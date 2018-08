Studie: Deutsche Banken zweifeln am aktuellen Geschäftsmodell / Mehrheit der Institute verfügt über kein übergreifendes Digitalkonzept

Hamburg (ots) - Drei von vier Bankmanagern in Deutschland sehenfür die kommenden drei Jahre einen erheblichen Korrekturbedarf amGeschäftsmodell des eigenen Geldinstituts. Das sind neunProzentpunkte mehr als 2017. Zudem sollen dieDigitalisierungsmaßnahmen umfassender koordiniert werden. Weniger alsjedes dritte Institut verfügt derzeit über eine ganzheitlicheDigitalstrategie. Als Option für eine Neuausrichtung rücken digitaleBanking-Plattformen in den Fokus. Jede vierte Bank möchte künftigeine eigene Plattform betreiben und neben dem Angebot eigenerFinanzprodukte ein Netzwerk bankfremder Produkt- und Vertriebspartnersteuern. Das ergibt die Studie "Branchenkompass Banking 2018" vonSopra Steria Consulting und dem F.A.Z.-Institut.93 Prozent der befragten Bankmanager bestätigen, dass es in ihrerBank eine Strategie zu Plattformen gibt. Das zeigt, wie wichtig denInstituten dieses Geschäftsmodell ist. 39 Prozent sehen ein immensesGeschäftspotenzial darin, Kunden über eigene Plattformen umfassend zubegleiten und sich für bankfremde Produkte zu öffnen. 28 Prozent derBanken streben den Aufbau eines eigenen digitalen Ökosystems an.Demgegenüber tendieren 35 Prozent der Institute dahin, ihreLeistungen auf lukrativen Online-Marktplätzen zu integrieren. 30Prozent wollen zweigleisig fahren."Das Plattform-Business unterscheidet sich im Geschäftsmodellwesentlich vom traditionellen Banking und erfordert ein Umdenken",sagt Stefan Lamprecht, Division Director Banking und Mitglied derGeschäftsleitung von Sopra Steria Consulting. "Eine reineFinanzdienstleistungsplattform wird nicht ausreichen, um genügendKunden anzuziehen. Hierfür müssen Banken Partner aus einer Vielzahlvon Branchen finden und deren Angebote optimal verknüpfen.Die GAFAs bringen sich langsam in Stellung im BankingMehr als die Hälfte der befragten Bankentscheider befürchtetbereits, dass existierende Plattformen große Marktanteile zu Lastender etablierten Kreditinstitute gewinnen werden. Der Start von GooglePay und Apple Pay hat die Branche aufhorchen lassen. Vor allem dieglobalen Technologiekonzerne Google, Amazon, Facebook und Apple(GAFA) nehmen nun mehr Institute als Bedrohung wahr als 2017. Dasgilt auch für Vergleichsportale wie Check 24 und Verivox. Mehr alsjeder dritte Bankmanager sieht diese Plattformen als Konkurrent durchihre wachsende Kundenmacht. Bei der Befragung im Vorjahr waren es nur26 Prozent.Digitalisieren im Sinne des KundenMit einem bekannten strategischen Dreiklang wollen 70 Prozent derBanken zusätzlich für Wachstum und Erträge sorgen: mehr Service, mehrBeratung, mehr Neukunden. Viele neue digitale Angebote wie mobileZahlungsdienste, Multibanking-Apps sowie ein breiteres Angebot aufder eigenen Website spielen dabei eine wichtige Rolle. Jedes zweiteInstitut möchte künftig auch Bankprodukte von Fintechs und anderenFinanzpartnern vertreiben. Jede dritte Bank forciert die Einbindungbranchenfremder Produkte, beispielsweise von Einzelhändlern. Ebensoviele wollen ihre Leistungen stärker extern vermarkten,beispielsweise Finanzierungen auf Händlerseiten.Dafür müssen die Banken die nötigen internen Voraussetzungenschaffen. Automatisierte Geschäftsprozesse sind für 64 Prozent derBefragten von großer strategischer Bedeutung. Die Integration derKommunikationskanäle (Multi-Channel-Banking) bleibt für 63 Prozentder befragten Führungs- und Fachkräfte eine Baustelle. 41 Prozentwollen mit durchgängig digitalisierten Abläufen Kosten senken undsich zudem so für die Zusammenarbeit mit Fintechs wappnen.Diese soll nach dem Willen der Bankentscheider ausgebaut werden.Fintechs wie IDNow und Gini haben sich beispielsweise daraufspezialisiert, Banken zusätzliche Dienstleistungen zu bieten, derenHerstellung für die Geldinstitute selbst aufgrund der komplexenUnternehmensstrukturen zu langwierig und aufwendig wäre. Fast jederzweite befragte Bankentscheider (47 Prozent) sieht in derZusammenarbeit mit Fintechs vor allem eine Möglichkeit zurEffizienzsteigerung im Backoffice. Ähnlich viele Banken suchenPartner, die ihnen Zugang zu neuen Kunden verschaffen.Was in den Banken vielfach fehlt, ist ein digitales Gesamtkonzept.Zwar ist in jedem zweiten Institut Digitalisierung Chefsache.Allerdings bestätigen nur 39 Prozent der befragten Bankenentscheiderin ihrem Institut eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit oder einegemeinsame Erarbeitung von Prozessen bei der Digitalisierung. Nur 22Prozent der Banken binden zudem alle ihre Mitarbeiter in denDigitalisierungsprozess ein und schulen sie auch entsprechend."Banken benötigen neue Kombinationen aus Produkten undDienstleistungen. Technologien und Daten werden die Treiber für dieneuen Geschäftsmodelle sein. 