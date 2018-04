Berlin (ots) - Kurz vor dem 32. Jahrestag des Atomunglücks vonTschernobyl hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland(BUND) heute in Berlin die neue Studie "Atomkraft 2018 - sicher,sauber, alles im Griff?" veröffentlicht. Die Atomsicherheitsexpertin,Oda Becker, untersuchte darin die Risiken der sieben noch inDeutschland laufenden Atomkraftwerke (AKW). Mit dem Ergebnis: auch inDeutschland ist jederzeit ein größerer Störfall oder ein Super-Gaumöglich, ausreichende Katastrophenschutzpläne liegen nicht vor. "DieRisiken der Atomkraft sind zu groß und der Bevölkerung nicht längerzumutbar", kommentierte der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger. "Wirbrauchen einen Paradigmenwechsel in der Atompolitik, weg vom Schutzder AKW-Betreiber, hin zum Schutz der Bevölkerung. Die in Deutschlandnoch laufenden Atomkraftwerke müssen möglichst sofort abgeschaltetwerden."Die Studie zeigt große Probleme wie mangelnde Schutzstandards fürHochwasser, Erdbeben und Terrorgefahren. Hinzu kommt eine Häufung vonSchäden in Reaktorkernen. Beispiele hierfür sind Verformungen vonBrennelementen und unzulässige Oxidationen an den Brennstäben desReaktorkerns im AKW Brokdorf. Trotz ungeklärter Ursache für dieProbleme dürfe beispielsweise das AKW Brokdorf weiter laufen. Hinzukommt, dass dringend nötige Nachrüstungen undSicherheitsüberprüfungen mit Blick auf die verbleibendenRestlaufzeiten von den Betreibern nicht mehr durchgeführt werden. "Inkeinem der noch laufenden Atomkraftwerke wird es in den nächsten fünfJahren noch eine periodische Sicherheitsüberprüfung geben, das halteich für unverantwortlich", so Studienautorin Oda Becker.Die Studie kritisiert einen weitgehenden Verzicht aufsicherheitstechnisch gebotene Nachrüstungen. Es sei zu vermuten, soBecker, dass die AKW-Betreiber ihre Anlagen aus wirtschaftlichenGründen endgültig abschalten würden, sollten die Aufsichtsbehördendie zu einem ausreichenden Schutz der Bevölkerung erforderlichentechnischen Nachrüstungen einfordern. Dies betreffe insbesondereNachrüstungen zum Schutz vor Terrorangriffen und Flugzeugabstürzen.Weder die staatlichen noch die betreiberseitigen Schutzmaßnahmen sindausreichend, um einen Flugzeugabsturz auf Atomkraftwerke zuverhindern. Schutzbauwerke wurden bisher nicht errichtet.Mit Blick auf die ausstehende Novellierung des Atomgesetzes, dielaut Urteil des Bundesverfassungsgerichts bis zum 30. Juni 2018 durchdie Bundesregierung erfolgen muss, fordert der BUND, die eklatantenSicherheitsmängel endlich ernst zu nehmen. "Die Überarbeitung desAtomgesetzes muss für einen sofortigen Ausstieg aus der Atomenergiegenutzt werden", so Weiger. Mindestens müssten aber weitereStrommengenübertragungen gesetzlich verboten werden. Damit würden dieAKW insgesamt 10 Jahre weniger laufen und die Produktion von 300Tonnen hochradioaktivem Atommüll vermieden werden. "DieBundesregierung muss jetzt handeln. Wir erwarten ein neuesAtomgesetz, das den Interessen der Bevölkerung und dem Ausbau derErneuerbaren Energien Vorrang vor dem Weiterbetrieb der riskantenAtomkraftwerke einräumt", sagte Weiger.Der Weiterbetrieb der Atomkraftwerke ist ein erhebliches Hindernisfür den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Windenergieanlagenwerden wegen angeblicher Netzengpässe immer wieder abgeregelt,während die AKW gleichzeitig nahezu ungedrosselt weiterlaufen. Um denfür den Klimaschutz zentralen Ausbau kostengünstiger erneuerbarerEnergien zu ermöglichen, müssen die unflexiblen Atomkraftwerke vomNetz genommen werden.Weitere InformationenDie Atomstudie 2018 finden sie unter www.bund.net/atomstudie unddie Forderungen zur Novelle des Atomgesetzes unterwww.bund.net/atomnovelle_hintergrundPressekontakt:Thorben Becker, BUND-Atomexperte, Tel. 030-27586-421,E-Mail: thorben.becker@bund.net bzw. Sigrid Wolff,BUND-Pressesprecherin und Ansgar Lahmann,BUND-Pressestelle,Tel. 030-27586-425 / -497,E-Mail: presse@bund.net, www.bund.netOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell