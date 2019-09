--------------------------------------------------------------VIDEOhttp://ots.de/2Xp1py--------------------------------------------------------------München (ots) -- Verbraucher machen Umweltfreundlichkeit von Art derStromerzeugung und Batterie abhängig.- Vor allem die Deutschen sehen die Gesamtökobilanz noch kritisch.Die Entwicklung der Elektromobilität ist eine wichtige Säule beider Bekämpfung des Klimawandels. Das sehen weltweit auch dieVerbraucher so. Nach den Ergebnissen des Automobilbarometers 2019 vonConsors Finanz ist mit 89 Prozent eine deutliche Mehrheit derMeinung, dass das Elektroauto umweltfreundlich ist. Die alternativeAntriebstechnik könne insbesondere die Luftverschmutzung in dichtbesiedelten Städten signifikant reduzieren. Zugleich schränken aber36 Prozent ein: Die allgemeine Umweltbilanz des Elektroautos hängeentscheidend von der Art der Stromerzeugung ab und davon, wie dieBatterien gesammelt und recycelt werden. Besonders skeptisch zeigensich die Deutschen. Über die Hälfte (52 Prozent) sind der Ansicht,dass die Gesamtökobilanz des E-Autos in Bezug aufTreibhausgasemissionen nicht besser ist als bei einem Auto mitVerbrennungsmotor.Die Batterie ist der Knackpunkt"Vor allem die Batterie erweist sich als neuralgischer Punkt, wennes um die Ökobilanz des Elektroautos geht", konstatiert Bernd Brauer,Head of Automotive Financial Services von Consors Finanz. Bei ihrerHerstellung und beim Recycling wird eine große Menge an Kohlendioxiderzeugt. Zudem werden seltene Rohstoffe eingesetzt, derenFörderbedingungen sowohl aus ökologischen als auch aus sozialenGründen umstritten sind. Die Befragten sind sich dessen bewusst. Sostellt für 88 Prozent (90 Prozent in Deutschland) die Herstellung vonBatterien und deren Verwertung ein ernstes Umweltproblem dar. 82Prozent empfinden das auch für die Verwendung seltener Materialien.Erstaunlich: Damit befindet sich das E-Auto in diesem Punkt in derEinschätzung der Konsumenten auf gleicher Ebene wie Autos mitVerbrennungsmotor. Denn ebenfalls 87 Prozent sehen in der Nutzungfossiler Brennstoffe (Erdöl oder Gas) ein Problem für die Ökobilanz.Die Deutschen zeigen sich besonders kritisch"Insbesondere in Deutschland sehen die Verbraucher Innovationenstärker im Gesamtkontext", weiß Professor Dr. Claus-Christian Carbon,Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Psychologie und Methodenlehrean der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Aus diesem Grund werde dieGesamtökobilanz von Elektroautos hierzulande noch sehr kritischgesehen. "Insbesondere in Deutschland sehen die Verbraucher Innovationenstärker im Gesamtkontext", weiß Professor Dr. Claus-Christian Carbon,Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Psychologie und Methodenlehrean der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Aus diesem Grund werde dieGesamtökobilanz von Elektroautos hierzulande noch sehr kritischgesehen. "Der Erfolg der Elektromobilität ist ohne dieBerücksichtigung ökologischer Aspekte bei der Herstellung undVerwertung der Batterien nicht denkbar", ergänzt Brauer. 