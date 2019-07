Studie: Deutsche Wirtschaft als Vorgeschmack auf Entwicklungen im Welthandel?

--------------------------------------------------------------Vollständige Studie (ENG)http://ots.de/bof5Op--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) -- Entwicklung der deutschen Wirtschaft als Vorbote für denWelthandel: Neues Berechnungsmodell "German Global TradeMomentum" (GGTM) misst die Dynamik des Welthandels auf derGrundlage deutscher Wirtschaftsindikatoren- Exportsektorgröße, Offenheit beim Handel und starkeDiversifizierung bei Handelspartnern und Branchen machenDeutschland zu einem guten Frühindikator- Ergebnisse sprechen für eine Fortsetzung der Handelsrezession imzweiten Quartal 2019 (-0,8% q/q). Tritt nicht bald eineVerbesserung ein, wird der Welthandel für das Gesamtjahr 2019einen Rückgang verzeichnen - den ersten seit der großenFinanzkrise.Die Sorge um die aktuell schwächelnde deutsche Wirtschaft istvielerorts groß. Nicht ohne Grund, denn die Exportabhängigkeit derDeutschen entpuppt sich als derzeit größte Achilles-Ferse angesichtsdes insgesamt bereits schwachen Welthandels und der Vielzahl anAbwärtsrisiken, die auf dem Exportausblick lasten - allen voran derHandelskonflikt zwischen den USA und China und der Brexit. Eineaktuelle Studie von Allianz und Euler Hermes hat nun untersucht,inwieweit die deutsche Wirtschaft dank ihrer engen Integration in dasglobale Handelsgeflecht als Pulsmesser der globalen Handelsdynamikfungieren kann.Keine guten Vorzeichen: Wenn sich nichts ändert, müssen sich allewarm anziehen"Die Entwicklung der deutschen Wirtschaft könnte ein Vorgeschmackauf die bevorstehenden Entwicklungen im Welthandel sein", sagt Ronvan het Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und derSchweiz. "Durch den großen Exportsektor und die Offenheit beim Handelspürt Deutschland globale Entwicklungen meist schneller als vieleandere Nationen. Umgekehrt kann die schwächelnde deutscheWirtschaftsdynamik aber auch als ein Indikator für die globalenEntwicklungen dienen - und das sind keine guten Vorzeichen. Wenn sichhier nicht bald Verbesserungen zeigen, müssen sich alle warmanziehen."In der aktuellen Studie stellen die Volkswirte von Euler Hermesund Allianz das neu entwickelte Berechnungsmodell "German GlobalTrade Momentum" (GGTM) vor, welches auf Grundlage von deutschenWirtschaftsindikatoren die globale Handelsdynamik misst. Das GGTMstütz sich bei der Berechnung auf zwei deutsche Indikatoren, die einehohe Korrelation mit dem Wachstum des Welthandels vorweisen:Neuaufträge im verarbeitenden Gewerbe und die ifo Exporterwartungenim verarbeitenden Gewerbe.Rezession setzt sich im 2. Quartal fort - Welthandel steuert aufKontraktion zu"Es zeigen sich dunkle Wolken am Himmel - und so schnellvermutlich kein Lichtblick", sagt Katharina Utermöhl, SeniorEconomist Europe bei Euler Hermes. "Unsere Berechnungen zeigen, dasssich die Welthandelsrezession im zweiten Quartal höchstwahrscheinlichfortgesetzt hat. Eine Trendwende ist nicht in Sicht: Dieifo-Exporterwartungen im verarbeitenden Gewerbe notieren auf einemSiebenjahrestief, bei den Neuaufträgen im verarbeitenden Gewerbezeigt sich sogar der tiefste Stand seit fast zehn Jahren. Sicherlichkönnten Deutschland-spezifische Entwicklungen - wie etwa die zum Teilhausgemachte Krise im Automobilsektor - die aktuelle Schwäche desWelthandels überbewerten. Klar ist aber auch, dass der Welthandelohne eine baldige Erholung der Dynamik für das Gesamtjahr 2019schrumpfen dürfte. Dies wäre die erste Kontraktion seit der großenFinanzkrise.Die deutsche Wirtschaft eignet sich nach Ansicht der Euler Hermes-und Allianzexperten besonders gut als Frühindikator für globaleHandelsentwicklungen. Die Gründe dafür sieht die Studie in der Größedes Exportsektors, der Offenheit beim Handel sowie der starkenExportdiversifizierung, sowohl geografisch als auch bei den Branchen.Offenheit: Fluch und Segen, Stärke und stärkere Anfälligkeit aufexterne Entwicklungen"Keine andere große Exportnation hat mehr Handelspartner alsDeutschland und ist mehr vom globalen Handel abhängig. DieseOffenheit im Handel ist Fluch und Segen zugleich", sagt Van het Hof."Einerseits macht es die Stärke der deutschen Wirtschaft aus, dieseit den frühen 50er-Jahren immer einen Handelsüberschusserwirtschaftet hat. Andererseits macht es die hiesige Wirtschaft aberauch anfälliger für negative globale Entwicklungen. Deshalb eignetsich ihr Herzschlag besonders gut als Frühindikator für denWelthandel."Zwar sind die Deutschen inzwischen nur noch auf dem dritten Platzbeim Rennen um den Titel des Exportweltmeisters, den sie zuletzt 2008innehatten. Allerdings ist der Außenhandelsanteil der Deutschen(Exporte und Importe in Relation zum Bruttoninlandsprodukt) mit 87%im Jahr 2018 inzwischen mehr als doppelt so hoch als in China (38%)oder den USA (26%). Der Anteil hat sich dabei in den vergangenen 30Jahren fast verdoppelt. Wichtige Treiber hinter Deutschlandszunehmender Integration in die globalen Handelsketten waren dieEU-Mitgliedschaft, die Einführung des Euro und die damiteinhergehende verbesserte preisliche Wettbewerbsfähigkeit sowie diehohe Nachfrage in aufstrebenden Volkswirtschaften - allen vorannatürlich China - nach 'Made in Germany' Produkten.Neben dieser großen Offenheit beim Handel tragen insbesondere diestarke Diversifizierung der deutschen Ausfuhren dazu bei, dass diedeutschen Indizes eine hohe Korrelation zu künftigen Entwicklungen imWelthandel zeigen. Unter den großen Exportnationen liegt Deutschlandbei der geografischen Diversifizierung unangefochten auf der "PolePosition". Auch bei der Branchendiversifizierung liegt dieBundesrepublik nur knapp hinter den USA.Die vollständige Studie "Want to hear the heartbeat of globaltrade? Listen to German exporters!" finden Sie beigefügt sowie hier:http://ots.de/D868F1CEO Blog Ron van het Hof "Abwärtsspirale beim Welthandel":http://ots.de/EiYpWJEuler Hermes ist weltweiter Marktführer imKreditversicherungsgeschäft und anerkannter Spezialist für Kautionund Garantien, Inkasso sowie Schutz gegen Betrug oder politischeRisiken. Das Unternehmen verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrungund bietet seinen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen an, um sieim Liquiditäts- und Forderungsmanagement zu unterstützen.Über das unternehmenseigene Monitoring-System verfolgt undanalysiert Euler Hermes täglich die Insolvenzentwicklung von mehr als40 Millionen kleiner, mittlerer und multinationaler Unternehmen.Insgesamt umfassen die Expertenanalysen Märkte, auf die 92% desglobalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) entfallen.Mit dieser Expertise macht Euler Hermes den Welthandel sichererund gibt den weltweit über 66.000 Kunden das notwendige Vertrauen inihre Geschäfte und deren Bezahlung. Als Tochtergesellschaft derAllianz und mit einem AA-Rating von Standard & Poor's ist EulerHermes im Schadensfall der finanzstarke Partner an der Seite seinerKunden.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris ist in über 50 Ländernvertreten und beschäftigt rund 5.800 Mitarbeiter weltweit. 2018 wiesEuler Hermes einen konsolidierten Umsatz von EUR 2,7 Milliarden Euroaus und versicherte weltweit Geschäftstransaktionen im Wert von EUR962 Milliarden.Weitere Informationen auf www.eulerhermes.deSocial MediaCEO Blog Ron van het Hofhttp://eulerhermes-blog.de/Linkedin Euler Hermes Deutschlandhttps://de.linkedin.com/company/euler-hermes-deutschlandXING Euler Hermes Deutschlandhttp://ots.de/iDw44WYoutube Euler Hermes Deutschlandhttps://www.youtube.com/channel/UClM6TBY3iFJVXDX76FH8-cATwitter @eulerhermesHinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Die in dieserMeldung enthaltenen Informationen können Aussagen über zukünftigeErwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die aufaktuellen Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsführung basieren,und bekannte und unbekannte Risiken sowie Unsicherheiten beinhalten,aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oderEreignisse von den hier gemachten Aussagen wesentlich abweichenkönnen. Neben zukunftsgerichteten Aussagen im jeweiligen Kontextspiegelt die Verwendung von Wörtern wie "kann", "wird", "sollte","erwartet", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "schätzt","prognostiziert", "potenziell" oder "weiterhin" ebenfalls einezukunftsgerichtete Aussage wider. Die tatsächlichen Ergebnisse,Entwicklungen oder Ereignisse können aufgrund verschiedener Faktorenvon solchen zukunftsgerichteten Aussagen beträchtlich abweichen. Zusolchen Faktoren gehören u.a.: (i) die allgemeine konjunkturelle Lageeinschließlich der branchenspezifischen Lage für das Kerngeschäftbzw. die Kernmärkte der Euler-Hermes-Gruppe, (ii) die Entwicklung derFinanzmärkte einschließlich der ?Emerging Markets? einschließlichMarktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse, (iii) dieHäufigkeit und das Ausmaß der versicherten Schadenereignisseeinschließlich solcher, die sich aus Naturkatastrophen ergeben;daneben auch die Schadenkostenentwicklung, (iv) Stornoraten, (v)Ausmaß der Kreditausfälle, (vi) Zinsniveau, (vii)Wechselkursentwicklungen einschließlich des Wechselkurses EUR-USD,(viii) Entwicklung der Wettbewerbsintensität, (ix) gesetzliche undaufsichtsrechtliche Änderungen einschließlich solcher bezüglich derWährungskonvergenz und der Europäischen Währungsunion, (x) Änderungender Geldpolitik der Zentralbanken bzw. ausländischer Regierungen,(xi) Auswirkungen von Akquisitionen, einschließlich der damitverbundenen Integrationsthemen, (xii) Umstrukturierungsmaßnahmen,sowie (xiii) allgemeine Wettbewerbsfaktoren jeweils in einemörtlichen, regionalen, nationalen oder internationalen Rahmen. DieEintrittswahrscheinlichkeit vieler dieser Faktoren kann durchTerroranschläge und deren Folgen noch weiter steigen. Das Unternehmenübernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zuaktualisieren.Pressekontakt:Euler Hermes DeutschlandAntje WoltersPressesprecherinTelefon: +49 (0)40 8834-1033Mobil: +49 (0)160 899 2772antje.wolters@eulerhermes.comOriginal-Content von: Euler Hermes Deutschland, übermittelt durch news aktuell