Studie: Ausgaben für IT-Sicherheit steigen um ein Drittel

Frankfurt/Main (ots) - Umfrage der Nationale Initiative fürInformations- und Internet-Sicherheit e.V. (NIFIS) fördert deutlicheInvestitionsbereitschaft deutscher Unternehmen in mehr IT-Sicherheitzu TageLaut der Studie "IT-Sicherheit und Datenschutz 2017" werden dieAusgaben deutscher Unternehmen für IT- und Informationssicherheit inden nächsten zwölf Monaten um rund ein Drittel ansteigen. Davon sind57 Prozent von 100 befragten IT- und IT-Sicherheitsexpertenüberzeugt. Im vergangenen Jahr schätzte noch weniger die Hälfte (48Prozent), dass die deutschen Unternehmen rund ein Drittel mehr fürdie IT- und Informationssicherheit ausgeben werden. Die Umfrage wirdjährlich von dem unabhängigen Gremium der Nationalen Initiative fürInformations- und Internetsicherheit e.V. (NIFIS) in Auftrag gegeben.Langfristig planen, aktuell handelnLangfristig erwarten bis zum Jahr 2025 44 Prozent einen um etwaein Drittel höheren monetären Einsatz, verglichen mit dem bisherigenInvest. 33 Prozent der befragten Fach- und Führungskräfte gehen voneinem Anstieg der Investitionssummen um die Hälfte aus. Der akuteBedarf an Sicherheitsmaßnahmen wird damit als relevantereingeschätzt: Im Jahr 2016 gingen noch 58 Prozent der befragten Fach-und Führungskräfte von einem Ausgabenanstieg um 50 Prozent bis imJahr 2025 aus.Investitionssenkung wird ausgeschlossen"Wir nehmen als positives Ergebnis aus der Studie mit, dass dieBefragten ein Sinken der möglichen Investitionen nach wie vorausschließen", so Dr. Thomas Lapp, Vorsitzender der NIFIS. Dennochscheint der Investitionsbedarf für die meisten Befragten zumindestzeitlich noch weit entfernt: Während etwas mehr als jeder Fünfte biszum Jahr 2025 sogar von einer Verdopplung der bisherigenInvestitionssumme ausgeht, vermuten innerhalb der kommenden 12 Monatelediglich neun Prozent eine Verdopplung der Investitionssumme.Lapp vermutet, dass die starke Sensibilität gegenüber dem ThemaDatensicherheit daher rührt, dass viele der Befragten schon selbstmit Sicherheitsvorfällen zu kämpfen hatten. Eine Vermutung, die sichauch in der Studie widerspiegelt: Innerhalb der letzten drei Jahrehatten bis zu 75 Prozent der Unternehmen mit einem Sicherheitsvorfallzu kämpfen, wie 56 Prozent der Studienteilnehmer vermuten. 15 Prozentder Befragten gehen sogar davon aus, dass mehr als 75 Prozent derUnternehmen einen Sicherheitsvorfall innerhalb der letzten drei Jahrelösen mussten. Dass etwa die Hälfte der Firmen aufgrund vonCyberkriminalität aktiv Schadensbegrenzung betreiben musste, ist dieMeinung von immerhin noch 22 Prozent der Befragten."Angesichts dieser Zahlen wird klar, wie wichtig es fürUnternehmen ist, in IT- und Datensicherheit zu investieren.Stillstand ist keine Option, um Cyberkriminalität erfolgreich dieStirn bieten zu können", so Lapp. Der Meinung sind auch die befragtenExperten: Angesprochen auf eine mögliche Veränderung bis 2025antwortete lediglich ein Prozent der Befragten, dass dieInvestitionsleistungen auf gleichem Stand bleiben würden.Die gesammelten Ergebnisse der Studie "IT-Sicherheit undDatenschutz 2017" sind kostenfrei erhältlich unter team@euromarcom.deNIFIS Nationale Initiative für Informations- undInternet-Sicherheit e.V. ist eine neutrale Selbsthilfeorganisation,die die deutsche Wirtschaft im Kampf gegen die täglich wachsendenBedrohungen aus dem Netz technisch, organisatorisch und rechtlichunterstützen möchte. Vornehmliches Ziel der Arbeit der unter dem Dachder NIFIS organisierten Gremien ist es, Vertraulichkeit,Verfügbarkeit und Integrität sowie den sicheren Transport von Datenin digitalen Netzwerken sicherzustellen. Dazu entwickelt die NIFISseit ihrer Gründung im Jahr 2005 unterschied¬liche Konzepte und setztdiese in pragmatische Lösungen um. Zu den Schwerpunkten der Tätigkeitzählen die aktive Kommunikation und die Bereitstellung vonHandlungsempfehlungen und Dienstleistungen.Weitere Informationen:NIFIS Nationale Initiative für Informations- und Internet-Sicherheite.V., Berkersheimer Bahnstraße 5,60435 Frankfurt, Tel.: 069 2444 4757, Fax: 069 2444 4746,E-Mail: nifis@nifis.de, Web: www.nifis.deeuromarcom public relations GmbH, Tel. +49 611 97315-0,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: NIFIS Nationale Initiative für Internet-Sicherheit, übermittelt durch news aktuell