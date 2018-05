Studie: Anwesenheit auf Hauptversammlungen steigt auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investoren der größten deutschen Börsenunternehmen gehen einer Studie zufolge so rege zu Hauptversammlungen wie noch nie.



Bei den Aktionärstreffen der 30 Dax-Konzerne sei die Anwesenheitsquote um 2,4 Prozentpunkte auf einen Rekordwert von 65,3 Prozent gestiegen, zeigt eine am Freitag veröffentlichte Studie der Finanzierungsberatung Barkow Consulting. Das heißt, dass fast zwei Drittel des Kapitals bei den Hauptversammlungen vertreten waren.

Gründe für die Rekordbeteiligung wurden in der Studie nicht genannt. Doch der stetige Anstieg der Anwesenheit passt in eine Zeit, in der aktivistische Investoren bei großen wie bei kleinen Firmen mit weitreichenden Änderungswünschen für Schlagzeilen sorgen. So wurde am Donnerstag der Einstieg des Hedgefonds Elliott bei Thyssenkrupp bestätigt, mitsamt der Forderung nach operativen Verbesserungen.

Abgenommen habe die Präsenz auf den Hauptversammlungen nur bei vier Konzernen, ergibt die Auszählung weiter. Beim Spezialchemiehersteller Covestro war das Minus mit rund 15 Prozentpunkten am gravierendsten - lässt sich aber mit dem Teilausstieg der früheren Konzernmutter Bayer erklären.

Um knapp fünf Prozentpunkte ging es bei der Merck KGaA bergab. Das nehmen die Experten von Barkow zum Anlass, die Struktur des Pharmakonzerns als Kommanditgesellschaft zu kritisieren. "Bei dieser speziellen Rechtsform kommt den Stammaktionären ohnehin kein entscheidendes Mitspracherecht zu, da alle Macht letztlich bei der familiengeführten Komplementärgesellschaft liegt".

Auch sonst seien die Abstimmungen bei Hauptversammlungen in vielen Fällen juristisch nicht relevant, da nicht bindend. Ganz selten werden Vorschläge wie zu möglichen Kapitalerhöhungen abgelehnt. Trotzdem hätten die Aktionäre oft einen Einfluss auf das Vorgehen der Konzerne.