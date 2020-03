Studie: Deutsche Wirtschaft will näher an ihre Kunden heranrücken

Hamburg (ots) - Jedes zweite Unternehmen in Deutschland sieht Investitionsbedarfbeim Betreuen seiner Kunden. Die Erwartungen der Kunden stimmen nicht mehrgenügend mit Produkten und Service überein. Zudem verändern sich die Erwartungenund das Kaufverhalten deutlich schneller als noch vor einigen Jahren. Das sindErgebnisse der Studie "Der individuelle Kunde" von Sopra Steria.Zwei Drittel der Unternehmen beobachten, dass ihre Kunden im Zuge derDigitalisierung hinsichtlich Service und Qualität anspruchsvoller geworden sind.43 Prozent müssen für ihre Kunden rund um die Uhr erreichbar sein. 72 Prozentder befragten Entscheider gehen zudem davon aus, dass sie Produkte nochindividueller an Bedarfe einzelner Kunden anpassen müssen. "Die klassischenFormen der Kundensegmentierung greifen nicht mehr. Die Bedürfnisse sind sokleinteilig, dass Unternehmen deutlich mehr Produkt-, Preis-, undServicevarianten anbieten müssen", sagt Dr. Elmar Stenzel, Experte für CustomerExperience von Sopra Steria.Die Mehrheit der Entscheider möchte das Unternehmen deshalb organisatorischumbauen und stärker im Sinne der Kunden ausrichten. Ein Großteil investiertderzeit in Kundenkenntnis: 44 Prozent der Unternehmen betreiben systematischeMarkt- und Meinungsforschung, um ihre Kunden besser kennenzulernen. ImKundenservice will jedes dritte Unternehmen den Spielraum für Mitarbeitererweitern, um Kunden individuelle Wünsche zu erfüllen. Help-Desk-Mitarbeitersollen mehr Kompetenzen erhalten. Rückfragen in den Fachabteilungen sollen sovermieden und Kunden schneller bedient werden. Für einen Rund-um-die-Uhr-Servicesetzen Unternehmen verstärkt auf neue Technologien: "Die langfristige Strategiein vielen Unternehmen lautet bereits 'Zero-Helpdesk'. Diese wird allerdings nuraufgehen, wenn Standardanfragen von vornherein vermieden werden und UnternehmenFolgeaktivitäten stärker automatisieren, beispielsweise durch eine Kombinationaus Chatbots und Robotic Process Automation (RPA)", so Stenzel.Co-Creation ist der neue KundenbeiratDie Nachfrage nach mehr Individualität bedient bereits jedes vierte Unternehmenmit Produkt- und Servicekonfiguratoren. Kunden können sich online ihr Auto oderihren Mobilfunktarif nach Wunsch zusammenstellen. Mode-Shops bieten verstärktShop-the-Look-Funktionen an und unterstützen Kunden so bei der Zusammenstellungdes Wunsch-Outfits.29 Prozent der befragten Unternehmen wollen zudem schon bei derProduktentwicklung ansetzen und binden ihre Kunden in den Prozess aktiv ein.Zwischen Unternehmen ist dieses Vorgehen stark verbreitet. In so genanntenInnovation Labs arbeiten Hersteller oder Dienstleister zusammen mit Kunden,Lieferanten und weiteren Partnern an neuen Angeboten.Zwischen Unternehmen und Konsumenten ist der Co-Creation-Ansatz seltener: ZwölfProzent der befragten Unternehmen haben beispielsweise einen Kundenbeiratinstalliert, der Feedback zu Produkten und Serviceleistungen gibt und in einemengen Rahmen das Management berät. 13 Prozent geben ihren Kunden die Möglichkeitder Produktbewertung und des Meinungsaustauschs auf der eigenen Website.Finanzdienstleister sind beim Einsatz des Instruments Kundenbeirat besondersaktiv: 20 Prozent der Banken und Versicherer haben ein derartiges Gremium, umFinanzdienstleistungen und Unternehmen noch stärker im Sinne der Kundenauszurichten. "Digitale Plattformen werden zu neuen Formaten bei der Beteiligungvon Kunden an Unternehmensprozessen führen. Unternehmen wird es leichterfallen,Kunden in größerem Umfang einzubinden und beispielsweise mit Expertenzusammenzubringen", sagt Dr. Elmar Stenzel von Sopra Steria.Über die StudieDie Studie Potenzialanalyse "Der individuelle Kunde 2019" von Sopra Steria unddem F.A.Z.-Institut gibt die Ergebnisse einer Befragung unter 339 Entscheidernund Führungskräften aus den Branchen Finanzdienstleistungen, verarbeitendesGewerbe, öffentliche Verwaltung und Versorgung sowie Telekommunikation undMedien wieder. Gefragt wurde danach, wie die Unternehmen ihr Geschäft an denWünschen und Bedürfnissen einzelner Kunden ausrichten.Infografik zur Studie: http://bit.ly/Infografik_IndividuellerKunde2019Studie herunterladen: http://bit.ly/Studie_IndividuellerKunde2019Über Sopra SteriaAls ein führender europäischer Management- und Technologieberater unterstütztSopra Steria seine Kunden dabei, die digitale Transformation voranzutreiben undkonkrete und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Sopra Steria bietet mitBeratung, Digitalisierung und Softwareentwicklung umfassendeEnd-to-End-Lösungen, die große Unternehmen und Behörden wettbewerbs- undleistungsfähiger machen - und zwar auf Grundlage tiefgehender Branchenexpertise,innovativer Technologien und eines kollaborativen Ansatzes. Das Unternehmenstellt die Menschen in den Mittelpunkt seines Handelns mit dem Ziel, digitaleTechnologien optimal zu nutzen und eine positive Zukunft für seine Kunden zugestalten. Mit 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 25 Ländern erzielteder Konzern 2019 einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro.

Die Sopra Steria Group (SOP) ist an der Euronext Paris (Compartment A) gelistet- ISIN: FR0000050809