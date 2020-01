Studie: Deutsche wünschen sich mehr Informationen über medizinische Forschung (FOTO)

München (ots) -- Nur knapp die Hälfte der Bevölkerung fühlt sich gut informiertüber medizinische Fortschritte und neue Forschungsansätze- 92 Prozent wünschen sich, dass Journalisten und Unternehmenmedizinische Zusammenhänge verständlicher darstellen- 91 Prozent meinen, dass mehr Informationen Vorbehalte gegenüberneuen Forschungsmethoden ausräumen könnenViele Deutsche erwarten große Fortschritte in der medizinischen Forschung,fühlen sich jedoch über aktuelle Entwicklungen nicht besonders gut informiert.Mehr als 90 Prozent der Bundesbürger sind aber überzeugt, dass mehr WissenVorbehalte gegen neue Forschungsmethoden abbauen könnte. Dies sind Ergebnisseeiner repräsentativen Umfrage unter 1.000 Deutschen zum medizinischenFortschritt im Auftrag des Biotechnologie-Unternehmens Amgen.Laut der Befragung fühlt sich nur knapp die Hälfte der Bevölkerung gut über neueForschungsergebnisse und -methoden informiert. Männer schätzen ihrenInformationsstand dabei etwas besser ein: 52 Prozent fühlen sich gut informiert,bei den Frauen sagen das nur 40 Prozent.Hohe Erwartungen und WissensdurstZu den größten medizinischen Fortschritten zählen für rund zwei Drittel derDeutschen, neue Medikamente gegen bisher unheilbare Krankheiten zu finden oderErkrankungen wie die Pocken auszurotten. Gut die Hälfte hält die verbesserteErkennung von Krankheiten für den drittwichtigsten Erfolg in diesem Bereich.Verbunden mit einem hohen Anspruch an den medizinischen Fortschritt wünschensich die Bundesbürger mehr Einblicke in Forschung und Wissenschaft. Knapp neunvon zehn Deutschen sind sehr daran interessiert, mehr Informationen über dieFortschritte in der Medizin zu erhalten und wünschen sich, dassForschungsergebnisse für jeden einsehbar sind und verständlicher dargestelltwerden. Sie teilen die Ansicht, dass mehr Informationen auch Vorbehaltegegenüber neuen Forschungsmethoden ausräumen könnten. "Als Pionier derBiotechnologie haben wir bei Amgen vier Jahrzehnte Erfahrung in der Forschungund es ist uns ein großes Anliegen in diesem Bereich zu einer guten Aufklärungbeizutragen", sagt Dr. Roman Stampfli, Geschäftsführer der Amgen GmbH. "Aufunseren Internetseiten und in den sozialen Medien stellen wir zahlreicheInformationen zur Verfügung und freuen uns über das Interesse, das wir hiersehen."Filme und Grafiken helfen bei der WissensvermittlungLeicht verständlich und spielerisch erklärt, können sich 82 Prozent derBefragten vorstellen, sich mehr mit naturwissenschaftlichen Themen zubeschäftigen. Am besten gefällt es den Deutschen offensichtlich, wieFernsehsendungen Medizinthemen transportieren. Unter den Befragten, die ihrenKenntnisstand als eher gut oder sehr gut einschätzen, beziehen 96 Prozent ihrWissen aus TV-Beiträgen. Fast zwei Drittel von ihnen (64 Prozent) informierensich zudem mithilfe von Texten und Videos in den sozialen Medien. "MedizinischeZusammenhänge sind oft sehr komplex", sagt Dr. Stampfli. "Umso wichtiger ist esuns, den Interessierten verständlich und unterhaltsam einen Einblick in unsereArbeit zu geben. Daher setzen auch wir verstärkt auf Grafiken und Videos."Jüngere Zielgruppen nutzen verstärkt Online-MedienNeben TV- und Social-Media-Beiträgen sind die Deutschen auch offen für andereQuellen, um sich über medizinische Fortschritte und neue Forschungsmethoden zuinformieren. Bei der Mediennutzung zeigen sich allerdings Unterschiede zwischenden Generationen: Während Printmedien und TV grundsätzlichgenerationsübergreifend beliebt sind, nutzen vor allem jüngere Zielgruppenverstärkt Online-Medien. So informieren sich mehr als acht von zehn der 18- bis49-Jährigen zuerst im Internet auf Gesundheitsportalen, Blogs oder Foren übermedizinische Fortschritte. Unter den 30- bis 49-Jährigen sind vor allem auch dieInternetauftritte von Pharmaunternehmen beliebt. Mehr als 70 Prozent von ihneninformieren sich dort. Im Gegensatz dazu greift nur jeder zweite über 60-Jährigeauf dieses Informationsmedium zurück, sondern nutzt bevorzugt das Fernsehen (96Prozent) und Gesundheitsmagazine wie die Apotheken Umschau (92 Prozent).Zur StudieFür die Studie "Medizinischer Fortschritt und der Biotech-Standort Deutschland"wurden 1.000 Deutsche im Auftrag von Amgen repräsentativ befragt. Die Befragungführte das Marktforschungsunternehmen Toluna im Juli 2019 online durch.Über AmgenAmgen ist ein weltweit führendes unabhängiges Biotechnologie-Unternehmen, dasmit mehr als 21.000 Mitarbeitern in fast 100 Ländern weltweit seit 40 Jahrenvertreten ist. In Deutschland arbeiten wir an zwei Standorten mit rund 850Mitarbeitern jeden Tag daran, Patienten zu helfen. Weltweit profitieren jährlichMillionen von Patienten mit schweren oder seltenen Erkrankungen von unserenTherapien. Unsere Arzneimittel werden in der Nephrologie, Kardiologie,Hämatologie, Onkologie, Knochengesundheit und bei chronisch-entzündlichenErkrankungen eingesetzt. Neben Originalpräparaten beinhaltet unser Portfolioauch Biosimilars. 