Studie Automobilbarometer 2018 - Markentreue lässt bei jungen Käufern nach (FOTO)

--------------------------------------------------------------VIDEOhttp://ots.de/JdQ9VE--------------------------------------------------------------München (ots) -Nur rund ein Drittel der jungen Autofahrer bleibt einer Automarketreu. Kundenbindung gelingt bei junger Generation über Erlebnisse.Früher war Beständigkeit die Regel, Veränderung die Ausnahme. Wersich einmal für eine Automarke entschieden und gute Erfahrungengemacht hatte, blieb in der Regel dabei. Doch die Loyalität beginntzu bröckeln. Nach dem Automobilbarometer 2018 von Consors Finanz sindfast 80 Prozent der Befragten allgemein der Meinung, dass die Käufervon heute weniger treu sind als zuvor. Nur 53 Prozent der Autofahrerkönnen sich vorstellen, dass ihre Kinder ein Leben lang immerdieselbe Fahrzeugmarke kaufen werden (Deutschland: 46 Prozent). Zwarsieht sich die junge Generation selbst ganz anders: Durchschnittlich82 Prozent der 18- bis 29-Jährigen sagen, sie seien ihrer Marke sehroder ziemlich treu. Doch die Realität weicht deutlich davon ab. Denntatsächlich stammt ein neues Auto nur bei 31 Prozent der jungenGeneration aus denselben Produktionsstätten wie der Vorgänger.Neue Wege in der Kundenbindung sind gefragtDie neue Käufergeneration tickt anders als ihre Eltern", weißBernd Brauer, Head of Automotive Financial Services von ConsorsFinanz. Händler und Autobauer werden daher andere und ganz neue Wegebei der Kundenbindung gehen müssen." Dabei spielt eine große Rolle,dass junge Menschen andere Erwartungen an ein Auto haben als ihreVorgängergeneration. In der Experience-Gesellschaft ist nicht mehrdas Auto selbst das Statussymbol, sondern das Instagram-Fotoalbum desletzten Roadtrips. Daher muss der Hersteller sicherstellen, dass erdem Kunden genau diese einzigartige Erfahrung ermöglicht", formuliertes Prof. Dr. Sven Henkel Professor of Marketing, Director ResearchArea Automotive & Mobility EBS Business School. Und auch beim Händlerwollen junge Käufer vor allem Erlebnisse, die weit über die simpleKaufanbahnung hinausgehen. Henkel: "Autohäuser müssen sich von einerreinen Verkaufs- zu einer Interaktionsplattform entwickeln, auf derdas Produkt erklärt und ausprobiert werden kann und die Markenweltgelebt wird."Millennials denken digitalDieses Erlebnisangebot muss dabei parallel auch im Internetverfügbar sein. Die junge Generation ist in die digitale Welthineingeboren. Sie erwartet bei ihrem Einkauf im Autohausdigitalbasierte Services", weiß Brauer. Es werde mehr und mehr eineRolle spielen, wie bequem und einfach es ist, ein Auto zu kaufen. Ambesten sollte alles vom heimischen Sofa oder vom Smartphone unterwegsaus zu erledigen sein - von der Information und dem Austausch überein Fahrzeug, über die Konfiguration und den Vertragsschluss bis zurFinanzierung", so Brauer.Die vollständige Studie kann abgerufen werden unterhttps://studien.consorsfinanz.de.Studien-Newsletter: Erfahren, was Verbraucher erwarten ConsorsFinanz erstellt regelmäßig Studien und Umfragen zum Thema Automobil.Der Studien-Newsletter informiert über die Ergebnisse, fasst wichtigeFakten zusammen und zeigt Trends auf. Anmeldung unterstudien.consorsfinanz.de.Über die StudieDas Automobilbarometer International wird jährlich von ConsorsFinanz herausgegeben. Die Verbraucherstudie wurde vom 28. August biszum 21. September 2017 in Zusammenarbeit mit demMarktforschungsinstitut Kantar TNS in Belgien, Deutschland, Spanien,Frankreich, Italien, Polen, Portugal, Großbritannien, Japan, USA,Brasilien, China, Mexiko, der Türkei und Südafrika durchgeführt. 