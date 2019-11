Studie: Banken verabschieden sich vom Gratiskonto

Hamburg (ots) - Deutsche Banken denken darüber nach, kostenlose Girokontenabzuschaffen und neue Gebühren einzuführen. Der Grund: 76 Prozent der Institutegehen davon aus, dass Gratiskonten vor allem wegen der europäischenZahlungsdiensterichtlinie (PSD2) ihre Ankerfunktion verlieren. Weil die Kundenihren Kontozugang für die Dienste anderer Anbieter freigeben könnten, spiele eskaum noch eine Rolle, wer das Konto führt. Deshalb sinken die Hemmungen bei denInstituten, angesichts der angespannten Ertragslage höhere Preise durchzusetzenund auch für bislang kostenfreie Angebote Gebühren zu verlangen. Das geht ausdem "Branchenkompass Banking 2019" von Sopra Steria Consulting und demF.A.Z.-Institut hervor. 101 Führungskräfte aus der Bankbranche wurden befragt.Verbraucher in Deutschland müssen sich darauf einstellen, dass ihre Bank siebald zur Kasse bittet. Fast 30 Prozent der Institute möchten Gebühren für ihreGirokonten einführen oder weiter an der Preisschraube drehen. Jede fünfte Bankwill zudem einen höheren Beitrag für Giro- und Kreditkarten verlangen. Depotsfür Wertpapiere sollen ebenfalls teurer werden. Darüber hinaus gelten negativeZinsen nicht mehr als Tabu. Weil sie für jeden Euro zahlen müssen, den sie beider Europäischen Zentralbank verwahren, geben immer mehr Institute die dadurchentstehenden Kosten an ihre Kunden weiter. Elf Prozent planen, damit in nächsterZeit zu beginnen. "Der Widerstand gegen Minuszinsen für private Bankguthabenbröckelt", sagt Tobias Keser, Business Unit Director Banking bei Sopra SteriaConsulting. "Nach den institutionellen Anlegern und Unternehmenskunden kriegenjetzt auch die Privatkunden die Folgen negativer Zinsen zu spüren."Wirklich kostenlose Konten gebe es ohnehin kaum noch, so der Bankexperte. Daslasse die schwache Ertragslage einfach nicht mehr zu. Jüngste Zahlen zeigen,dass der Überschuss in der gesamten Branche 2018 um fast 40 Prozent gegenüberdem Vorjahr eingebrochen ist. Großbanken kämpfen mit einem Ertragsschwund vonmehr als 60 Prozent, wie der aktuelle Monatsbericht der Deutschen Bundesbankbelegt. Weil sie die Preise frei bestimmen können, haben in den letzten Monatenimmer mehr Anbieter damit begonnen, ihre Kontomodelle umzustellen und einzelneDienste mit einer Gebühr zu belegen. Beispielsweise rechnen einige Institute füreine papierhafte Überweisung extra ab sowie für die Girocard oder denTelefonservice. "Komplett kostenlos sind meist nur noch Girokonten, die Kundenvor allem online und ohne persönliche Betreuung in der Filiale nutzen", erklärtTobias Keser.Mehr als die Hälfte der Banken will neue Produkte und Dienste entwickeln, umihre Kunden zu überzeugen. Dabei fällt zunehmend auch die Scheu, sich mitFintechs und anderen Dienstleistern zusammenzutun und gemeinsam an einemverbesserten Angebot zu arbeiten. Ganz oben auf der Liste stehen Anwendungen fürdas Multibanking. Neun von zehn Instituten haben entsprechende Lösungen bereitsentwickelt oder sind dabei, das zu tun. 85 Prozent beschäftigen sich mitVideochat- und Beratungen über das Internet. Online- und Mobilfunkzahlsystemeliegen bei 83 Prozent und damit gleichauf mit Big Data und künstlicherIntelligenz. 71 Prozent der Banken suchen angesichts dieser Entwicklungen nacheinem veränderten Geschäftsmodell. "Durch die Digitalisierung und mit PSD2 istein Kampf um die Kundenschnittstelle entbrannt", sagt Bankfachmann Keser vonSopra Steria Consulting. "Die Institute müssen investieren, um ihren Kunden dasbeste Gesamterlebnis zu bieten und sie im eigenen Ökosystem zu halten."Über die Studie:Der "Branchenkompass Banking 2019" fasst die Ergebnisse einer Online-Befragungvon 101 Führungskräften aus Kreditinstituten in Deutschland zusammen. Darüberhinaus bieten vier persönliche Interviews mit Spitzenvertretern der Branche eineinhaltliche Einordnung und Vertiefung. Die Studie wurde von Sopra SteriaConsulting gemeinsam mit dem F.A.Z.-Institut entwickelt und durchgeführt.Studie bestellen: http://bit.ly/Studie_BK_Banking_2019Infografik zur Studie: http://bit.ly/Infografik_BK_Banking_2019Pressekontakt:Sopra Steria Consulting:Birgit EckmüllerTel.: +49 (0) 40 22703-5219E-Mail: birgit.eckmueller@soprasteria.comFaktor 3:Eva KleinTel.: +49 (0) 40 679446-6174E-Mail: e.klein@faktor3.deOriginal-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuell