Studie: Deutsche träumen von Route 66 / 91 Prozent der Motorrad-Fans haben Traumtour / Biker wollen mit Partner auf Reise gehen

Stuttgart (ots) - Jeder vierte Biker will mit seinem Motorraddurch die Vereinigten Staaten fahren. Genauer: Die Route 66 ist für43 Prozent der deutschen Motorrad-Liebhaber das Traumziel. 25 Prozentder Befragten streben nicht in die Ferne, sondern in ein NachbarlandDeutschlands: Sie würden gern die Provence per motorisiertem Zweiradentdecken. Das ist das Ergebnis der repräsentativen Umfrage"Motorrad-Trends 2017" der CreditPlus Bank AG.Auch Neuseeland, Kanada und Skandinavien reizen dieKraftrad-Anhänger. Je 24 Prozent der Befragten sehen sich dort überdie Straßen brausen. Immerhin 23 Prozent finden zudem eine Tour überdie Alpen sehr reizvoll. Mehrfachnennungen waren bei dieser Fragemöglich.Auf dem Bike: Lieber mit Trump als mit MerkelAuf solch einer Fahrt wären die Deutschen am liebsten mit ihremPartner oder ihrer Partnerin unterwegs. Jeder Vierte gab das an (42Prozent). Fast jeder Fünfte würde aber eher den Liebsten oder dieLiebste zu Hause lassen und sich mit dem Kumpel oder der bestenFreundin auf den Weg machen (19 Prozent). Fünf Prozent der Befragtenkönnten sich für eine Tour mit der gesamten Familie begeistern. Mitprominenten Beifahrern möchte hingegen kaum jemand auf große Fahrtgehen. Allenfalls Schlagersängerin Helene Fischer können sich fünfProzent an ihrer Seite vorstellen. Bemerkenswert: Mit US-PräsidentDonald Trump würden immerhin zwei Prozent auf große Fahrt gehen, mitSPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ein Prozent - aber niemand mitBundeskanzlerin Angela Merkel.Deutsche wollen kleinere KrafträderGenerell schwirrt 40 Prozent der Deutschen der Kauf einesMotorrads im Kopf herum. Feste Pläne haben diesbezüglich bereitssieben Prozent gemacht. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als imJahr 2016. Die deutschen Motorradliebhaber und -interessierten habenals Kaufobjekt dabei eher Roller, Mopeds, Mokicks und Quads alsAllrounder und große amerikanische Modelle vor Augen. Grübelten imVorjahr noch zehn Prozent der Befragten, ob sie sich ein Quadzulegen, waren es in diesem Jahr 16 Prozent. Auf denselben Wertkommen Motorroller, Mopeds und Mokicks. "Bei Rollern kann man voneiner kleinen Renaissance sprechen", sagt Jan W. Wagner,Vorstandsvorsitzender der CreditPlus Bank AG. "Denn im Jahr 2013wollten noch 27 Prozent der Befragten ein Motorroller, Moped oderMokick kaufen. Und die Beliebtheit ging stetig zurück." Nach vierJahren sei nun erstmals wieder ein Aufwärtstrend zu verzeichnen.Chopper und Cruiser kommen bei den Deutschen hingegen nicht mehr ganzso gut an: Das Interesse sank im Vergleich zum Vorjahr deutlich - umfünf Prozentpunkte auf elf Prozent. Allrounder und Sporttourerverlieren bei der Kundschaft leicht: Nur noch elf Prozent derMotorrad-Fans würden sich für diese Zweiräder entscheiden. Dasbedeutet ein Minus von einem Prozentpunkt.Fast die Hälfte der Deutschen würde für ein Motorrad einen KreditaufnehmenDie Mehrheit der Deutschen, die sich mit dem Kauf eines Kraftradsbeschäftigt, bewegt sich im unteren Preissegment: 86 Prozent derpotenziellen Käufer würden nicht mehr als 10.000 Euro ausgeben. Dassind vier Prozentpunkte weniger als im Jahr 2016. Über der10.000-Euro-Marke finden sich hingegen mehr Interessenten als zwölfMonate zuvor. 2017 wollen acht Prozent der möglichen Käufer 10.000bis 15.000 Euro ausgeben (2016: sechs Prozent), vier Prozent zwischen15.000 und 20.000 Euro (2016: zwei Prozent). Die deutschenMotorradfans zeigen also die Tendenz, mehr Geld für ihr Hobby in dieHand zu nehmen. "Die Wirtschaft in Deutschland brummt", sagt Wagner."Und das wirkt sich positiv auf die Konsumlaune der Verbraucher aus."Die Bereitschaft, die Anschaffung über einen Kredit zu finanzieren,ist auf dem Niveau des Vorjahres: 43 Prozent der kaufwilligen Bikerwürden für ein neues Motorrad ein Darlehen aufnehmen. Neun Prozentvon ihnen würden es sogar vollständig so finanzieren. Auch dieserWert ist gemessen am Vorjahr unverändert.Weitere Infos zu den Studienergebnissen finden Sie hier:http://bit.ly/2m2i64l. Eine Infografik zum Download steht hier fürSie bereit: http://bit.ly/2mBaWXWHintergrund:An der bevölkerungsrepräsentativen Online-Studie "Motorradtrends2017" der CreditPlus Bank AG haben sich 1.013 Deutsche ab 18 Jahrenbeteiligt. An der bevölkerungsrepräsentativen Online-Studie "Motorradtrends2017" der CreditPlus Bank AG haben sich 1.013 Deutsche ab 18 Jahrenbeteiligt. Die Befragung wurde im Januar 2017 durch dasMarktforschungsunternehmen Toluna durchgeführt. 