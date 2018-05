Studie: Die Deutschen schätzen die Rendite falsch ein

Hamburg (ots) - Zu hohe Zinsannahmen bei kurzfristen Anlagen- Spareinlagen dominieren dennoch im Portfoliomix2017 war das Jahr des Sparens: Rund 12.000 Euro hat jeder Deutschedurchschnittlich im vergangenen Jahr angelegt. Das ist knapp einDrittel des Gesamtvermögens, über das der Bundesbürger imDurchschnitt verfügt. Doch trotz des Niedrigzinsumfeldes schlummertein Großteil des Geldes in kurzfristigen und damit kaum oder garnicht verzinsten Anlagen. Ein Grund dafür könnten die falschenRenditeerwartungen der Deutschen sein. Dies sind Ergebnisse derbevölkerungsrepräsentativen Studie "Aktienkultur in Deutschland", fürdie 2.000 Deutsche ab 18 Jahren im Auftrag der "Aktion pro Aktie" imJanuar 2018 befragt wurden.Renditeannahmen für Spareinlagen zu hochSo glauben die Menschen hierzulande zum Beispiel, mit dem Sparbuchnoch 1,1 Prozent Rendite jährlich erwirtschaften zu können. Dochselbst diese Annahme ist zu hoch gegriffen: Laut repräsentativemIndex der unabhängigen Finanzberatung FMH liegt der Zinssatzkurzfristiger Geldanlagen mit bis zu drei Monaten Kündigungsfristaktuell bei 0,02 Prozent (Stand: 26.04.2018). Immerhin 43 Prozent derDeutschen legen ihr Geld auf dem Sparbuch an.Ähnlich sieht es beim Tagesgeld aus: Mehr als ein Drittel derBundesbürger verfügt über diese täglich kündbare Geldanlage. DieRenditeerwartung beträgt 1,6 Prozent pro Jahr - tatsächlich sind eslaut FMH-Index 0,11 Prozent (Stand: 26.04.2018). Und selbst beimGirokonto rechnen die Deutschen mit 0,9 Prozent Zinsen jährlich,obwohl das Guthaben meist gar nicht verzinst wird.Aktienfonds auf Platz zwei hinsichtlich erwarteter RenditeSpitzenreiter bei der prognostizierten Rendite sind Immobilien mit4,4 Prozent jährlich. Aktienfonds belegen den zweiten Platz:Durchschnittlich 3,5 Prozent Ertrag jährlich erhoffen sich dieDeutschen von einem Fondsinvestment. Dennoch ist nur jeder Fünftedarin investiert. Bei Einzelaktien ist das Bild noch erschreckender:Lediglich zwölf Prozent der Deutschen haben ihr Vermögen darinangelegt, obwohl eine Rendite von 3,4 Prozent pro Jahr erwartet wird.ETFs, also börsengehandelte Indexfonds, liegen bei derErtragserwartung deutlich hinter Aktienfonds und Einzelaktien: Mitnur 2,0 Prozent Rendite jährlich wird hier gerechnet. In ETFsinvestieren fünf Prozent der Deutschen.Mehr Aufklärung notwendigDer Hauptgrund dafür, weder direkt noch indirekt in Aktien zuinvestieren, ist laut Studie die Angst vor Kapitalverlust. Angesichtsder minimalen oder fehlenden Verzinsung von Sparanlagen riskieren dieDeutschen aber genau das, wenn sie ihr Vermögen zum Beispiel aufeinem Sparbuch anlegen: Denn die Inflationsrate liegt mit 1,6 Prozent(Stand März 2018) deutlich über dem Zinsniveau und sorgt damit realfür negative Erträge.Über die StudieDie bevölkerungsrepräsentative Studie "Aktienkultur inDeutschland" wurde im Auftrag der "Aktion Pro Aktie", einergemeinsamen Initiative von comdirect, Consorsbank und ING DiBa,durchgeführt. Im Januar 2018 wurden von dem MarktforschungsinstitutToluna 2.000 Deutsche online befragt.Über die "Aktion pro Aktie""pro Aktie" ist eine Aktion führender deutscher Direktbanken: Diecomdirect bank, die Consorsbank und die ING-DiBa machen sich mit der"Aktion pro Aktie" stark für eine bessere Aktienkultur inDeutschland. Studien, Bildungsangebote, Veranstaltungen, gemeinsameÖffentlichkeitsarbeit sowie der "Tag der Aktie" leisten einen Beitragdazu, das Thema stärker in den Köpfen der Deutschen zu verankern undeinen vorurteilsfreien und aufgeklärten Umgang mit dem Thema Aktie zufördern. Weitere Informationen unter www.aktion-pro-aktie.de.Pressekontakt:Alexander Baumgart, ING-DiBa AGPressesprecherPrivatkundengeschäft und DigitalisierungTelefon: 069 / 27 222 66145E-Mail: alexander.baumgart@ing-diba.deGeerd Lukaßen, comdirect bank AGTelefon 04106 - 704 13 15E-Mail geerd.lukassen@comdirect.deDr. Jürgen EikenbuschUnternehmenskommunikation089 - 50068 1595juergen.eikenbusch@dab.comOriginal-Content von: Aktion pro Aktie, übermittelt durch news aktuell