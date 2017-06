Studie: DGB im Saarland am stärksten organisiert

KÖLN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Gewerkschaften sind einer Studie zufolge im Saarland am stärksten organisiert.



In dem südwestlichen Bundesland und in Bremen gab es zum Jahresende 2015 anteilig die meisten Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften, wie aus Berechnungen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht. In den beiden Ländern lag der Brutto-Anteil der Gewerkschaftsmitglieder an allen Arbeitnehmern bei 28 beziehungsweise knapp 25 Prozent.

In beiden Ländern gibt es die sonst nicht üblichen Arbeiterkammern zur Vertretung von Arbeitnehmerinteressen. Die Kammern sind zwar als öffentlich-rechtliche Körperschaften organisiert, arbeiten aber eng mit den Gewerkschaften zusammen, die auf diesem Weg leichter Mitglieder gewinnen können.