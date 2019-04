Hamburg (ots) - Über 80 Prozent der deutschen Wirtschaft hat dieDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO) nur mangelhaft oder unvollständigumgesetzt. Dies hat eine aktuelle Studie des HamburgerSicherheitsunternehmens TeamDrive beinahe ein Jahr nach Inkrafttretender DSGVO im Mai 2018 zutage gefördert.Laut Studie, die auf einer Umfrage unter 100 überwiegendmittelständischen Firmen beruht, vertreten 20 Prozent der befragtenFach-und Führungskräfte die Auffassung, dass nur die Hälfte derUnternehmen die Anforderungen der DSGVO vollständig erfüllt. Gut einViertel geht davon aus, dass lediglich jedes dritte Unternehmen denVorschriften zum Schutz personenbezogener Daten in vollem Umfangnachkommt. Laut einem Drittel der Befragten erfüllen lediglich 20Prozent der Unternehmen in Deutschland dieDatenschutz-Grundverordnung vollständig, so dass eine Überprüfungkeine gravierenden Sicherheitslücken aufdecken würde.Die TeamDrive-Studie legt zudem den Schluss nahe, dass derWirtschaft der Schutz ihrer eigenen IT-Infrastruktur etwa vorHackerangriffen deutlich wichtiger ist als die gesetzestreueBeachtung des Datenschutzes. Lediglich ein Drittel meint, dass dieDSGVO die digitale Welt sicherer gemacht hat. Über die Hälfte (52Prozent) der kontaktierten Fach- und Führungskräfte hat die Frage"Wie sicher sind Daten in Deutschland?" mit "nicht wirklich sicher"oder gar "unsicher" beantwortet. Nicht einmal die Hälfte (44 Prozent)der Befragten schätzt, dass die DSGVO die IT-Sicherheit maßgeblicherhöhen wird. 38 Prozent schreiben dem umfangreichen Datenschutzgemäß DSGVO immerhin einen leichten Beitrag zur Stärkung derIT-Sicherheit zu. Zudem meinen zwei Drittel, dass die Unternehmenseit der Einführung der DSGVO vor rund einem Jahr stärker als zuvorauf Maßnahmen zur IT-Sicherheit achten. Indes vertreten 71 Prozentdie Auffassung, dass IT-Sicherheit vor allem von staatlicher Seitegewährleistet werden muss. Rund 60 Prozent halten IT-Sicherheit eherfür ein politisches als ein technisches Problem. Mehr als dreiViertel (76 Prozent) der von TeamDrive befragten Fach- undFührungskräfte gehen auf jeden Fall von weiterhin steigendenInvestitionen der Wirtschaft in IT-Sicherheit aus.Schutz der Firmen-IT wichtiger als DatenschutzAls die mit Abstand wichtigste Maßnahme zur Stärkung derDatensicherheit auf Seite der Unternehmen nennt die Studie dieEnde-zu-Ende-Verschlüsselung. 60 Prozent der Befragten vertreten dieAuffassung, dass die lückenlose Verschlüsselung bei derDatenübertragung am ehesten die Sicherheit gewährleistet.Voraussetzung hierfür ist allerdings gleichzeitig der Einsatz einesZero-Knowledge-Systems, bei dem auch die firmeninternen Computer- undSoftwaresysteme den Verschlüsselungscode nicht kennen, meint über einDrittel (34 Prozent). Beinahe die Hälfte (48 Prozent) setzt zudem aufdie sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung: Hierbei benötigt jederDatenzugriff eine Bestätigung über ein zweites Gerät; beispielsweiseist neben dem Passwort am Rechner noch eine PIN-Bestätigung perSmartphone notwendig.Bei allem Bewusstsein für Datenschutz und Sicherheit hält über dieHälfte der von TeamDrive Befragten (56 Prozent) die mit der DSGVOeingeführten Strafanforderungen bei Verletzungen des Datenschutzesfür unangemessen hoch."Die Unternehmen sind bereit, in IT-Sicherheit zu investieren,wobei der Datenschutz nur einen Aspekt neben weiteren Überlegungendarstellt. Die Wirtschaft erwartet jedoch im Gegenzug, dass der Staatebenfalls seine Verantwortung für die IT-Sicherheit wahrnimmt stattvon den Unternehmen, bei häufig nur geringfügigen Verstößen,übermäßig abzukassieren", resümiert Studienleiter undTeamDrive-Geschäftsführer Detlef Schmuck.TeamDrive (www.teamdrive.com) gilt als die "sichereSync&Share-Software der Welt made in Germany" für das Speichern,Synchronisieren und Sharing von Daten und Dokumenten, weil sie denHochsicherheitsanforderungen gem. Paragraph 203 Strafgesetzbuch fürBerufsgeheimnisträger entspricht. Grundlage bildet eine durchgängigeEnde-zu-Ende-Verschlüsselung, die gewährleistet, dass nur derAnwender selbst die Daten lesen kann - weder TeamDrive nochirgendeine Behörde auf der Welt kann die Daten entschlüsseln. Diesetechnische und rechtsverbindliche Sicherheit wissen über 500.000Anwender und mehr als 5.500 Unternehmen aus allen Branchen zuschätzen, von der Industrie über das Gesundheitswesen sowieWirtschafts- und Steuerberatung bis hin zur öffentlichen Verwaltung.TeamDrive unterstützt Windows, Mac OS, Linux, Android und iOS.Pressekontakt:Weitere Informationen: TeamDrive Systems GmbH, Max-Brauer-Allee 50,22765 Hamburg, E-Mail: info@teamdrive.com,Internet: www.teamdrive.comPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel. 0611-973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.de,www.facebook.com/euromarcom (like if you like-:)Original-Content von: TeamDrive Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell