Studie: Deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie weiter im Aufwind / Digitaler Wandel größte Herausforderung / Staufen AG und Branchenverband BDLI stellen Studienergebnisse auf der Paris Air Show vor

Köngen (ots) - Die Luft- und Raumfahrtindustrie in Deutschlandblickt optimistisch in die Zukunft und erwartet weiterhin volleAuftragsbücher. Konkreter Handlungsbedarf besteht jedoch beim ThemaDigitalisierung: Mehr als 80 Prozent der Unternehmen sprechen demtechnologischen Wandel eine hohe Bedeutung zu, obwohl messbareProduktivitätsgewinne und erfolgreiche digitale Geschäftsmodelle nochdie Ausnahme sind. Das sind Ergebnisse der Studie "Aerospace 2019 -Leadership in Zeiten des Wandels". Die Unternehmensberatung Staufenhat dafür zusammen mit dem Bundesverband der Deutschen Luft- undRaumfahrtindustrie e.V. (BDLI) eine Befragung unter denFührungskräften der BDLI-Mitgliedsunternehmen durchgeführt."In jedem heute auf der Welt ausgelieferten Passagierflugzeugsteckt Technologie 'made in Germany'. Um diese Erfolgsgeschichtefortzuschreiben, muss die digitale Transformation jetzt umgesetztwerden. Aber gerade wegen des wirtschaftlichen Höhenflugs dervergangenen Jahre haben die Unternehmen teilweise Schwierigkeiten,den Wandel fokussiert voranzutreiben", sagt Christoph Heine,Branchenmanager Aerospace bei der Staufen AG. Rückblickendbetrachtet, veränderten sich in den vergangenen drei Jahren bei denBDLI-Mitgliedsunternehmen sowohl die eigene Organisation (bei 84Prozent der Unternehmen) als auch die Kundenprozesse (70 Prozent)positiv oder sogar stark positiv. Und auch der Ausblick ist lautHeine optimistisch: "Neun von zehn Top-Managern gehen in denkommenden Jahren von einer positiven oder sehr positiven Entwicklungaus!"Angesichts der guten Aussichten sollte die deutsche Luft- undRaumfahrtindustrie die Chance des digitalen Wandels jetzt ergreifenund insbesondere ihre Führungskultur entsprechend ausrichten. EinigeSpitzenreiter der Aerospace-Branche treiben den digitalen Wandelbereits voran, doch bei vielen Unternehmen besteht Nachholbedarf.Deutlich besser aufgestellt sind die befragten Unternehmenhinsichtlich der Basis-Technologien. 62 Prozent bewerten in diesemBereich ihre eigene Position als "guter Durchschnitt" bzw."Spitzengruppe"."Die deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie steht iminternationalen Wettbewerb gut da", bestätigt auch Volker Thum,Hauptgeschäftsführer des BDLI. "Angetrieben vom weltweitenMarktwachstum des Luftverkehrs und neuen technologischenMöglichkeiten der Raumfahrt konnte sich unsere Branche - vomGroßunternehmen bis hin zum KMU - in den vergangenen Jahrenüberdurchschnittlich entwickeln."Die gemeinsame Studie der Staufen AG und des BDLI zeigt, wie gutdie deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie aufgestellt ist, um auchkünftig einen internationalen Spitzenplatz zu behaupten. Zumal daswirtschaftliche Umfeld heute deutlich dynamischer als noch vorwenigen Jahren ist und auch die Aerospace-Branche eine starkeBeschleunigung bei technologischen Entwicklungen spürt und diese auchmitgestaltet. Welche Chancen darin für die deutsche Luft- undRaumfahrtindustrie liegen, erläutern Christoph Heine, Partner derStaufen AG und Robert Friebe, Referent für Digitalisierung,Cybersicherheit und UAV auf der gemeinsamen Präsentation derStudienergebnisse im Rahmen der Paris Air Show am Mittwoch, 19. Juni2019, 12:00 Uhr in Paris (Konferenzzentrum im Souterrain der Halle 2- nahe der BDLI Lounge, Saal 2).Über die Staufen AG - www.staufen.agIn jedem Unternehmen steckt ein noch besseres. Mit dieserÜberzeugung berät und qualifiziert die Staufen AG seit 25 JahrenUnternehmen und Mitarbeiter weltweit. Märkte sind in Bewegung, derKonkurrenzdruck enorm. Staufen hilft, die richtigen Veränderungenschnell in Gang zu bringen, die Produktivität zu erhöhen, dieQualität zu verbessern und die Innovationskraft zu steigern. Dieinternationale Lean Management Beratung sorgt mit den passendenStrategien und Methoden für schnelle und messbare Erfolge - um die injedem Unternehmen vorhandenen Potenziale zu heben, etablieren dieStaufen-Berater gemeinsam mit Führungskräften und Mitarbeitern einelebendige und nachhaltige Veränderungskultur. Auf dem Weg in diedigitale Transformation begleitet die Staufen-TochtergesellschaftStaufen Digital Neonex mittelständische Industrieunternehmen. DieStaufen AG bietet mit ihrer Akademie zudem zertifizierte,praxisorientierte Schulungen an. Von den internationalen Standortenbetreuen mehr als 320 Mitarbeiter Kunden auf der ganzen Welt. 2019wurde die Staufen AG bereits zum sechsten Mal in Folge von "brandeins Wissen" als "Beste Berater" ausgezeichnet. Das Consultinghausist laut der renommierten Branchen-Studie "Hidden Champions 2018"Deutschlands beste Lean-Management-Beratung und wurde von der"Wirtschaftswoche" mehrfach mit dem Preis "Best of Consulting"geehrt.Pressekontakt:Weitere Informationen:STAUFEN.AGBeratung.Akademie.Beteiligung.Kathrin NegeleBlumenstr. 5D-73257 KöngenTel: +49 7024 8056 155Fax: +49 7024 8056 111kathrin.negele@staufen.agwww.staufen.agPresse- und Öffentlichkeitsarbeit:Thöring & Stuhr - Partnerschaft für KommunikationsberatungArne StuhrMittelweg 142 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 83mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Staufen AG, übermittelt durch news aktuell