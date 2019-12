Studie: Banken sehen sich von Neobanken umzingelt

Hamburg (ots) - Für Banken in Deutschland sind Payment-Dienstleister und neueDigitalbanken die Top-Wettbewerber. Mehr als 40 Prozent der Entscheider sehenihr Geschäft durch die Unternehmen bedroht. Als Antwort suchen die Banken nochstärker die Nähe von Fintechs. Ziel ist, mit mehr Digital-Know-how und neuenLösungen die stärker werdenden Payment-Dienste wie Paypal und Neubanken wie denWirecard-Dienst auf Abstand zu halten. Jedes dritte Institut plant, in denkommenden drei Jahren ein Fintech zu kaufen. Fast ebenso viele wollen eineigenes Fintech gründen. Das ergibt die Studie "Branchenkompass Banking 2019"von Sopra Steria Consulting.Klassische Kreditinstitute sehen ihr Geschäft aktuell vor allem durchPayment-Anbieter bedroht. 45 Prozent der befragten Entscheider zählen ebenjeneZahlungs- und Kreditkartenunternehmen und Internet- sowie Mobilfunkzahlsystemederzeit zu ihren stärksten Wettbewerbern. Durch die Fokussierung derPayment-Provider auf mobile Endgeräte besetzen diese eine wichtigeKundenschnittstelle. Wirecard launchte beispielsweise erst kürzlich eine eigeneNeobank und im Oktober eine volldigitale Multi-Merchant-Loyalty-Lösung fürHändler, die Loyalitätsprogramme und Zahlungsdienste vereint.Eine Gefahr droht zudem von jungen Digitalbanken. 43 Prozent der Bankentscheidersehen ihr Geschäftsmodell durch Smartphone-Banken wie N26, Fidor und Revolutbedroht. Durch ihre Produktinnovationen sowie das einfache und stets verfügbareEchtzeit-Banking ziehen die Neubanken zahlreiche neue Kunden an. N26 zähltmittlerweile mehr als 3,5 Millionen Kunden. Die britische Digitalbank Revolutbetreut europaweit sechs Millionen Kunden, 150.000 davon in Deutschland. Weiteredieser neuen Digitalinstitute, die den Markteintritt in Deutschland bereitshinter sich haben, sind der britische Anbieter Monese sowie die NiederländerBunq und Moneyou.Darüber hinaus rücken verstärkt Nichtbanken in den Kreis der Top-Wettbewerberfür die Geldinstitute. Erst kürzlich erweiterte die Lufthansa ihr BonusprogrammMiles & More um eine Bezahlfunktion. Dadurch können sie mit ihrer neuenMultibanking-App Finance Plus bereits auf einen großen Kundenstammzurückgreifen. Die Plattform Iconic Finance der Allianz steht bei den Bankenebenfalls unter Beobachtung. Insgesamt sehen 37 Prozent der Bankmanageraufkommende Finance-Plattformen von Nichtbanken als zunehmende Konkurrenz zuihren Finanzprodukten und Services an.Keine Angst vor GAFATrotz digitaler Bezahlfunktionen wie Google Pay oder Apple Pay sehen nur 23Prozent der Kreditinstitute ihr Geschäft durch Google, Amazon, Facebook oderApple (GAFA) bedroht. Im Ranking der Top-Wettbewerber sind diese Unternehmennach unten gerutscht, 2018 waren es noch 39 Prozent. "Die Banken können sich vordigitaler Konkurrenz kaum noch retten. Da liegt es in der Natur der Sache, dasssie die konkreten Gefahren durch brancheninterne Wettbewerber für bedrohlicherhalten als die der großen Techkonzerne aus den USA", sagt Martin Stolberg,Director Banking bei Sopra Steria Consulting.Mit Fintechs den Wettbewerb auf Abstand haltenViele Institute merken, dass sie allein digital nicht so schnell nachziehenkönnen, und setzen deshalb noch intensiver auf Fintechs ohne eigene Banklizenz.Zwei Drittel der Institute arbeiten in irgendeiner Form mit Fintechs zusammen -Tendenz steigend. Die Start-ups sollen mit Speziallösungen und ihremDigital-Know-how bei der Entwicklung eigener Digitalangebote helfen."Die Lage der Banken ist ähnlich komplex wie seinerzeit bei Neckermann. In denChefetagen geht es darum, die richtige Abzweigung in die Zukunft für das eigeneInstitut zu wählen. Große Banken lassen parallel zum bisherigen Geschäft eineeigene Neobank oder Plattform wachsen, die Teile des klassischen Geschäftskannibalisiert. Viele mittlere Banken und Sparkassen werden ihr Heil zusammenmit Fintechs in der Nische versuchen, und kleine Institute werden versuchen,Digitalkompetenz und Infrastruktur zu teilen und so Kosten zu senken", sagtMartin Stolberg.Die Kooperationsformen unterscheiden sich: 34 Prozent der Institute planen, einFintech zu übernehmen. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Wert um zehnProzentpunkte gestiegen. Fintech-Gründungen sind ebenfalls für ein Drittel derklassischen Kreditinstitute interessant. Die Hessische Landesbank hatbeispielsweise über ein Joint Venture das Fintech Komuno gegründet. Weitere 25Prozent der Banken planen auch weiterhin verstärkt Kooperationen mit Fintechseinzugehen. So ist die Deutsche Bank erst kürzlich bei Deposit Solutionseingestiegen.Tücken der Fintech-KooperationenMit jeder neuen Kooperation holen sich die Banken allerdings neueHerausforderungen ins Haus: "Je größer das Partnerportfolio, desto größer wirdder Aufwand im Dienstleistermanagement. Banken müssen für jeden Partnersicherstellen, dass dieser die regulatorischen Anforderungen erfüllt,beispielsweise Sicherheitsanforderungen zum Schutz vor Cyberangriffen oderAnforderungen an die Stabilität und die Verfügbarkeit der eingekauftenLeistung", so Stolberg.Über die Studie:Im Sommer 2019 führte das Marktforschungsinstitut Survey Sampling Germany imAuftrag von Sopra Steria Consulting und dem F.A.Z.-Institut eine Befragung von101 Fach- und Führungskräften von Banken mit Bilanzsummen über 500 MillionenEuro durch. Als Befragungsmethode wurde CAWI (Computer Assisted WebInterviewing) eingesetzt. Teil der Studienergebnisse sind zudem vier vertiefendeInterviews mit Entscheidern verschiedener Banken sowie ein Interview mit StefanLamprecht, Mitglied der Geschäftsleitung von Sopra Steria Consulting, überEinschätzungen und Standpunkte zur Lage und Zukunft der Bankenbranche.Studie bestellen: http://bit.ly/Studie_BK_Banking_2019Infografik zur Studie: http://bit.ly/Infografik_BK_Banking_2019Über Sopra Steria Consulting (www.soprasteria.de)Sopra Steria Consulting zählt heute zu den Top Business Transformation Partnernin Deutschland. Als ein führender europäischer Anbieter für digitaleTransformation bietet Sopra Steria eines der umfassendsten Angebotsportfoliosfür End-to-End-Services am Markt: Beratung, Systemintegration,Softwareentwicklung, Infrastrukturmanagement und Business Process Services.Unternehmen und Behörden vertrauen auf die Expertise von Sopra Steria, komplexeTransformationsvorhaben, die geschäftskritische Herausforderungen adressieren,erfolgreich umzusetzen. Im Zusammenspiel von Qualität, Leistung, Mehrwert undInnovation befähigt Sopra Steria seine Kunden, Informationstechnologien optimalzu nutzen. Mit mehr als 44.000 Mitarbeitern in 25 Ländern erzielte Sopra Steria2018 einen Umsatz in Höhe von 4,1 Mrd. Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist notiert an der NYSE Euronext Paris (CompartmentA) - ISIN: FR0000050809.Weitere Informationen finden sich unter www.soprasteria.de/newsroomPressekontakt:Sopra Steria Consulting:Nils RitterTel.: +49 (0) 40 22703-8801E-Mail: nils.ritter@soprasteria.comFaktor 3:Eva KleinTel.: +49 (0) 40 679446-6174E-Mail: e.klein@faktor3.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/50272/4459301OTS: Sopra Steria SEOriginal-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuell