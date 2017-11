Studie: Banken und Sparkassen verlieren den Überblick / Mehr als jeder dritte Bankentscheider hält die Prozesse im eigenen Haus für undurchsichtig / Unklare Abläufe vor allem in der Marktfolge

München (ots) - 35 Prozent der Vorstände von Banken und Sparkassengeben in einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung Emporias an,dass in ihrem Haus nur eine mittelmäßige oder schlechte Transparenzüber Prozesse besteht. Den besten Überblick haben die Banken noch imVertrieb. Entsprechend gut bewerten die Befragten die Transparenz derProzesse in dieser Abteilung: 80 Prozent sehen sie als gut oder sehrgut an. "In vielen Häusern liegt der Fokus jedoch rein aufVertriebserfolgen, also dem Beitrag einzelner Filialen zumGesamtumsatz. Selten werden die Prozesse im Gesamtkontextbetrachtet", sagt Florian Hartmann, einer der Geschäftsführer vonEmporias. "Um Kosten zu senken, werden dann Filialen geschlossen undPersonal abgebaut. Die Folgen für die gesamte Wertschöpfungskettebleiben ungewiss."Abläufe in der Marktfolge häufig nicht reibungslosWährend die Abläufe im Vertrieb in so gut wie jedem Institut starkim Fokus stehen, führen die nachgelagerten Bereiche Marktfolge undStabstellen eher ein Schattendasein. Drei von zehn befragtenBankmanagern geben an, dass über die Vorgänge in diesen Bereichen nurein mittelmäßiger, schlechter oder gar sehr schlechter Überblickbesteht. Vor allem in der Marktfolge, die für die Abwicklung vonKundenaufträgen zuständig ist, treten Unstimmigkeiten auf. "ZwischenVertrieb und Marktfolge gibt es die meisten Informations- undKommunikationsprobleme. Dies ist der Haupteffizienzkiller bei derAuftragsabwicklung", sagt Emporias-Geschäftsführer Hartmann.Die Relevanz einer störungsfreien Auftragsabwicklung ist denBanken durchaus bewusst: 92 Prozent legen darauf einen hohen odersehr hohen Wert. Damit ist dies das wichtigste Ziel der Banken beider Steuerung ihrer Prozesse. Trotzdem fokussieren sie sich auch beizukünftigen Bestrebungen auf den Vertrieb. Dies ist der Bereich, fürden sich die meisten Verantwortlichen noch mehr Transparenz wünschen(55 Prozent). Für den Bereich Marktfolge wollen dies immerhin 51Prozent. Generell halten 78 Prozent der Entscheider in Banken undSparkassen es für eine große oder sehr große Herausforderung, denÜberblick über alle Prozesse in ihrer Organisation zu haben."Die Wichtigkeit transparenter Prozesse für dieUnternehmenssteuerung wird von den Bankmanagern erkannt. OhneTransparenz fehlen Ansatzpunkte zur Optimierung von Abläufen. Doch esscheint, als wüssten viele nicht, wie sie diese Transparenzherstellen können", so Hartmann.Über die Studie:Für die "Lean-Finance-Studie zur wertorientierten Steuerung indeutschen Banken" wurden 100 Entscheider der ersten und zweitenFührungsebene in Banken und Sparkassen befragt, die sich mit denThemen Optimierung von Prozessen und Implementierung vonLean-Banking-Konzepten mit dem Schwerpunkt Produktkostenrechnungbefassen. Die Interviews fanden im August 2017 statt.Über Emporias:EMPORIAS Management Consulting ist ein mittelständischesBeratungsunternehmen mit den Schwerpunktthemen Transparenz, Prozesseund Zusammenarbeit. Im Fokus stehen Kundenunternehmen aus Industrieund Finanzdienstleistung. Im Industriebereich verfügt EMPORIAS überbesondere Expertise für die Optimierung der Supply Chain. Im Sinneeines "Lean Finance"-Konzepts stehen Effizienzsteigerung undKosteneinsparung auch in der Beratung der Finanzinstitute an ersterStelle. EMPORIAS zeichnet sich durch Umsetzungsstärke aus. In denProjekten legt das Beratungsunternehmen großen Wert auf eine engeZusammenarbeit mit den Fachverantwortlichen auf Kundenseite sowiemessbaren Output im Ergebnis.Pressekontakt:Juliana HartwigBeratungFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Str. 3720459 HamburgTel. +49 (0) 40. 25 3185 122E-Mail: juliana.hartwig@faktenkontor.deOriginal-Content von: EMPORIAS, übermittelt durch news aktuell