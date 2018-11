Mainz (ots) -Auf dem Bau in Deutschland wird im Schnitt jede dritte Stundeschwarz gearbeitet. Das hat der renommierte Experte für Schwarzarbeitund Schattenwirtschaft, Prof. Friedrich Schneider, in einer für"ZDFzoom" erstellten Studie für die Jahre 2014 bis 2018 alsDurchschnitt berechnet. Selbst bei seiner Minimalschätzung wird nochimmer jede vierte Stunde auf dem Bau schwarz oder halblegalgearbeitet, wie Schneider im "ZDFzoom"-Interview erläutert: "Indemetwa eine rumänische, bulgarische oder kroatische Baufirma nachDeutschland kommt und bestimmte Dienstleistungen anbietet und dannsagt: Die Steuern werden alle korrekt im Heimatland abgeführt.Beziehungsweise: Ich bezahle meine Arbeiter hier mindestens nachMindestlohn. Das wird ja in den seltensten Fällen überprüft, dass dastatsächlich geschieht."Der Gesamtumsatz in der Baubranche liegt bei 241 Milliarden Euro,der Anteil der Schattenwirtschaft daran ist enorm: "102 Milliardenwäre die Obergrenze, 65,7 Milliarden wäre die Untergrenze, was imgesamtem Baugewerbe schwarz erwirtschaftet wird - also im Schnittungefähr ein Drittel", so der Ökonom, der seit Jahrzehnten zurSchwarzarbeit forscht. Die Bauwirtschaft sei so anfällig für illegaleoder halblegale Arbeiten, weil es üblich sei, dass viele Aufträge anganze Ketten von Subunternehmen vergeben würden. "Das ist dannnatürlich in vielen Fällen nur schwer nachkontrollierbar. Ist dasjetzt schwarz, ist ein Teil schwarz?"Bauunternehmen, die Subunternehmer-Ketten mit Billigkräften ausdem osteuropäischen Ausland beauftragen, haben oft einen klarenWettbewerbsvorteil. Wenn sie im unübersichtlichen System derAuftragsweitergabe Zahlungen für Steuern und Sozialabgaben vermeiden,können sie sich mit Dumpingpreisen um Bauaufträge bewerben und dannals billigster Anbieter den Zuschlag bekommen.Dies finde sich auch bei staatlichen Bauprojekten. "Auch deröffentliche Bauherr hat einen starken Kostendruck, und sehr häufigwerden die Gebäude wesentlich teurer, dann gibt es unangenehmeöffentliche Diskussionen." Schneider erläutert weiter: "Daher wird invielen Fällen nicht so genau kontrolliert, wie man vielleichtmüsste." Der Finanzwissenschaftler sieht an dieser Stelle den Staatin der Pflicht: "Ehrlicher wäre es, wenn man die Bauten wirklich malbei der Vergabe in allen Bereichen mit deutschen Abgabendurchkalkulieren würde." Doch der jeweilige staatliche Bauherr -Gemeinde, Land, Bund - achtet meist nur auf sein eigenes Baubudget.Das Projekt würde durch bessere Vorgaben und Kontrollen derEntlohnungspraxis definitiv teurer werden. Also werde nicht strenggeprüft - auch wenn dem Staat dadurch letztlich Milliardensummen beiSteuereinnahmen und Sozialabgaben entgehen. Nimmt man zum Bau nochdas Handwerk hinzu, betrage der Schätzwert der in derSchattenwirtschaft erbrachten Leistungen durchschnittlich sogarmindestens 81,4 Milliarden und maximal 126,5 Milliarden Euro. Genauerlässt sich dieses Feld nicht erhellen. "Weil es keine exakteAbgrenzung gibt, was zur Schattenwirtschaft zählt, [...] liegt dertatsächliche Umfang ungefähr in der Mitte, also sagen wir bei 100Milliarden Euro in Deutschland", sagt Schneider.Der Bau- und Handwerksbereich ist laut Studie unverändert derWirtschaftssektor mit dem größten Anteil von illegaler Wertschöpfung.Den Wert, der in den vergangenen vier Jahren in derSchattenwirtschaft insgesamt erarbeitet wurde, bemisst ProfessorSchneider im Schnitt auf 332,9 Milliarden Euro - das sind mehr als 10Prozent des deutschen Bruttoinlandprodukts. Allein Bau und Handwerkmachen mit 126,5 Milliarden Euro 38 Prozent aus. Dabei ist dieSchattenwirtschaft in diesem Zeitraum in allen Sektoren insgesamtleicht zurückgegangen.Mehr zur Schattenwirtschaft auf dem Bau und teuren staatlichenGroßprojekten in "ZDFzoom - Teuer und verplant - Kostenfallestaatliche Bauprojekte" von Joachim Ottmer. Mittwoch, 21. November2018, 22.45 Uhr.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomPressemitteilung "ZDFzoom: Teuer und verplant - Kostenfallestaatliche Bauprojekte": https://ly.zdf.de/2Jg/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell