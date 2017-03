Studie der Deutschen Gesellschaft für Qualität: Deutsche zweifeln an Sicherheit von Lebensmitteln (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Verbraucher vertrauen Lebensmittelkontrollen und Herstellerangabenzu Nahrungsmitteln nicht- Unwissenheit seitens der Konsumenten über Kontrollprozesse und-instanzen ist ein Grund für das Misstrauen- Deutsche Discounter mit gutem Image bei Verbrauchern"Sich gesünder ernähren" - das ist ein Vorsatz vieler Deutschen zuBeginn des Jahres. Dem Thema Lebensmittelqualität und -sicherheitkommt dabei ein besonderer Stellenwert zu. Hier zeigen sich dieDeutschen kritisch: 40 Prozent der Verbraucher vertreten die Meinung,dass von Konservierungs- und Zusatzstoffen in Lebensmitteln Gefahrenund Risiken ausgehen. Auch den Kontrollen der Lebensmittelindustriesowie den Beschreibungen auf Produkten begegnen die Deutschen mitMisstrauen: Nur ein Drittel der Befragten (33 Prozent) ist fest davonüberzeugt, dass Lebensmittel sicher sind. Lediglich 24 Prozentglauben zudem, dass die Herstellerangaben zur Qualität und Herkunftder Produkte der Wahrheit entsprechen. Das zeigen die Ergebnisseeiner repräsentativen Befragung der Deutschen Gesellschaft fürQualität e.V. (DGQ). Das Food-Barometer ist eine Online-Befragung zumThema Lebensmittelqualität, die alle zwei Jahre durchgeführt wird undaktuelle Tendenzen aus dem Bereich verzeichnet.Kontrollen von Lebensmitteln - misstraut, aber gewünschtJeder zweite Befragte (51 Prozent) kann nach eigenen Angaben nichteinschätzen, ob Nahrungsmittel sicher sind oder nicht. Grund dafürist auch die Unwissenheit, die beim Thema Lebensmittelkontrollen inweiten Teilen der Bevölkerung herrscht. So wissen 22 Prozent derBefragten nicht, ob Lebensmittel auf ihre Sicherheit geprüft werden.Und nur ein Viertel (26 Prozent) glaubt zu wissen, welcheKontrollprozesse und -instanzen Nahrungsmittel durchlaufen. Obwohlnur wenige deutsche Verbraucher mit dem ThemaLebensmittelinspektionen vertraut sind, wünscht sich die Mehrheit(69Prozent) strengere Kontrollen. Das lässt sich zum Teil durch dieverstärkte Wahrnehmung von Lebensmittelskandalen rund um Analog-Käseoder Gammelfleisch sowie die hohe Sensibilisierung für das ThemaErnährung erklären. Fast die Hälfte der Deutschen (47 Prozent) hatden Eindruck, dass Lebensmittelskandale zugenommen haben. Weitere 40Prozent nehmen die öffentliche Berichterstattung über Lebensmittelsehr ernst und versuchen, ihre Essgewohnheiten entsprechendumzustellen.Unklare ProduktbeschreibungenInformationen der Hersteller zu Produkten sollen Hilfestellungbeim Einkauf geben. 37 Prozent der Befragten kaufen auchausschließlich Lebensmittel, deren Inhalt und Herkunft ihnen bekanntsind. Allerdings sind Verbraucher eher misstrauisch gegenüberAussagen von Lebensmittelherstellern. Ein Drittel (30 Prozent) findetdie Produktbeschreibungen auf Lebensmitteln verwirrend und schwerverständlich. Die aktuelle Studie zeichnet dennoch eine positiveTendenz: Im Jahr 2014 beschwerten sich insgesamt 44 Prozent derVerbraucher, also 14 Prozentpunkte mehr, über nicht verständlicheAngaben zu Inhalten und Herkunft von Nahrungsmitteln.Qualität vom Discounter überzeugtDie Studie untersucht auch, inwieweit der Einkaufsort dieWahrnehmung von Lebensmittelsicherheit beeinflusst. WerdenLebensmittel vom Markt als sicherer und qualitativ hochwertigerempfunden als vom Discounter? Die Umfrage verweist auf ein gutesImage der deutschen Discounter unter den Befragten: Mehr als dieHälfte (57 Prozent) ist überzeugt, dass Lebensmittel vom Discountereine sehr gute Qualität haben. Nur ein Viertel der Teilnehmer (26Prozent) ist der Ansicht, dass es qualitativ hochwertige Lebensmittelausschließlich auf Bauernmärkten oder in Feinkostläden gibt. 2014 wardieser Anteil noch um 7 Prozentpunkte höher (insgesamt 33 Prozent).Damit ist das Vertrauen in qualitativ hochwertige Lebensmittel vonDiscountern gestiegen.Dr. Sylvia Wegner-Hambloch, DGQ-Expertin und Trainerin im BereichLebensmittelsicherheit und Qualität, kommentiert dieStudienergebnisse: "Die Umfrage zeigt eine Diskrepanz zwischen derKontrollpraxis und der Wahrnehmung von Lebensmittelsicherheit auf.Nahrungsmittel unterliegen in Deutschland sehr strengen Kontrollen,die die Sicherheit der Produkte garantieren. Verbraucher zweifelnjedoch an dieser Praxis. Es besteht eindeutig Handlungsbedarf, um dasVertrauen der Nutzer in die Produkte der Lebensmittelindustrie zustärken. Eine transparente Vermittlung von Informationen und eineklare Kennzeichnung von Nahrungsmitteln und deren Inhaltsstoffen sindder richtige Weg, um die Wahrnehmung der Deutschen im Hinblick aufdie Sicherheit von Lebensmitteln zu verbessern."Über die StudieFür die repräsentative Studie hat die Deutsche Gesellschaft fürQualität e.V. (DGQ) gemeinsam mit dem MarktforschungsinstitutInnofact AG 1.040 Personen zwischen 18 und 69 Jahren befragt. DieStichprobe entspricht nach Alter, Geschlecht und Region derrepräsentativen Verteilung der deutschen Bevölkerung. Die unabhängigeOnline-Erhebung fand im Herbst 2016 statt. Bei der Beantwortung derFragen waren zum Teil Mehrfachnennungen möglich.Über die DGQDie Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ) prägt undmoderiert die praxisnahe Plattform engagierter Fachleute aus allenUnternehmensebenen und Leistungsbereichen zum Thema Qualität. DerVerein mit knapp 6.500 Mitgliedern und 63 Regionalkreisen bundesweitgestaltet Netzwerke und vergibt Zertifikate für nachgewieseneKompetenz in Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheitsmanagement.Die DGQ Weiterbildung GmbH qualifiziert jährlich mehrere TausendTeilnehmer zu Beauftragten, Managern und Auditoren im Qualitäts- undUmweltmanagement sowie in der Arbeitssicherheit. Die DGQ-Forschung
erarbeitet in Gemeinschaftsprojekten mit KMU neue Anwendungen für das
Qualitätsmanagement.
Im Bereich Lebensmittelsicherheit zertifiziert und bildet die DGQ
Personen nach den International Featured Standards (IFS), der Food
Safety System Certification (FSSC 22000) und nach der HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Points) sowie im Hygienemanagement aus.