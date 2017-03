München (ots) -- Generali Versicherungen untersuchen zum sechsten Mal dieBedeutung der betrieblichen Altersversorgung für den deutschenMittelstand- Befragung von rund 200 bAV-Verantwortlichen ausmittelständischen Unternehmen im Januar 2017- Mehrheit der Unternehmen erwartet mit aktueller Reform steigendebAV-Nachfrage, ist aber bei eigener Umsetzung unsicher- Digitale bAV-Lösungen rücken vermehrt in den Fokus von BetriebenDie betriebliche Altersversorgung (bAV) steht vor großenVeränderungen: Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz soll ihreAttraktivität erhöht und die Marktdurchdringung vorangetriebenwerden. Denn heute, so viele bAV-Experten, werden ihre Vorteile nochzu selten genutzt. Die breite Mehrheit der deutschenmittelständischen Unternehmen erwartet von der aktuellen Reformpositive Impulse zur Stärkung der bAV. Fast zwei Drittel (64%)rechnen mit steigendem Arbeitnehmer-Interesse an der betrieblichenAltersversorgung. Allerdings hat sich bisher nicht einmal jedesfünfte Unternehmen (17%) festgelegt, die bAV-Reform zu nutzen und dieentsprechenden Angebote 2018 zu erweitern.Das ergab die aktuelle Studie "Betriebliche Altersversorgung imMittelstand 2017" der mehrfach für ihren bAV-Service ausgezeichnetenGenerali Versicherungen und des F.A.Z.-Instituts. Seit 2011veröffentlichen beide Partner die Studienreihe, die auf einerjährlichen, repräsentativen forsa-Umfrage unter rund 200bAV-Verantwortlichen in deutschen mittelständischen Unternehmenbasiert.Gleichzeitig zeigt sich, dass bAV-Anbieter mit digitalen Produktenund Services bei den Unternehmen punkten können. Mehr als die Hälfte(59%) der befragten Personalverantwortlichen erwartet von denAnbietern ganzheitliche digitale Lösungen, also bAV-Angebote, beidenen sämtliche Angelegenheiten wie Antragsstellung, Verwaltung undÄnderung digital möglich sind, um den komplexen bAV-Themen undKundenwünschen gerecht zu werden. Bei großen Unternehmen mit mehr als250 Mitarbeitern gaben dies sogar zwei Drittel an. Gleichzeitig sindfür 58 Prozent aller Befragten Online-Tools zur Abwicklung undKontrolle der bAV wichtig. Und immerhin ein Viertel erachtet dieMöglichkeit mobiler Zugriffe auf die bAV-Verwaltung als relevant.Mit dem verstärkten Einzug digitaler Anwendungen in die bAV wächstauch die Bedeutung von IT-Sicherheit und Datenschutz. Beides stelltlaut 91 Prozent der befragten Personalverantwortlichen hoheAnforderungen an die Administration und Kommunikation der bAV.Michael Stille, Chief Insurance Officer Pension der GeneraliLebensversicherung AG, erläutert: "Mit demBetriebsrentenstärkungsgesetz und der Digitalisierung verändert sichdie betriebliche Altersversorgung im Mittelstand enorm. Auf der einenSeite ist eine steigende Nachfrage zu erwarten, auf der anderen Seitehaben Unternehmen hohe Ansprüche an Produkte und digitale Services.Generali versteht sich als Servicepartner rund um die bAV, dasbetrifft insbesondere moderne Technologien. Mit unseren individuellenWebservices für Arbeitgeber ermöglichen wir schon heute eineumfassende und smarte bAV-Beratung, die wir weiter ausbauen werden."Neben dem schon angesprochenen steigenden Arbeitnehmer-Interesseverbinden die Unternehmen mit der gesetzlichen Neuordnung derBetriebsrente die Hoffnung auf attraktivere bAV-Produkte: Daserklärten 56 Prozent. Einen sinkenden Haftungsumfang für dieArbeitgeber erhoffen sich 44 Prozent. Und ein gutes Drittel derPersonalverantwortlichen rechnet mit einer Entlastung der Unternehmenbei der Bürokratie und den Vorschriften zur bAV (35 Prozent).Lediglich 13 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dass siekeine positive Wirkung erwarten.Gleichzeitig ergab die Studie, dass rund zwei Drittel (62%) derbefragten Unternehmen noch nicht wissen, ob der eigene Betrieb dieMöglichkeiten des Betriebsrentenstärkungsgesetzes aufgreifen und neueAngebote unterbreiten wird.18 Prozent von ihnen schließen einen Ausbau des eigenenbAV-Angebots bereits jetzt aus. Nur 17 Prozent der Befragten sagenzu, auf die Gesetzesnovelle positiv zu reagieren und das eigenebAV-Angebot zu erweitern. Die Betriebe, die sich bereits jetzt zurAngebotserweiterung entschlossen haben, zielen insbesondere daraufab, den Förderbetrag für Geringverdiener nutzen zu können: Daserklärte rund die Hälfte der Umfrageteilnehmer (47%). DasOpting-out-Modell hingegen, also die automatische Lohnumwandlung,wollen laut Umfrage derzeit lediglich 18 Prozent der befragtenBetriebe nutzen.GENERALI VERSICHERUNGENDie Generali Versicherungen, München (www.generali.de), gehörenmit 6 Millionen Kunden, Beitragseinnahmen von mehr als 6 Mrd. EUR undKapitalanlagen in Höhe von 48 Mrd. EUR zu Deutschlands größtenErstversicherern. Durch seinen Multikanalvertrieb bietet dasUnternehmen bedarfsorientierte Angebote gleichermaßen für Privat- undFirmenkunden. Die Generali Versicherungen gehören zur internationalenGenerali Group. Mit rund 17,8 Mrd. EUR Beitragseinnahmen und mehr als13,5 Millionen Kunden ist die Generali der zweitgrößteErstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt.GENERALI BAV-STUDIEDie bAV-Studie der Generali Versicherungen untersucht seit 2012gemeinsam mit dem F.A.Z.-Institut die Ansprüche und Bedürfnissedeutscher mittelständischer Unternehmen an die betrieblicheAltersversorgung. Für die repräsentative Studie hat dieMarktforschungsgesellschaft forsa hat im Januar 2017 insgesamt 200Personalverantwortliche, in deren Zuständigkeit die betrieblicheAltersversorgung fällt, aus deutschen mittelständischen Unternehmenmit 50 bis 500 Mitarbeitern zu aktuellen Entwicklungen, ihrembAV-Angebot, ihrem Bedarf an Produkten und Services sowie zu ihremHR-Management interviewt.Pressekontakt:Stefan GöbelLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100Christian KrauseExterne KommunikationT +49 (0) 89 5121-2283presse.de@generali.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 7D-81737 Münchenwww.generali.deTwitter: @GeneraliVersOriginal-Content von: Generali Versicherungen, übermittelt durch news aktuell