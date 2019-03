Studie CTR 2019: Continuous Testing auf dem Vormarsch, dennoch bleibt viel zu tun (FOTO)

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) -- Neue Studie: Qualitätssicherung und Testing bei derImplementierung von DevOps und Continuous Delivery für vieleOrganisationen ein Engpass- Die fragmentierte Testautomatisierungslandschaft behindert dieEinführung von Continuous Testing- Da 58 Prozent der befragten Unternehmen täglicheinen neuen "Build" einführen und 26 Prozent dies mindestenseinmal pro Stunde, wird Continuous Testing zu einemunverzichtbaren Bestandteil des Ökosystems von DevOps und agilenEntwicklungen"Continuous Testing" ist in großen Unternehmen auf dem Vormarsch,ohne Verbesserung der Technologie- und Teamstrukturen gewinnen diesejedoch keine Wettbewerbsvorteile. Capgemini und Sogetiveröffentlichen heute in Zusammenarbeit mit Broadcom Inc.'sEnterprise Software Bereich den Continuous Testing Report 2019 (CTR2019), eine Studie über die Möglichkeit schneller und effizienterValidierung von Software Releases in agilen Entwicklungen durchhochautomatisierte Tests. Dem Bericht zufolge bestätigt fast einDrittel der IT-Führungskräfte (32 Prozent), dass ihre IT-AbteilungContinous Testing ausgiebig nutzt. Da jedoch 58 Prozent der befragtenUnternehmen täglich einen neuen "Build" einführen und 26 Prozentmindestens einmal pro Stunde, müssen sie die Effizienz derkontinuierlichen Tests verbessern, indem sie ihre Testumgebung aneine agile Entwicklungsumgebung anpassen, so der Bericht."Die nächsten zwei bis drei Jahre sind kritisch für ContinuousTesting, da Unternehmen das Dilemma vom Übergang zueigenverantwortlichen, autonomen Teams lösen müssen, in denen jederEinzelne für die Qualität verantwortlich ist. Gleichzeitig muss diezentrale Qualitätsunterstützung und -überwachung verbessert werden,um eine agile Entwicklungsumgebung zu erschaffen, die in der Lageist, in einer immer komplexeren, schnelleren IT-Landschaft Mehrwertzu liefern", so Gregory Biernat, Leiter IT Qualität & Testing beiSogeti in Deutschland. "Unsere Untersuchung verdeutlicht dieNotwendigkeit, das Niveau der Testautomatisierung auszuweiten, eineintelligente Bereitstellung von Testumgebungen und Testdaten undsinnvolle Qualitätskennzahlen und intelligente Qualitäts-Dashboardsals Kernbereiche zu implementieren."Unternehmen müssen das Potenzial der Automatisierung beim TestingerschließenDie Studie zeigt, dass es ein erhebliches Potenzial für dieOptimierung von kontinuierlichen Testprozessen durch den Einsatz vonTechnologien gibt: Nur bei 24 Prozent der Testfälle undEnd-to-End-Geschäftsszenarien wurde Automatisierung eingesetzt.Lediglich 25 Prozent der erforderlichen Testdaten wurden mitautomatisierten Verfahren generiert. Eine stärkere Automatisierungkönnte das Testen in den agilen Teams erheblich beschleunigen, dennrund ein Drittel der Befragten (36 Prozent) gab an, dass sie mehr alsdie Hälfte der Zeit mit der Suche, Verwaltung, Pflege und derGenerierung von Testdaten verbringen. Um auf Kunden- undMarktanforderungen zu reagieren, müssten Unternehmen daherentscheidende Maßnahmen ergreifen.Das Beispiel einer führenden australischen Bank mit über 5.000"Builds" für mehr als 100 Anwendungen zeigt: Durch die Nutzung einereinzigen Plattform für automatisiertes "Build" und Deployment, die inTest- und Automatisierungstools integriert ist, konnte die"Build"-Durchlaufzeit um 40 Prozent gesenkt, die Markteinführungszeitverkürzt und die Umgebungsverfügbarkeit erheblich gesteigert werden.Unternehmen benötigen intelligentere Orchestrierung undTechnologien zum TestenDie letztlich vermehrte Einbindung autonom handelnder Teams führtein vielen Unternehmen zu unkontrollierten Umgebungen mit einerheterogenen Vielfalt an Konzepten zur Qualitätssicherung (QS) undTestautomatisierung. "Um wirklich 'Continuous Testing' zu erreichen,müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Unternehmen müssenüber eine Infrastruktur verfügen, mit der sie ihre Testdaten besserverwalten können, Testumgebungen schnell sowohl aufstellen, als auchentfernen können und um diese - möglichst automatisiert - mitrichtigen Daten zu füllen", so Gregory Biernat. Die Anzahl der nichtoder unzureichend verwalteten Testumgebungen und Testszenarios führtbei Release-Einführung zu vielen unbekannten Lücken in dertatsächlichen Qualitätsabdeckung und in der Sicht auf denQualitätsstatus. Um diesbezüglich die Kontrolle zurückzuerlangen,müssen Unternehmen die Leistungserbringung ihrer agilen Teams mittelsklarer QS-Richtlinien und Bereitstellung intelligenterQS-Technologien flankieren und optimieren. Unternehmen sollten zurVerbesserung der Transparenz über ihre fortlaufende Integrations- undBereitstellungs-Pipeline (CI/ CD: Continuous Integration/ ContinuousDelivery) entsprechende Qualitäts-Dashboards implementieren. Einevielversprechende Entwicklung ist es, die Testorchestrierung und-durchführung durch Künstliche Intelligenz (KI) und "smarte"Testorchestrierung intelligenter zu machen. Zusammen mitMachine-Learning-Funktionen können Systeme automatisch diejenigenTests ermitteln, die in den jeweiligen Release- und Produktionszyklenerforderlich sind.Die Studie erkennt einen deutlichen Bedarf an größerer Transparenzund verbesserter Orchestrierung bei agilen Tests. Unter den befragtenFührungskräften bezeichneten 35 Prozent einen "vollständigen Prüfpfadfür Testaktivitäten" und eine "konsolidierte Test- undRelease-Pipeline" als wichtigste Funktionen zur Testorchestrierung.32 Prozent der Befragten betonten die Notwendigkeit für "eineneinzelnen Ort für teamübergreifende Zusammenarbeit" und"kontinuierliche Sichtbarkeit der Lieferpipeline". Der Mangel anzentralisierten Lösungen für die Bereitstellung von Technologienwurde bei der Untersuchung von Herausforderungen bei Testumgebungenam deutlichsten. Teams verschwenden zu viel Zeit darauf, kompletteTestumgebungen zu erstellen. Vier von zehn (40 Prozent) der Befragtengaben an, dass ihre Teams mehr als die Hälfte ihrer Zeit in denAufbau und die Wartung ihrer Testumgebungen investieren.Interdisziplinäre Teams brauchen neue Fähigkeiten undUnterstützungIn den letzten drei bis fünf Jahren haben sich die Rollen sowohlder Entwickler als auch der Tester erheblich weiterentwickelt.Entwickler sind jetzt viel näher am Kunden und spielen einemaßgebliche Rolle bei der Gestaltung des Benutzererlebnisses. Da sichdie Tester aus isolierten Teams herausgezogen haben, um parallel mitEntwicklern und Geschäftsteams zu arbeiten, werden sie viel früher amEntwicklungszyklus beteiligt. Die Rollen und Verantwortlichkeiten vonEntwicklern und Testern verschwimmen, dennoch bleibt es wichtig, inagilen Teams QS- und Testexperten zu haben. Diese interdisziplinärenTeams sind einen Schritt voraus, bringen aber auch Herausforderungenmit sich: Sie verlangen von jedem Teammitglied ein ganzheitlichesVerständnis des gesamten Prozesses, wobei Tester ihre technischenFähigkeiten verbessern müssen. Unternehmen müssen die Notwendigkeitder Weiterentwicklung und eines neuen, integrierten Ansatzesadressieren, um kontinuierliches Testing zu ermöglichen."Es ist schwierig, die Vorteile von Agile und DevOps ohneAutomatisierung kontinuierlicher Tests voll auszuschöpfen, daUnternehmen Daten und Informationen benötigen, um hochwertigeSoftware schneller zu programmieren und mit dem Tempo digitalerGeschäfte Schritt zu halten", so Ashok Reddy, Senior Vice Presidentund General Manager der Enterprise Software Division bei Broadcom."Da sich die Kluft zwischen IT und Geschäftsführung immer weiterschließt, werden neue DevOps-Praktiken und -Techniken entstehen, wiedie Automatisierung kontinuierlicher Testprozesse, als notwendigeWerkzeuge zur Förderung der digitalen Transformation in einemwettbewerbsintensiven Markt."Über die StudieDer Continuous Testing Report (CTR) 2019 bringt Umfragedaten undExpertenbeiträge von Sachverständigen zusammen, um dieHerausforderungen und mögliche Ansätze zur Umsetzung vonTestpraktiken im Zeitalter von Agile und DevOps zu erörtern.Der Report basiert auf den Meinungen mehrerer Fachexperten vonCapgemini, Sogeti und Broadcom, gestützt durch eine weltweite Umfrageunter leitenden IT-Führungskräften aus großen und mittlerenUnternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern aus den BranchenFinanzdienstleistung, High Tech, Gesundheitswesen, Telekommunikation,Medien und Unterhaltung sowie Fertigung und öffentlichenEinrichtungen in acht verschiedenen Regionen. Der Bericht kann hierheruntergeladen werden:https://www.capgemini.com/de-de/studie-testing-ctr-2019/Über SogetiSogeti bietet Lösungen für Digital Assurance, Testing, Cloud undCybersecurity, gestützt durch Künstliche Intelligenz sowieAutomatisierung. Das Unternehmen kombiniert dabei Agilität undGeschwindigkeit in der Implementierung von technologischen Lösungen.Sogeti arbeitet eng mit seinen Kunden und Partnern zusammen, um dieChancen der Technologie voll auszuschöpfen. Mit seinempraxisorientierten "Value in the Making"-Ansatz und seinerLeidenschaft für Technologie unterstützt Sogeti Unternehmen bei derschnellen Umsetzung ihrer digitalen Reise. Das Unternehmen gehört zurCapgemini-Gruppe und ist an mehr als 100 Standorten weltweit tätig.Als ein Wegbereiter für Innovation unterstützt Capgemini seine Kundenbei deren komplexen Herausforderungen rund um Cloud, Digital undPlattformen. 