Studie: Bankkunden bereit für Datenpakt mit ihren Geldinstituten / Deutlicher Vertrauensvorsprung gegenüber anderen Branchen / Konkreter Mehrwert ist Voraussetzung für Erlaubnis

Hamburg (ots) - 72 Prozent der Bankkunden in Deutschland gehendavon aus, dass Kreditinstitute mit ihren persönlichen Daten sorgsamumgehen. Keine andere Branche genießt höheres Vertrauen. Wenn Kundeneinen klaren Mehrwert erkennen, sind sie durchaus bereit, ihrer Bankdie Daten zur Verfügung zu stellen. Eine gute Grundlage, auf derBanken um die Erlaubnis bitten können, Kontodaten systematischauszuwerten. Banken müssen keine Scheu haben, diesen Schritt zugehen. Rund die Hälfte der Bankkunden meint irrtümlich ohnehin, dasseine solche Auswertung bereits stattfindet und stört sich nichtdaran. Dies sind Ergebnisse der "Bankkunden-Studie 2018 - DigitaleDienste" der Unternehmensberatung Berg Lund & Company, für die 2.000deutsche Bankkunden befragt wurden.Banken gelten als erfahren und verlässlich im Umgang mitvertraulichen Informationen. Knapp drei von vier Deutschen geben an,dass sie ihrem Kreditinstitut in Bezug auf Datenschutz vertrauen. BeiOnlinehändlern sind es nur gut 40 Prozent der Befragten, bei sozialenNetzwerken wie Facebook gerade einmal 22 Prozent. "Grundsätzlichfühlen sich die Kunden bei den Banken gut und sorgsam betreut", sagtDr. Thomas Nitschke, Senior Partner bei Berg Lund & Company. "WennBanken die Erlaubnis zur Datenauswertung erbitten und damit spürbareVorteile versprechen, sind die Kunden in der Regel bereit, ihremGeldinstitut relevante Daten bereitzustellen."Mehrwertdienste machen den UnterschiedVorteilhaft aus Kundensicht sind die Vereinfachung vonBankgeschäften, etwa durch die Freigabe von Kontaktdaten, um sich dieEingabe von IBANs und BICs sparen zu können, oder unmittelbareDienstleistungen, wie der Filial- und Geldautomatensucher auf Basisder eigenen Standortdaten. Knapp die Hälfte der Kunden ist bereit,für solche Mehrwerte die eigenen Daten preiszugeben. Auch persönlichzugeschnittene Angebote sind aus Kundensicht vorteilhaft. Hierfürsind immerhin vier von zehn Kunden zur Bereitstellung der Datenbereit. "Mehrwertdienste und Werbeansprache lassen sich gutkombinieren", rät BLC-Experte Nitschke. "Hat etwa der Kunde sowohldie Standortbestimmung als auch den direkten Kontakt gestattet, sokönnen Bankberater ihn zu Kaffee und Beratung einladen, wenn er inFilialnähe ist - am besten mit einem kundenbezogenen Anlass und einemDankeschön."Generell ist die Bereitschaft zur Datenverwertung bei jüngerenKunden stärker ausgeprägt: Bei den unter 40-Jährigen erlauben 51Prozent persönlich zugeschnittene Angebote. Bei den Kunden ab 50Jahren sind es nur 36 Prozent. Ähnlich verhält es sich mit denZustimmungsraten zur Datenfreigabe für die Vereinfachung vonBankgeschäften. Aber selbst unter älteren Bankkunden sind immerhin 40Prozent damit einverstanden.Ohne Erlaubnis geht nichtsBei der Nutzung digitaler Dienstleistungen ist es einerüberwältigen Mehrheit der Kunden wichtig, dass ihre Daten nur mitErlaubnis verwandt werden: Bei der Auswertung von Kontobewegungenetwa sehen 96 Prozent der Bankkunden eine vorherige Erlaubnis alserforderlich an. In vielen Fällen haben die Banken ihre Kunden abernoch gar nicht um Datenauswerte- und Anspracheerlaubnisse gebeten."Die Banken müssen sich mit solchen Anliegen nicht zurückhalten", soNitschke. "Ihnen kommt sogar ein weit verbreitetes Missverständnisbei Kunden zugute: Viele gehen davon aus, dass ihre Kontobewegungenohnehin schon regelmäßig für Werbezwecke analysiert werden. Sie sinddamit einverstanden oder haben sich zumindest damit abgefunden."Insgesamt glauben 56 Prozent der Bankkunden, dass ihre Daten entwederautomatisch oder individuell durch ihren Bankberater ausgewertetwerden. Eine solche Praxis ist jedoch verboten, sofern der Kundenicht ausdrücklich zugestimmt hat.Insgesamt zeigt sich trotz des grundsätzlichen Vertrauens einegroße Unsicherheit in der Frage, wie die Banken diese Daten genaunutzen: Insgesamt 71 Prozent aller Befragten geben an, es nicht zuwissen oder tippen auf die falsche Antwort. Letztere glauben, dassautomatische Auswertungen stattfinden. "Für die Kreditinstitute liegthierin eine Chance", sagte Nitschke. "Sie können mit ihren Kundeneinen Datenpakt schließen: Die Banken garantieren die Verwendung derDaten ausschließlich zu genehmigten Zwecken und schaffen somitTransparenz. Im Gegenzug können sie sich die Dinge erlauben lassen,von denen die Kundschaft ohnehin glaubt, dass sie bereits geschehen.So wird für die Zukunft ein wesentlich zielgenaueres Marketingmöglich, von dem Bank und Kunde gleichermaßen profitieren."Über die StudieFür die bevölkerungsrepräsentative "Bankkunden-Studie 2018 -Digitale Dienste" wurden im Auftrag von Berg Lund & Company (BLC)insgesamt 2.000 deutsche Bankkunden im Alter zwischen 20 und 69Jahren befragt. Die Befragung wurde im zweiten Quartal 2018durchgeführt.Über Berg Lund & CompanyDas mittelständische Beratungshaus Berg Lund & Company (BLC) löstgemeinsam mit seinen Klienten komplexe Zukunftsthemen mit großerwirtschaftlicher Tragweite und legt dabei höchsten Anspruch anQualität, Ergebnissteigerung und Praxistauglichkeit. Dafür steht BergLund & Company, vormals Kampmann, Berg & Partner, seit 1999 mit einemTeam exzellenter und erfahrener Topmanagement-Berater. Alsinhaltliche Kompetenzfelder besetzt BLC insbesondere"Unternehmensstrategie & digitale Transformation", "CRM & Vertrieb","Governance & Compliance", "Fusionen & Transaktionen" sowie"operative Exzellenz".