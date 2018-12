Studie: Alternativen zur Zigarette können die Lebensqualität verbessern

München/Gräfelfing (ots) -- Schadstoffreduzierte Alternativen zur Zigarette könnenBeeinträchtigungen durch rauchbedingte Krankheiten reduzierenund damit Lebensqualität erhöhen.- Tabakerhitzer oder E-Zigaretten können die Lebensqualität derRaucher in Deutschland - je nach Szenario - um bis zu 51 Prozentdeutlich steigern.Die Lebensqualität der Raucher könnte deutlich erhöht werden, wennRaucher in großer Zahl auf schadstoffreduzierte Alternativenumsteigen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie derUnternehmensberatung Roland Berger in Zusammenarbeit mit dem Institutfür Politikfolgenabschätzung (IPE). Stiegen alle 17 Millionen Raucherauf risikoreduzierte Alternativen zur Zigarette um, könnte dieLebensqualität von Menschen um mehr als 50 Prozent verbessert werden.Im Szenario, in dem die Hälfte aller Raucher umsteigt, bedeutete diesimmerhin eine Verbesserung um 25 Prozent. Die Studie wurde im Auftragvon Philip Morris Deutschland erstellt.Das größte Potenzial zur Verbesserung der Lebensqualität bestehtbei Rauchern im Alter zwischen 45 und 64 Jahren. In dieser Gruppegibt es überdurchschnittlich viele Menschen mit einem intensivenKonsum von mehr als zehn Zigaretten am Tag - und dies über einenZeitraum von länger als zehn Jahren. "Die Studie bestätigt unserenKurs, Raucherinnen und Rauchern eine bessere Alternative zurkonventionellen Zigarette anzubieten. Die Erforschung und Entwicklungrisikoreduzierter Produkte bietet jedem Raucher die Chance, auf einweniger schädliches Produkt umzusteigen", sagt Markus Essing,Vorsitzender der Geschäftsführung von Philip Morris Deutschland."Ohne eine Regulierung, die sich konsequent an der Schädlichkeit derProdukte orientiert und Rauchern bessere Möglichkeiten gibt, sichangemessen zu informieren, werden Veränderungen jedoch sehr viel mehrZeit brauchen."Die Unternehmensberatung geht davon aus, dass die Möglichkeitender Risikoreduzierung durch eine innovations-orientierteTabakregulierung besser genutzt werden können als bisher. Prof. Dr.Torsten Oltmanns, Partner bei Roland Berger, dazu: "Ein Einbezugeiner Risiko-Analyse zur Differenzierung zwischen Zigarette und neuenAlternativen wie E-Zigaretten oder Tabakerhitzer durch denRegulierungsrahmen würde dazu beitragen, dass KonsumentenInnovationen schneller annehmen." Bei einer modernen Tabakregulierungsollte eine systematische Risiko-Nutzen-Analyse im Mittelpunktstehen. Auf dieser Basis könnten die Zulassung, die Besteuerung sowieauch die Produktinformationen differenziert reguliert werden."Die Transformation der Tabakindustrie hin zu weniger schädlichenProdukten wird kommen, die Frage ist nur wie schnell. Politik hatentscheidenden Einfluss, ob die Raucherinnen und Raucherrisikoreduzierte Alternativen akzeptieren oder nicht", ergänzt JörgWaldeck, Geschäftsführer für den Bereich External Affairs.Über die StudieDie Studie "Die Zukunft der Tabakregulierung in Deutschland TeilIII. Das Potenzial risikoreduzierter Tabakprodukte zur Verbesserungder Lebensqualität und Konsequenzen für die Tabakregulierung" hatuntersucht, wie stark sich die Krankheitslasten des Rauchens durchden Umstieg auf risikoreduzierte Produkte senken lassen. Sieverwendet exemplarisch den in der Wissenschaft anerkannten Indikator"Years Lived with Disabilities" (kurz YLD), welcher angibt, wie vieleLebensjahre mit krankheitsbedingten Beeinträchtigungen (engl.disabilities) verbracht werden. Wenn sich durch veränderteKonsumgewohnheiten der YLD-Wert verringert, ist das positiv zuwerten: Die Lebensqualität der Menschen erhöht sich, wenn sie wenigerJahre krankheitsbedingt beeinträchtigt sind.Die Analyse wurde exemplarisch in zwei Altersgruppen (30 bis 44Jahre sowie 45 bis 64 Jahre) für vier typische Folgeerkrankungen desRauchens durchgeführt - Herzinfarkt, Schlaganfall, Lungenkrebs undCOPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung). Zwei Faktorenbeeinflussen die Ergebnisse wesentlich: erstens die angenommeneReduktion des Erkrankungsrisikos durch einen Wechsel aufverbrennungsfreie Produkte um 80 bis 95 Prozent und zweitens derAnteil der Zigarettenraucher, der tatsächlich umsteigt. Für denUmstieg wurden drei Szenarien modelliert: Ein Umstieg von einemProzent der Raucher, von 50 Prozent der Raucher sowie von 100 Prozentder Raucher.Referenz:Roland Berger GmbH (Hrsg.): Die Zukunft der Tabakregulierung inDeutschland Teil III. Das Potenzial risikoreduzierter Tabakproduktezur Verbesserung der Lebensqualität und Konsequenzen für dieTabakregulierung. München, 2018.Über Philip Morris GmbHDie 1970 in Deutschland gegründete Philip Morris GmbH ist einUnternehmen von Philip Morris International Inc. (PMI), dem weltweitführenden internationalen Tabakunternehmen. Die Philip Morris GmbHist seit 1987 Marktführer auf dem deutschen Zigarettenmarkt. DerMarktanteil lag 2017 bei ca. 37 Prozent. Zu den erfolgreichstenMarken, die in Deutschland vertrieben werden, zählen MARLBORO, L&Mund Chesterfield sowie IQOS und die dazugehörigen HEETS. PhilipMorris verfolgt die Vision einer rauchfreien Zukunft und hat sich inden vergangenen Jahren zu einem forschenden High-Tech-Unternehmengewandelt. Das Ziel ist es, Zigaretten eines Tages komplett durchrauchfreie Alternativen zu ersetzen, die potenziell weniger schädlichfür die Gesundheit sind. Die Philip Morris GmbH beschäftigt in derVerwaltungszentrale in München-Gräfelfing rund 600 Mitarbeiter. Indem Berliner Werk, einer der größten Produktionsstätten von PhilipMorris International in Europa, arbeiten etwa 1.200 Mitarbeiter, inder Produktion in Dresden, der f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG,über 300 Beschäftigte.Pressekontakt:Philip Morris GmbHPressestelleTel: +49 89 7247 - 1985E-Mail: Presse.PMG@pmi.comWeitere Informationen finden Sie unter www.pmi.com.Original-Content von: Philip Morris GmbH, übermittelt durch news aktuell