Studie: Deutsche wünschen sich staatliches Siegel für nachhaltige Geldanlagen

Frankfurt (ots) - 87 Prozent der Bundesbürger fordern einstaatliches Gütesiegel für nachhaltige Geldanlagen. Sie wollenerkennen, welche Wertpapiere den Kriterien einer ökologischen,sozialen und ethischen Unternehmensführung genügen. Denn inzwischenlegt rund jeder zweite Deutsche Wert auf Nachhaltigkeit in derGeldanlage und wäre dafür sogar bereit, auf Rendite zu verzichten.Dies zeigt eine bevölkerungsrepräsentative Studie, für die dieUnternehmensberatung Cofinpro mehr als 1.000 Bundesbürger ab 18Jahren befragt hat.Sicherheit oder Rendite alleine als Kriterien bei der Auswahl vonVermögensanlagen sind den Befragten nicht mehr genug. Sie wollen ihrGeld auch mit gutem Gewissen anlegen. Doch dazu sehen sich neun vonzehn Befragten nicht ausreichend in der Lage. "Unsere Studie belegtden ganz klaren Wunsch der Bundesbürger nach mehr Orientierung indieser zunehmend beliebten Anlageform", sagt Melanie Konrad,Wertpapierexpertin bei der auf Finanzdienstleister spezialisiertenUnternehmensberatung Cofinpro. "Ein großes Problem sind vor allemfehlende einheitliche Standards für nachhaltige Anlagen."Hier will die Europäische Kommission schnell Abhilfe schaffen.Geplant ist ein ganzes Paket an Maßnahmen, die in Ergänzung zurEU-Anlegerschutzrichtlinie MiFID II und den bereits bestehendenLeitlinien zur Geeignetheit von Vermögensanlagen verabschiedet werdensollen. Sie reichen von einem Klassifikationssystem für nachhaltigewirtschaftliche Aktivitäten über Informationspflichten in derBeratung bis hin zur Etablierung von Benchmarks. Konkrete Entwürfewerden in den nächsten Monaten erwartet, die Umsetzung soll ab Mitte2020 erfolgen.Nachhaltige Anlagen sind in der Beratung kaum ein ThemaDie Anleger indes wissen zumindest, wo sie keinesfalls investierenmöchten. Laut Studie schließen 59 Prozent aus, ihr Kapital inkorrupten Ländern und Unternehmen anzulegen. Auch mit Tierversuchen(57 Prozent), Kinderarbeit und Menschenrechtsverletzungen (57Prozent) oder Pornographie (52 Prozent) wollen die Bundesbürgernichts zu tun haben. Damit räumen sie sozialen Aspekten und einerguten Unternehmensführung sogar Vorrang gegenüber Umwelt- undKlimathemen ein. Lediglich 15 Prozent der Befragten würdenbeispielsweise von einem Investment in Erdöl, Kohle oder Erdgasabsehen.In Gesprächen mit den Banken spielen all diese Aspekte jedochbislang kaum eine Rolle. 85 Prozent der Befragten können sich nichtdaran erinnern, schon mal mit ihrem Berater über eine nachhaltigeGeldanlage gesprochen zu haben. "Dabei birgt das Thema ein enormesPotenzial für die Banken. Die Institute sollten proaktiv handeln undnicht warten, bis der Regulierer sie mit neuen Auflagen dazu zwingt",so Cofinpro-Expertin Melanie Konrad. "Je eher sich die Branche aufeinheitliche Kriterien verständigt, wie es beispielsweise bei derErarbeitung der Zielmarktkriterien im Rahmen der MiFID II-Umsetzungder Fall war, umso schneller profitieren Anleger von der besserenErkennbarkeit und einer breiteren Auswahl an nachhaltigenAnlagemöglichkeiten."Über Cofinpro (www.cofinpro.de)Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Finanzdienstleister beider Verbesserung von Geschäftsprozessen. Zu den Kunden zählen großePrivatbanken, Landesbanken und die Genossenschaftliche FinanzGruppesowie die führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften. Gegründet 2007als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt dieUnternehmensberatung inzwischen mehr als 150 Bank- undTechnologieexperten. Das Haus hat 2019 zum neunten Mal in Folge vomGreat Place to Work® Institut die Auszeichnung als einer der bestenArbeitgeber Deutschlands erhalten.Pressekontakt:corpNEWSmediaClaudia ThöringRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 82E-Mail: claudia.thoering@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Cofinpro AG, übermittelt durch news aktuell