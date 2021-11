Studie: Deutsche Führungskräfte schätzen private Coachings

Koblenz (ots) -- Karriereplanung und Fortbildung wünscht jeder Zweite digital- Lernkurve bei Bildung und Zeitmanagement besonders steil80 Prozent der befragten Führungskräfte haben in den vergangenen fünf Jahren ein privates Coaching absolviert. Am häufigsten haben sie sich dabei um ihre Bildung gekümmert, 78 Prozent haben etwa neue Fremdsprachen oder Programmieren gelernt. Auch Gesundheitsthemen sind beliebt: 76 Prozent haben ihre Fitness trainiert, 72 Prozent an Coachings zur Entspannung und Stressbewältigung sowie 69 Prozent zur Rauchentwöhnung oder Work-Life-Balance teilgenommen. Jeweils zwei Drittel haben sich um ihre Persönlichkeitsentwicklung gekümmert oder ihre Karriere geplant. Das zeigt eine aktuelle Befragung von 200 Führungskräften mit einem Brutto-Jahreseinkommen von mindestens 100.000 Euro aus Unternehmen aller Branchen in Deutschland, die im Auftrag der Unternehmensberatung Baulig Consulting durchgeführt wurde.Wer Zeit und Geld in ein Coaching investiert, möchte dabei auch nachhaltig Wissen aufbauen beziehungsweise seine Ziele erreichen. Eine positive Bilanz zogen Teilnehmer am häufigsten bei Bildungsangeboten- 68 Prozent der Führungskräfte waren mit dem Lernerfolg eines Sprachkurses oder einer IT-Schulung zufrieden. Zeitmanagement-Training war für 65 Prozent hilfreich. 60 Prozent haben bei entsprechenden Kursen wichtige Informationen zum Umgang mit Stress und zur Entspannung mitgenommen, die ihnen im Berufsalltag helfen. Ebenso viele sind mit Yoga oder ähnlichem ans Ziel gekommen.Während die Lernerfolge bei zielgerichteten Angeboten wie bildungsnahen Schulungen aus Sicht der Teilnehmer am größten sind, können die Befragten den Erfolg bei Beratungen zu Beziehungen oder zur familiären Situation häufig schwerer einschätzen. Gleichwohl geben 59 Prozent der Befragten an, einen Nutzen aus Coaching-Angeboten im zwischenmenschlichen Bereich gezogen zu haben. 23 Prozent haben dafür bei der letzten Konsultation mehr als 5.000 Euro ausgegeben. Für Bildungsangebote haben 59 Prozent dagegen weniger als 2.500 Euro bezahlt. Für Zeitmanagement wurde am wenigsten Geld investiert: 62 Prozent gaben dafür weniger als 2.500 Euro aus, 18 Prozent sogar weniger als 500 Euro.Auch nach der Pandemie nicht zurück zur PräsenzPrivate Trainings zu Karriereplanung und Bildung bevorzugen die Teilnehmer digital - 52 Prozent wünschen sich etwa Online-Karriereberatung und 33 Prozent möchten dies hybrid. Nur 15 Prozent können sich noch eine reine Präsenzveranstaltung zu Karrierethemen vorstellen. Jeder Zweite will auch Bildungsveranstaltungen zu Fremdsprachen oder IT als E-Learning-Angebot wahrnehmen, jeder Dritte als hybrides Angebot. Zeitmanagement-Schulungen bevorzugen 48 Prozent digital und 33 Prozent hybrid.Am häufigsten wird mit 32 Prozent Fitnesstraining oder eine Stilberatung persönlich gewünscht. Doch selbst hier überwiegen mit je 40 Prozent die Fans von rein digitalen Veranstaltungen. "Digital können Coachings genau dann stattfinden, wenn die Führungskraft Feierabend hat - auch im heimischen Wohnzimmer. Das spart Aufwand und Wege", sagt Markus Baulig, Geschäftsführer der digitalen Unternehmensberatung Baulig Consulting. "Der Lerneffekt ist oft größer, wenn der Teilnehmer entspannt zuhause sitzt, anstatt in ein Schulungszentrum hetzen zu müssen. Das zeigt auch unsere Studie."Über die StudieFür die im Juli 2021 veröffentlichte Studie "Kauf- und Zahlungsbereitschaft für (digitale) Beratung" wurden bundesweit 200 Führungskräfte mit einem Brutto-Jahreseinkommen von mindestens 100.000 Euro aus Unternehmen aller Branchen ohne öffentlichen Dienst befragt. Die Online-Befragung wurde vom Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) durchgeführt.Über Baulig ConsultingBaulig Consulting ist die erste digitale Unternehmensberatung in Deutschland, die mittelständische Kunden in den Bereichen Umsatzsteigerung und Vertrieb mit Fokus auf digitale Absatzwege berät. Seit der Gründung im Jahr 2016 wurden über 4.000 Kunden via Online-Trainings und Videocalls zu erprobten, standardisierten Lösungen beraten und in der Umsetzung begleitet. Das Unternehmen beschäftigt aktuell mehr als 60 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2020 einen Jahresumsatz von über 20 Millionen Euro. Das Unternehmen wurde 2021 erneut vierfach TÜV-zertifiziert. Mehr Informationen: www.bauligconsulting.de.Pressekontakt:Ruben SchäferPressesprecherpresse@bauligconsulting.de+49 (0) 1520 4907120Baulig Consulting GmbHRizzastraße 4156068 KoblenzOriginal-Content von: Baulig Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell