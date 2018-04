Studie: Datensicherheit ist Neuland für Deutschland

Frankfurt/Main (ots) - Studie "IT- und Datensicherheit 2017" derNationalen Initiative für Internet und Datensicherheit e.V. (NIFIS)zeigt: Deutschland fehlt es an sinnvollen DigitalisierungsstrategienFachkräfte der IT und der IT-Sicherheit zeigen sich laut derStudie "IT- und Datensicherheit 2017" mit der Entwicklung inDeutschland im Bereich Datensicherheit enorm unzufrieden. So gehenbeispielsweise fast drei Viertel der 100 Befragten davon aus, dassDeutschland durch unpassende Digitalisierungsstrategien hunderteMilliarden Euro verschenkt. Gleichzeitig fordern 91 Prozent derExperten eine erhöhte Investition Deutschlands in denBreitbandausbau, um im internationalen Vergleich in Zukunft überhauptkonkurrenzfähig bleiben zu können. Diese und weitere Ergebnisse zurEntwicklung in der IT-Landschaft sind in der Studie "IT- undDatensicherheit 2017" im Überblick zusammengefasst. Die kompletteStudienauswertung kann kostenfrei unter team@euromarcom.deangefordert werden.Deutschland muss noch Vieles lernenLaut der NIFIS-Studie führten vor allem fehlendes Wissen und großeUnsicherheit zur aktuellen Unzufriedenheit. 35 Prozent gaben imRahmen der Befragung beispielsweise an, dass Datensicherheit fürDeutschland noch immer "Neuland" sei. 86 Prozent gehen davon aus,dass Deutschland bei der digitalen Transformation hinterherhinkt, daSorge und Angst einen möglichen digitalen Fortschritt schlichtüberdecken. Dem entspricht die Meinung von 87 Prozent der Befragten,die in den strengen Datenschutzbestimmungen in Deutschland dieUrsache dafür sehen, dass Innovationen ausgebremst und im Keimerstickt werden.Übergreifende Lösungen gefordertIn Zeiten der Unsicherheit wird die Forderung nach übergreifendenLösungen für die IT-Sicherheit laut. Mit 49 Prozent sieht knapp dieHälfte, dass die deutsche Sicherheitspolitik durch Maßnahmen wie etwadem Cyber-Abwehrzentrum die Cyber-Gefahren senke. 46 Prozent geben imRahmen der Befragung an, dass es an funktionierendenEU-übergreifenden Lösungen für eine erfolgreicheIT-Sicherheitspolitik fehle. "Wir können in den Studienergebnissendeutlich ablesen, dass der Wunsch nach Sicherheit dem Wunsch nachFreiheit und Innovation gleichwertig gegenübersteht. Es wird eineEU-übergreifende Aufgabe sein, diesem Ruf nach einem sicheren Rahmenzu folgen und Deutschlands Aufgabe, die Innovationskraft in dieserUmgebung zu stärken und zu fördern", so Lapp.Die kompletten Studienergebnisse "IT- und Datensicherheit 2017"können unter team@euromarcom.de kostenfrei angefordert werden.NIFIS Nationale Initiative für Informations- undInternet-Sicherheit e.V. ist eine neutrale Selbsthilfeorganisation,die die deutsche Wirtschaft im Kampf gegen die täglich wachsendenBedrohungen aus dem Netz technisch, organisatorisch und rechtlichunterstützen möchte. Vornehmliches Ziel der Arbeit der unter dem Dachder NIFIS organisierten Gremien ist es, Vertraulichkeit,Verfügbarkeit und Integrität sowie den sicheren Transport von Datenin digitalen Netzwerken sicherzustellen. Dazu entwickelt die NIFISseit ihrer Gründung im Jahr 2005 unterschiedliche Konzepte und setztdiese in pragmatische Lösungen um. Zu den Schwerpunkten der Tätigkeitzählen die aktive Kommunikation und die Bereitstellung vonHandlungsempfehlungen und Dienstleistungen.Weitere Informationen:NIFIS Nationale Initiative für Informations- und Internet-Sicherheite.V., Berkersheimer Bahnstraße 5, 60435 Frankfurt, Tel.: 069 24444757, Fax: 069 2444 4746, E-Mail: nifis@nifis.de, Web: www.nifis.deeuromarcom public relations GmbH, Tel. +49 611 97315-0, E-Mail:team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: NIFIS Nationale Initiative für Internet-Sicherheit, übermittelt durch news aktuell