen. Zusammen mitqualifizierten und spezialisierten Partnerunternehmen bietet Adcubumbei der Produkteinführung und -optimierung sämtliche benötigtenDienstleistungen zur erfolgreichen Einführung des Systems an. WeitereInformationen unter: http://www.adcubum.de/Weitere Informationen:Adcubum Deutschland GmbHRaboisen 5D-20095 HamburgGeschäftsführungMichael SüßTelefon: +49 40 6077102 59E-Mail: Michael.Suess@adcubum.comPressekontakt:Arne StuhrTelefon: +49 177 3055 194E-Mail: Presse@adcubum.comOriginal-Content von: Adcubum, übermittelt durch news aktuell