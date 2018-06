Studie Automobilbarometer 2018 - Autohändler weiter hoch im Kurs (FOTO)

--------------------------------------------------------------VIDEOhttp://ots.de/WFFugf--------------------------------------------------------------München (ots) -- Servicequalität spielt entscheidende Rolle für Kundentreue- Händler müssen Erlebnisse rund ums Auto schaffenAutokäufer zeigen weiterhin eine Verbundenheit zu ihremAutohändler und ihrer Werkstatt. Eine entscheidende Rolle dabeispielen der direkte persönliche Kontakt zwischen Kunden und Verkäufervor Ort und dessen Service. Ein Großteil der Autofahrer (87 Prozent)stellt nach dem aktuellen Automobilbarometer 2018 von Consors Finanzeine direkte Verbindung zwischen Kundentreue und einer tadellosenServicequalität des Händlers her. In Deutschland gaben das sogar 89Prozent der Befragten an. Für 72 Prozent der Autofahrer (Deutschland74 Prozent) ist die örtliche Nähe zum Händler relevant.Händler müssen sich neu erfindenIm Vorfeld eines Autokaufs klicken sich die meisten Interessentenzuerst durchs Netz, um sich über Marke und Modelle zu informieren.Lediglich 31 Prozent nutzen den Händler als Informationsquelle. Erstsieben von zehn der befragten Autofahrer sind der Meinung, dass dieHändler und Werkstätten das tun, was nötig ist, um ihre Kundschaft zubinden. In Deutschland sind es lediglich sechs von zehn. DieKundenzufriedenheit kann demnach noch weiter gesteigert werden. "DasServiceniveau im Internet und bei digitalbasierten Diensten müssendie gleiche Priorität haben wie der Kundenservice vor Ort. Das istunabdingbar für die Händler", weiß Bernd Brauer, Head of AutomotiveFinancial Services von Consors Finanz. "Sie müssen sich regelrechtneu erfinden, um den Veränderungen und dem steigendenWettbewerbsdruck in Verkauf und Service standzuhalten. Wichtig ist esvor allem, näher an den Kunden heranzurücken.Und die Händler reagieren bereits: Autohäuser bieten Services wieKurzzeitvermietung, Hauszustellungen oder Club-Mitgliedschaften mitexklusiven Leistungen an. Sie suchen den Kontakt mit dem Kunden übersoziale Netzwerke oder lassen potenzielle Käufer online Modellekonfigurieren oder auf eigenen Teststrecken Probe fahren.Erlebnisse schaffen - vor, während und nach dem KaufInsbesondere jüngere Zielgruppen erwarten von einem Händlerheutzutage Erlebnisse, die weit über die simple Kaufanbahnunghinausgehen", weiß Prof. Dr. Sven Henkel, Inhaber des Lehrstuhls fürKäuferverhalten und Verkauf an der EBS Business School. Autohäusermüssen sich von einer reinen Verkaufs- zu einer Interaktionsplattformentwickeln, die das Produkt erklärt, auf der der Kunde esausprobieren und sich mit anderen austauschen kann. In Zukunftsichern sich Händler die Treue ihrer Kunden, wenn sie Teil einerangesagten Erlebniswelt werden können - digital und real", bringt esBrauer auf den Punkt. Diese Strategie hilft auch beim Erstkontakt.Die vollständige Studie kann abgerufen werden unterstudien.consorsfinanz.deStudien-Newsletter: Erfahren, was Verbraucher erwartenConsors Finanz erstellt regelmäßig Studien und Umfragen zum ThemaAutomobil. Der Studien-Newsletter informiert sechsmal im Jahr überdie Ergebnisse, fasst wichtige Fakten zusammen und zeigt Trends auf.Anmeldung unter studien.consorsfinanz.deÜber die StudieDas Automobilbarometer International wird jährlich von ConsorsFinanz herausgegeben. Die Verbraucherstudie wurde vom 28. August biszum 21. September 2017 in Zusammenarbeit mit demMarktforschungsinstitut Kantar TNS in Belgien, Deutschland, Spanien,Frankreich, Italien, Polen, Portugal, Großbritannien, Japan, USA,Brasilien, China, Mexiko, der Türkei und Südafrika durchgeführt. Alsrepräsentative Stichprobe wurden mehr als 10.600 Besitzerinnen undBesitzer eines in den vergangenen fünf Jahren neu oder gebrauchtgekauften privaten Kraftfahrzeugs mittels einer Online-Erhebungbefragt.Über Consors FinanzConsors Finanz ist eine Marke der internationalen BNP ParibasGruppe. Sie gehört zu den führenden Consumer-Finance-Anbietern inDeutschland. Im Unternehmensfokus steht die Vergabe vonKonsumentenkrediten, insbesondere die Absatzfinanzierung im Einzel-und Online-Handel sowie in Auto-, Caravan- und Motorradhäusern. DasProduktportfolio umfasst Ratenkredite, Kartenprodukte mitVerfügungsrahmen und endfällige Kredite sowie in Zusammenarbeit mitKooperationspartnern ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte.Vertriebspartner sind Handelsunternehmen jeder Größe, Banken undVersicherungen. Als Mitglied des Bankenfachverbandes hat sich ConsorsFinanz dazu verpflichtet, den strengen Verhaltensregeln derverantwortungsvollen Kreditvergabe von Verbraucherkrediten zu folgen.www.consorsfinanz.deÜber BNP Paribas in DeutschlandBNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationalerReichweite. Sie ist mit mehr als 192.000 Mitarbeitern in 74 Ländernvertreten, davon über 146.000 in Europa. In Deutschland ist die BNPParibas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 13 Gesellschaftenerfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen undinstitutionelle Kunden werden von rund 5.000 Mitarbeitern bundesweitin allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breitaufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribasentspricht nahezu dem einer Universalbank. www.bnpparibas.de