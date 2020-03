Studie: Autohersteller stehen auf Rabattbremse

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

ST. GALLEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Schnäppchenjäger hatten im Februar schlechte Karten in deutschen Autohäusern.



Laut der regelmäßigen Rabattstudie des Institute for Customer Insight an der Universität St. Gallen gab es in dem Monat so geringe Preisnachlässe wie noch nie seit Beginn der Untersuchung im Jahr 2010. Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer führt das unter anderem auf fehlende neue Elektromodelle zurück. Zudem habe die Erhöhung der staatlichen Förderung für Elektroautos auf sich warten lassen. Verkaufsfördermaßnahmen für Verbrenner mit hohen Co2-Werten könnten wegen der drohenden Strafen an die EU nach hinten losgehen.

Dudenhöffer rechnet in den kommenden Wochen mit stark steigenden Rabatten. Nach schwachem Jahresauftakt verschärfe nun die Furcht vor dem Coronavirus die Absatzkrise. "Die Menschen kaufen derzeit eher Mehl statt Autos." Da die Hersteller zudem Aufträge für ihre Co2-vorteilhaften Elektroautos und Plug-In-Hybride bräuchten, könne sich demnächst ein "Kundenschlaraffenland" für Autokäufer auftun. Die EU schreibt seit diesem Jahr zum Klimaschutz einen durchschnittlichen Flottengrenzwert für Autobauer vor. Verletzten die Hersteller die Vorgaben, drohen ihnen Strafzahlungen./ceb/DP/zb