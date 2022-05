Studie: Deutsche Wirtschaft extrem wichtig für Europa

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Von einer starken deutschen Wirtschaft profitieren laut einer neuen Studie auch die anderen Volkswirtschaften in der Europäischen Union - und zwar enorm. So schafft die deutsche Nachfrage nach Importen aus seinen europäischen Nachbarländern dort 290 Milliarden Euro jährlich an Wertschöpfung und sichert 4,7 Millionen Arbeitsplätze, heißt es in einer Erhebung von Prognos im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW), über die die FAZ berichtet. "Durch den europäischen Binnenmarkt haben wir eine ausdifferenzierte internationale Arbeitsteilung und damit einen intensiven Güteraustausch", sagte Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der VBW. "Die hohe Nachfrage Deutschlands nach Importgütern schafft insgesamt eine win-win-Situation in Europa."

Foto: über dts Nachrichtenagentur