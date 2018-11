Studie: Deutsche Zustimmung zum Euro geht leicht zurück

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Zustimmung der Deutschen zum Euro ist einer Studie zufolge leicht gesunken.



Bei einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Europäischen Kommission sagten 70 Prozent der Teilnehmer in Deutschland, der Euro sei gut für ihr Land. Damit liegt die Zustimmung zwar noch immer über dem Durchschnitt der anderen Euro-Länder, fällt aber geringer aus als im Vorjahr. 2017 betrug sie noch 76 Prozent.

Insgesamt glauben 64 Prozent der Befragten in den 19 Euro-Ländern, dass die gemeinsame Währung gut für ihr Land ist - genauso wie im Jahr 2017. Den meisten Zuspruch bekam der Euro wie im Vorjahr in Irland, am unbeliebtesten war er in Zypern, Litauen und Italien.

Dass die Gemeinschaftswährung der Europäischen Union guttut, glauben rund drei Viertel der Eurozonen-Bürger (74 Prozent). Dieser Anteil war genauso groß wie 2017, als sie einen neuen Rekord erreichte./swe/DP/men