Studie: Diese drei Krisenindikatoren weisen frühzeitig auf eine mögliche Insolvenz hin

--------------------------------------------------------------Vollständige EH Studiehttp://ots.de/jSGIhX--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) -- Stetig sinkende Profitabilität bei europäischen KMU istwichtigster Indikator für Unternehmenskrisen- Umsatzentwicklung insbesondere in Deutschland oft kein geeigneterFrühindikator- Eigenkapitalquote und Zinsdeckung sind die beiden weiterenwichtigsten Kennzahlen- Mit Eigenkapital sterben: Deutsche Unternehmen rutschen oft mitvergleichsweise guter Kapitalisierung in die Insolvenz- Rechnungen und Zinsen lassen sich nicht aus Eigenkapital begleichen- Liquidität in Bilanz nur schwer sichtbarNicht etwa ein Umsatzeinbruch, sondern eine über Jahre stetigsinkende Profitabilität ist der wichtigste Indikator fürUnternehmenskrisen, der auf eine mögliche spätere Insolvenz vonkleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) [1] hindeutet. DieEigenkapitalquote sowie die Zinsdeckung sind die beiden weiterenKenngrößen, die Unternehmen bei ihren Abnehmern im Auge behaltensollten. Zu diesem Schluss kommt die aktuelle Studie des weltweitführenden Kreditversicherers Euler Hermes und TRIB Rating, demRating-Service von Euler Hermes Rating in Zusammenarbeit mit Moody'sInvestors Service für europaweit einheitliche Ratings fürmittelständische Unternehmen. Die Experten haben dazu Datensätze vonmehr als 250.000 kleinen und mittelständischen Unternehmen inDeutschland, Frankreich, Italien und Spanien ausgewertet und dabeiinsbesondere die letzten vier Jahre vor einer Insolvenz betrachtet.Umsatz nicht die beste Messgröße: Umfangreiche Vertriebsprogrammesteuern dagegen"Der klassische Verlauf von Unternehmenskrisen aus dem Lehrbuchbesagt, dass auf die nach außen hin in der Regel unsichtbarenStrategiekrise ein stetiger Umsatzrückgang folgt", sagt Kai Gerdes,Direktor Analyse bei Euler Hermes Rating. "Unsere Analyse zeigt fürDeutschland jetzt allerdings das komplette Gegenteil. Im Schnittstiegen die Umsätze in den letzten vier Jahren vor der Insolvenz vonKMU in Deutschland sogar. Das hat einen einfachen Grund: DieUnternehmen versuchen mit umfangreichen Verkaufsoffensivengegenzusteuern und so die Auslastung der Kapazitäten quasi künstlichhoch zu halten. Doch da beißt sich die Katze in den Schwanz, denndiese Maßnahmen gehen auf die Marge und die Profitabilität. Deshalbist auch die Profitabilität der wichtigste Indikator fürUnternehmenskrisen."Bei KMU in Frankreich, Spanien und Italien sanken die Umsätze inden vier Jahren vor der Insolvenz im Durchschnitt nur sehr leicht -aber auch hier war kein deutlicher Umsatzeinbruch zu erkennen, derfür die notwendige Trennschärfe für diese Finanzkennzahl im Verlaufder Unternehmenskrise sprechen würde.Brenzlig wird es, wenn es über Jahre abwärts geht - Liquidität inBilanz schwer sichtbar"Wir begleiten sehr viele Unternehmen in schwierigen Zeiten", sagtRon van het Hof CEO von Euler Hermes in Deutschland, Österreich undder Schweiz. "Eine Delle bei der Profitabilität sehen wirbeispielweise durch konjunkturelle Veränderungen sehr häufig. Das istmeistens nicht weiter beunruhigend. Erst wenn es Jahr für Jahrabwärts geht wird es langsam brenzlig, denn die sinkendeProfitabilität beeinflusst unmittelbar die Liquidität. Und dieseKennzahl wiederum ist für Außenstehende nur schwer sichtbar. DieBilanz gibt meistens keine genaue Angabe darüber, wie viel Geldwirklich noch da ist und wie viele Mittel gebunden sind. Hinschauensollte man also deutlich früher - bevor die Abwärtsspirale so richtigeinsetzt."Vier Jahre vor der Insolvenz liegt die Profitabilität [2] beipleitegegangenen deutschen KMU im Durchschnitt bei relativ schwachen7%. In Frankreich (etwa 6%), Spanien (unter 4%) und Italien (fast 0%)ist sie allerdings noch niedriger und fällt im weiteren Krisenverlaufdeutlich ab, meist in den tiefroten Bereich. Zum Vergleich: Diedurchschnittliche Profitabilität von allen KMU in diesen Ländernliegt bei 10-14%.Zwei weitere aussagekräftige Indikatoren für Unternehmenskrisen:Eigenkapitalquote und ZinsdeckungNeben der Profitabilität sind nach Analyse von Euler Hermes undTRIBRating die Eigenkapitalquote [3] und die Zinsdeckung [4] diebeiden weiteren wichtigen Indikatoren für Unternehmenskrisen, die aufeine möglicherweise drohende Insolvenz von europäischen KMU hindeutenkönnten. Die Eigenkapitalquote sinkt in den meisten Ländern analogzur Ertragsentwicklung, allerdings deutlich langsamer. Erst imletzten Jahr vor der Insolvenz findet ein drastischer Abfall statt,der zu einer Überschuldung der KMU führt - außer in Deutschland.Kein Allheilmittel: Rechnungen und Zinsen lassen sich nicht ausdem Eigenkapital bezahlen"Deutsche KMU sind im europäischen Vergleich auch beimEigenkapital das 'kleine gallische Dorf', das weiterhin tapferWiderstand leistet", sagt Van het Hof. "Allerdings hilft Ihnen auchdas meist wenig, wenn die Abwärtsspirale erst einmal voll im Gangist. Im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern rutschendeutsche KMU mit einer wesentlich besseren Kapitalisierung in diePleite. Das zeigt einmal mehr: Zinsen oder Rechnungen lassen sichnicht aus dem Eigenkapital bezahlen. Insofern ist es auch wenigverwunderlich, dass in Deutschland nicht die Überschuldung, sonderndie Zahlungsunfähigkeit der häufigste Grund für eine Insolvenz ist."Die Eigenkapitalquote bei deutschen KMU liegt im letztenBilanzjahr vor der Insolvenz bei durchschnittlich 16,1%. Damit istsie im Krisenverlauf nur um gut vier Prozentpunkte gesunken. Diedurchschnittliche Eigenkapitalquote aller KMU i den vier europäischenLändern liegt mit 30% also deutlich höher. In Italien hingegen liegtdie Eigenkapitalquote im letzten Bilanzjahr vor der Insolvenz bereitsweit im roten Bereich mit -36,6%. Französische KMU haben ihrEigenkapital auch weitestgehend aufgebraucht (0%) und Spanien ist mit-4,8% ebenfalls im Negativbereich bei der Eigenkapitalquote.Der dritte aussagekräftige Frühindikator bei kriselnden KMU istdie Zinsdeckung. Diese war über alle vier untersuchten Länder hinwegbereits drei Jahre vor der Insolvenz sehr schwach.Schon drei Jahre vor Insolvenz: Operativer Gewinn kann Zinsaufwandkaum noch decken"Die operativen Gewinne der später insolventen KMU waren alsobereits vier Jahre vor der Insolvenz kaum noch oder bereits nichtmehr ausreichend, um die Zinsaufwendungen zu decken", sagt Gerdes."Im weiteren Verlauf der Unternehmenskrise nimmt dies noch rapideweiter ab. Die KMU nehmen weitere Schulden auf, um ihre Kosten zudecken. Zusammen mit der rückläufigen Profitabilität macht sie dasnoch instabiler und sehr gefährdet für jegliche negative Entwicklungvon außen."Strategiekrise ist nach außen unsichtbar: Managementfehler spielenimmer eine RolleDie Phasen einer klassischen Unternehmenskrise aus dem Lehrbuchlassen sich in der Praxis nach Analysen der Studie von Euler Hermesnicht immer trennscharf anwenden. Wirklich gut in der Bilanzsichtbar, ist eigentlich nur der Mittelteil: DieProfitabilitätskrise. Die vorangegangene Strategiekrise und diefolgende Liquiditätskrise sind hingegen nur schwer von außensichtbar."Die Strategiekrise ist für Außenstehende zunächst meist gar nichtsichtbar", sagt Van het Hof. "Häufig sind das Managementfehler odereine falsche Geschäftsstrategie. Aber auch Veränderungen beimKundenverhalten, bei den Kaufgewohnheiten, technologische oderstrukturelle Veränderungen, der Markteintritt von neuenWettbewerbern, politische oder rechtliche Veränderungen können hiereine große Rolle spielen. Allerdings liegt eigentlich immer einestrategische Fehleinschätzung dieser externen Faktoren vor. Je längerdiese unerkannt bleibt, desto drastischer der anschließende Verlaufder Unternehmenskrise."Definitionen:[1] KMU: Kleine und mittelständische Unternehmen werden definiertals Unternehmen mit einem Umsatz 500 Millionen Euro pro Jahr.[2] Messgröße ist Return on Capital Employed (ROCE): EBIT / NettoFinanzschulden + Eigenkapital[3] Eigenkapitalquote: Eigenkapital / Bilanzsumme[4] Zinsdeckung: EBIT / ZinsaufwandDie vollständige Studie von Euler Hermes und TRIB Rating "Threeindicators can reveal SME insolvency risk up to four years inadvance" finden Sie beigefügt sowie hier:https://www.ehrg.de/ver/studien/Studie_20190924.pdfTRIBRating ist eine neue Dienstleistung für Akteure im Umfeld vonKMU und MidCap-Finanzierungen. TRIBRating bietet mit einerdetaillierten, maßgeschneiderten und transparenten Methodik einesolide Bewertung der Kreditwürdigkeit von kleinen undmittelständischen Unternehmen (KMU) und Mid Caps.Die unabhängigen, weltweit vergleichbaren Ratings ermöglichen eskleinen und mittleren Unternehmen, ein breiteres Spektrum anFinanzierungsquellen zu erschließen. Die TRIBRating-Methoden sind inDeutschland, Frankreich, Italien und Spanien verfügbar. Euler HermesRating hat diese in Zusammenarbeit mit Moody's Investors Serviceentwickelt, einer führenden globalen Ratingagentur mit langjährigerErfahrung in der Entwicklung von Ratingmethoden. In Verbindung mitdem umfassenden Kreditrisiko- und Branchenwissen von Euler Hermesidentifiziert, analysiert und überwacht TRIBRating die spezifischenKreditmerkmale von KMU und MidCaps.Euler Hermes ist weltweiter Marktführer imKreditversicherungsgeschäft und anerkannter Spezialist für Kautionund Garantien, Inkasso sowie Schutz gegen Betrug oder politischeRisiken. Das Unternehmen verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrungund bietet seinen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen an, um sieim Liquiditäts- und Forderungsmanagement zu unterstützen.Über das unternehmenseigene Monitoring-System verfolgt undanalysiert Euler Hermes täglich die Insolvenzentwicklung von mehr als40 Millionen kleiner, mittlerer und multinationaler Unternehmen.Insgesamt umfassen die Expertenanalysen Märkte, auf die 92% desglobalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) entfallen.Mit dieser Expertise macht Euler Hermes den Welthandel sichererund gibt den weltweit über 66.000 Kunden das notwendige Vertrauen inihre Geschäfte und deren Bezahlung. Als Tochtergesellschaft derAllianz und mit einem AA-Rating von Standard & Poor's ist EulerHermes im Schadensfall der finanzstarke Partner an der Seite seinerKunden.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris ist in über 50 Ländernvertreten und beschäftigt rund 5.800 Mitarbeiter weltweit. 2018 wiesEuler Hermes einen konsolidierten Umsatz von EUR 2,7 Milliarden Euroaus und versicherte weltweit Geschäftstransaktionen im Wert von EUR962 Milliarden.Weitere Informationen auf www.eulerhermes.deSocial MediaCEO Blog Ron van het Hof http://eulerhermes-blog.de/Linkedin Euler Hermes Deutschlandhttps://de.linkedin.com/company/euler-hermes-deutschlandXING Euler Hermes Deutschland http://ots.de/8CDh3eYoutube Euler Hermes Deutschlandhttps://www.youtube.com/channel/UClM6TBY3iFJVXDX76FH8-cATwitter @eulerhermesHinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:Die in dieser Meldung enthaltenen Informationen können Aussagenüber zukünftige Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagenenthalten, die auf aktuellen Einschätzungen und Annahmen derGeschäftsführung basieren, und bekannte und unbekannte Risiken sowieUnsicherheiten beinhalten, aufgrund derer die tatsächlichenErgebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse von den hier gemachtenAussagen wesentlich abweichen können. Neben zukunftsgerichtetenAussagen im jeweiligen Kontext spiegelt die Verwendung von Wörternwie "kann", "wird", "sollte", "erwartet", "plant", "beabsichtigt","glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" oder "weiterhin"ebenfalls eine zukunftsgerichtete Aussage wider. Die tatsächlichenErgebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse können aufgrundverschiedener Faktoren von solchen zukunftsgerichteten Aussagenbeträchtlich abweichen. Zu solchen Faktoren gehören u.a.: (i) dieallgemeine konjunkturelle Lage einschließlich derbranchenspezifischen Lage für das Kerngeschäft bzw. die Kernmärkteder Euler-Hermes-Gruppe, (ii) die Entwicklung der Finanzmärkteeinschließlich der ?Emerging Markets? einschließlichMarktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse, (iii) dieHäufigkeit und das Ausmaß der versicherten Schadenereignisseeinschließlich solcher, die sich aus Naturkatastrophen ergeben;daneben auch die Schadenkostenentwicklung, (iv) Stornoraten, (v)Ausmaß der Kreditausfälle, (vi) Zinsniveau, (vii)Wechselkursentwicklungen einschließlich des Wechselkurses EUR-USD,(viii) Entwicklung der Wettbewerbsintensität, (ix) gesetzliche undaufsichtsrechtliche Änderungen einschließlich solcher bezüglich derWährungskonvergenz und der Europäischen Währungsunion, (x) Änderungender Geldpolitik der Zentralbanken bzw. ausländischer Regierungen,(xi) Auswirkungen von Akquisitionen, einschließlich der damitverbundenen Integrationsthemen, (xii) Umstrukturierungsmaßnahmen,sowie (xiii) allgemeine Wettbewerbsfaktoren jeweils in einemörtlichen, regionalen, nationalen oder internationalen Rahmen. DieEintrittswahrscheinlichkeit vieler dieser Faktoren kann durchTerroranschläge und deren Folgen noch weiter steigen. Das Unternehmenübernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zuaktualisieren.Pressekontakt:Euler Hermes DeutschlandAntje WoltersPressesprecherinTelefon: +49 (0)40 8834-1033Mobil: +49 (0)160 899 2772antje.wolters@eulerhermes.comOriginal-Content von: Euler Hermes Deutschland, übermittelt durch news aktuell