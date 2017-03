Studie: Deutsche Unternehmen sind Europameister bei der Talententwicklung / Zielorientierung ist der wichtigste Soft Skill für die Mitarbeiter

Eschborn (ots) - Deutsche Unternehmen werden im europäischenVergleich als führend eingeschätzt, wenn es darum geht, Talente zurekrutieren und weiterzuentwickeln. Dabei ist sowohl in denUnternehmen in Deutschland als auch in ganz Europa die Fähigkeit zurProblemlösung die wichtigste Kompetenz, die Mitarbeiter in Zukunftbenötigen. Das sind die Ergebnisse der Studie "Soft Skills forTalent", für die in 15 europäischen Ländern 4.990Unternehmensvertreter befragt wurden.+++ Eine Infografik zu den Studienergebnissen finden Sie überdiesen Link: http://bit.ly/2lrfzzH +++Die Fähigkeit zur permanenten Anpassung wird für Unternehmenzunehmend zum Wettbewerbsfaktor. Doch je nach Land sind dieArbeitgeber in Europa unterschiedlich gut dazu in der Lage, für dieMitarbeiter ein Umfeld zu schaffen, das Weiterentwicklung ermöglicht.Den Europameister-Titel in dieser Disziplin trägt Deutschland: 22Prozent der europäischen Unternehmensvertreter geben an, dassUnternehmen hierzulande sich besonders gut darauf verstehen, Talenteanzuziehen und ihre Leistungsfähigkeit zu steigern. Dahinter folgenGroßbritannien (19 %) und Schweden (15 %).Im Rahmen der Befragung wurden auch die notwendigen Kompetenzenzur Weiterentwicklung von Mitarbeitern und Unternehmen identifiziert.In Deutschland stehen bei den Unternehmensvertretern die Fähigkeitzur Problemlösung (52 %), Entscheidungskompetenz (50 %),Belastbarkeit (50 %) und Zielorientierung (49 %) ganz oben auf derListe. Mitarbeitern, die sich in diesen Feldern weiterentwickeln,werden die besten Chancen zugebilligt, die Zukunft in den Unternehmenmitzugestalten.Dies deckt sich auch mit den Einschätzungen der Arbeitnehmer inDeutschland. 58 Prozent von ihnen halten die Fähigkeit zurProblemlösung für den wesentlichen Soft Skill, den Fachkräfte heutebenötigen, um beruflich erfolgreich zu sein. Nur Belastbarkeit wirdvon noch mehr Arbeitnehmern (63 %) als wesentliche Kompetenz für denErfolg im Job eingeschätzt."Talente anzuwerben, zu begeistern und ihre Kompetenzenauszubauen, ist derzeit die wichtigste Herausforderung fürUnternehmen. Hier bieten sich viele Möglichkeiten, sich schon bei derRekrutierung vom Wettbewerb abzuheben", sagt Herwarth Brune,Vorsitzender der Geschäftsführung der ManpowerGroup Deutschland. "Diestrategische Weiterentwicklung der eigenen Mitarbeiter bietet enormesPotenzial, die Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Unternehmensauszubauen."Problemlöser sind in ganz Europa gefragtDoch auch wenn deutsche Unternehmen hier im Moment die Nase vornhaben, ist die Bereitschaft, aufzuholen, auch in den übrigen Ländernevident. Aus Sicht aller in Europa befragten Unternehmensvertretersteht auf dem ersten Platz der Soft Skills, die Mitarbeiterbenötigen, ebenfalls die Fähigkeit zur Problemlösung. 58 Prozent derBefragten sehen sie als Schlüsselqualifikation für die Zukunft an.Als weiterhin wichtig werden die Fähigkeit zur Zielorientierung (50%) sowie zur fachbereichsübergreifenden Zusammenarbeit (49 %)eingeschätzt.Über die Studie "Soft Skills for Talent"Die Studie "Soft Skills for Talent" basiert auf einerOnline-Befragung unter 4.990 Unternehmensvertretern in 15 LändernEuropas. Sie wurde im Auftrag der ManpowerGroup mit Hilfe derOnline-Plattform SurveyGizmo durchgeführt. Eine Infografik zu derStudie erhalten Sie unter http://bit.ly/2lrfzzHÜber die ManpowerGroupDie ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellunginnovativer Lösungen und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen inder sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können. Mitmehr als 27.000 Mitarbeitern zählt die ManpowerGroup zu den dreigrößten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach derUnternehmensgruppe agieren an bundesweit 360 Standorten dieGesellschaften Manpower, Stegmann, Experis, ManpowerGroup Solutions,Proservia, Right Management sowie spezialisierte Einzelmarken. MehrInformationen erhalten Sie unter http://www.manpowergroup.de.Pressekontakt:Unternehmenskontakt ManpowerGroup:Manpower GmbH & Co. KG PersonaldienstleistungenSonja Christ-BrendemühlDüsseldorfer Straße 965760 EschbornTel.: +49 69 153 03-100E-Mail: sonja.christ@manpowergroup.dePressekontakt:Faktenkontor GmbHLars ReppesgaardLudwig-Erhard-Straße 3720459 HamburgTel.: +49 40 253 185-127E-Mail: lars.reppesgaard@faktenkontor.deOriginal-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell