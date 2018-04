Studie: Deutsche Spezialchemiebranche gerät unter Wettbewerbsdruck

Bonn (ots) - Die deutsche Spezialchemie muss ihre Komfortzoneverlassen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Ursache: Dertechnologische Vorsprung verringert sich. Anbieter ausSchwellenländern gewinnen Marktanteile in Europa und entwickeln sichzu ernsthaften Konkurrenten. Während aber erfolgversprechendeStrategien deutscher Spezialchemieunternehmen für eine internationalausgerichtete Markterweiterung häufig fehlen, wächst parallel derKosten- und Optimierungsdruck am Standort Deutschland. Dies sindzentrale Ergebnisse der heute veröffentlichten Studie sowie einesumfangreichen Themendossiers "Die Zukunftsfähigkeit der deutschenSpezialchemie" des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater(BDU), die von vier Mitgliedsfirmen als Thinktank mitSpezial-Know-how in der Chemiebranche verfasst wurden. Insgesamt 160Manager von deutschen Spezialchemieunternehmen gaben in der Befragungihre Einschätzung ab, welche Relevanz sie vorgegebenen Thesen in denfünf untersuchten Handlungsfeldern Innovation, Produktion,Wertschöpfungsstrukturen, Profitabilität und Internationalisierungbeimessen und in welchem Maße sie ihr eigenes Unternehmen im Hinblickauf die daraus resultierenden Herausforderungen vorbereitet sehen.Die Abweichungen fallen teilweise erheblich aus.98 Prozent der befragten Chemiemanager (davon 64 Prozent mit hoherRelevanz) sind der Meinung, dass der einheimische Chemiestandort übereine optimierte Wertschöpfung attraktiver gestaltet werden muss. DasProblem: Lediglich 36 Prozent bewerten ihr eigenes Unternehmen indieser Hinsicht schon als zukunftsorientiert aufgestellt.75 Prozent messen der Entwicklung einer innovationsförderndenUnternehmenskultur einen hohen Stellenwert zu. Aber 45 Prozentbemängeln bei der Beurteilung des eigenen Unternehmens erheblicheDefizite. Für 96 Prozent besitzen Entwicklungspartnerschaften mitHochschulen und Forschungseinrichtungen einen hohen Stellenwert.Anlass zur Sorge gibt allerdings, dass sich aktuell nur 38 Prozentgut gerüstet sehen.Kenntnisse der Wachstumspotenziale und Absatzchancen in denSchwellenländern besitzen für 68 Prozent eine hohe und für 29 Prozentder Chemiemanager eine mittlere Relevanz. Über die Hälfte gibt in derSelbsteinschätzung allerdings an, noch nicht über einen ausreichendenWissensstand zu verfügen. 91 Prozent finden es wichtig, dass ihreFührungs- und Kommunikationsstrukturen auf die internationalenAnforderungen ausgerichtet sind. Nur 39 Prozent sehen sich hier schonoptimal aufgestellt.Um den zunehmenden Kosten- und Margendruck abzuschwächen,befürworten 92 Prozent eine kundenspezifische Individualisierung dereigenen Produkte. Nur knapp die Hälfte fühlt sich hier schon gutgerüstet. 90 Prozent der Befragten halten es für relevant,Verbesserungspotenziale durch differenzierte Geschäftsprozesse zunutzen. Allerdings besitzen 60 Prozent noch keine klare Einschätzungzu einer erfolgversprechenden Ausrichtung.97 Prozent (davon 70 Prozent mit hoher Relevanz) sind der Meinung,dass die funktions- und unternehmensübergreifenden Prozessekonsequent an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet sein müssen.Doch nur 38 Prozent sehen ihr eigenes Unternehmen auf dem richtigenWeg. Die Wertschöpfungskette durchgängig zu digitalisieren halten 91Prozent für wichtig, aber mehr als die Hälfte fühlt sich zurzeitnicht gut vorbereitet.Aus Sicht der BDU-Thinktank-Experten müssen die Unternehmen derSpezialchemie besonders die folgenden Herausforderungen beachten undunternehmerische Zukunftslösungen vorantreiben:1. Die Verbesserung der Attraktivität des SpezialchemiestandortesDeutschland muss über eine Wertschöpfungsoptimierung erfolgen.2. Viele Unternehmen besitzen keineInternationalisierungsstrategie, sie müssen aber raus aus ihrernationalen Komfortzone.3. Ohne tiefe Marktkenntnisse der Schwellenländer sindinternationale Engagements sehr risikobehaftet.4. Unternehmen der Spezialchemie müssen ihre innovationsförderndeUnternehmenskultur schärfen.5. Kooperationen, z.B. mit Forschungseinrichtungen oder Start-Ups,sind zunehmend erfolgsentscheidend.6. Neue, kundenspezifische Produkte und Dienstleistungen sindVoraussetzung für künftiges profitables Wachstum.7. Auch künftig werden Kostensenkungs- undEffizienzsteigerungsinitiativen notwendig sein. Hier sind zunehmendneue, innovative Herangehensweisen gefragt.8. Besonders die Unternehmen der mittelständischen Spezialchemiemüssen das Arbeiten in geschlossenen organisatorischen Einheitenaufgeben.9. Die Auswertung und Analyse von Kundendaten bieten die Chancefür individualisierte Angebote und sind extrem erfolgsrelevant.10. Ohne aktives Partnerschaftsmanagement werden möglicheWettbewerbsvorteile nicht genutzt.Download Pressemitteilung, Studie, Thinktank-Themendossier sowieInfografik unter:https://www.bdu.de/thinktank-chemieHintergrund Studie und Thinktank-Themendossier: Das Themendossier"Die Zukunftsfähigkeit der deutschen Spezialchemie" wurde von einemBDU-Thinktank-Team bestehend aus vier Mitgliedsunternehmen -BearingPoint, drpetriconsulting, SEDLÁK & PARTNER sowie CMC² GmbH -mit ausgewiesener Expertise in der Chemiebranche durchgeführt undversteht sich als Leitfaden für die Top-Etagen der deutschenSpezialchemie. Die Studienbefragung erfolgte mit besondererUnterstützung von SEDLÁK & PARTNER. 