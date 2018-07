Studie: Die Akademisierung verschärft den Fachkräftemangel (FOTO)

Eschborn (ots) -- Die Hälfte der deutschen Firmen kann Stellen nicht besetzen- Mehr als jeder sechste Betrieb findet keine Handwerker51 Prozent der deutschen Firmen haben Probleme bei derStellenbesetzung. Dabei macht sich die zunehmende Akademisierung derGesellschaft bemerkbar. 15 Prozent der Personaler haben die größtenSchwierigkeiten dabei, Facharbeiter wie Elektriker, Schweißer oderMechaniker zu rekrutieren. Selbst Ingenieure zu finden erscheintEntscheidern deutlich leichter, vier Prozent sehen hier Engpässe.IT-Fachkräfte folgen auf dem dritten Platz, da drei Prozent amlängsten nach ihnen suchen müssen. Das sind die Ergebnisse der Studie"Fachkräftemangel 2018", für die in Deutschland im Auftrag derManpowerGroup rund 800 Menschen befragt wurden.Der Hauptgrund für unbesetzte Jobs ist für 34 Prozent, dass es zuwenige oder keine Bewerber auf die Stellenausschreibung gibt. 27Prozent sagen, der Mangel an Kandidaten mit der gefordertenQualifikation sei der Grund, an dem die Stellenbesetzung scheitert.Weniger stark fallen für die Unternehmen Faktoren ins Gewicht, diesie durch Schulungen oder Verhandlungen selbst beeinflussen können.So nennen sieben Prozent der Personaler fehlende Soft Skills wie zumBeispiel Flexibilität, Anpassungsfähigkeit oder eine professionelleArbeitseinstellung als Argument für die Rekrutierungsprobleme.Außerdem machen jeweils sieben Prozent die fehlende Berufserfahrungder Bewerber und zu hohe Gehaltsvorstellungen für die Schwierigkeitenverantwortlich.Im Vergleich zum vorherigen Jahr sei das Problem sogar nochgestiegen, sagen 17 Prozent der Befragten. 47 Prozent hatten ähnlicheSchwierigkeiten wie im Jahr zuvor, ihre Stellen zu besetzen. "Seit2007 ist die Anzahl der erwerbstätigen Akademiker um rund 2,6Millionen auf neun Millionen gestiegen; ihr Anteil liegt jetzt bei 22Prozent", sagt Herwarth Brune, Vorsitzender der Geschäftsführung derManpowerGroup. "Inzwischen hat in Deutschland mehr als jeder fünfteErwerbstätige einen Hochschulabschluss. Viele Firmen haben hingegengroße Schwierigkeiten, Azubis zu finden."Mehr als die Hälfte der betroffenen Firmen reagiert mitWeiterbildungsangebotenAuf die Herausforderung des Fachkräftemangels reagieren die Firmenmit verschiedenen Strategien. So sagen 57 Prozent der Entscheider,dass sie ihren Mitarbeitern zusätzliche Weiterbildungen anbieten."Heute kommt es weniger darauf an, was Bewerber bereits wissen,sondern wie hoch ihre Bereitschaft ist, schnell dazuzulernen", soBrune. "Das erkennen Unternehmen und bieten mehr Weiterbildungen an,um die richtigen Talente zu entwickeln statt zu finden."47 Prozent der Entscheider senken als Reaktion auf denFachkräftemangel die Qualifikationsanforderungen oder geben sich mitweniger Berufserfahrung zufrieden. DieErweiterung des Kandidatenkreises auf ältere oder jüngere Bewerberbeziehungsweise auf das Ausland nennen 42 Prozent als Strategie.Durch flexiblere Arbeitsmodelle wie Home-Office wollen 41 ProzentBewerber von ihrer Firma überzeugen. Zusätzliche Anreize wie mehrUrlaub oder eine Betriebsrente ist für 39 Prozent ein probatesMittel, ein höheres Gehalt bieten 28 Prozent an. 32 Prozent reagierendurch die Einstellung von Zeitarbeitern oder Freelancern auf dieschwierige Arbeitsmarktsituation.Neben der formalen Qualifikation und der Berufserfahrung werdenSoft Skills bei der Einstellung immer wichtiger. Da die Teamarbeitzunimmt, legen 89 Prozent der Entscheider Wert auf die Fähigkeit zurZusammenarbeit mit Kollegen. 80 Prozent sagen, dass ihnen dieFähigkeit zur schriftlichen und mündlichen Kommunikation wichtig ist.Gern gesehen ist bei 72 Prozent der Chefs auch eine selbstständigeArbeitsweise. Die Orientierung der Tätigkeit am Bedarf des Kunden istzudem 67 Prozent wichtig, zwei Drittel legen Wert auf das Talent zurProblemlösung.Ergriffene Maßnahmen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken1. Weiterbildungen anbieten 57 Prozent2. Geforderte Qualifikationen anpassen 47 Prozent3. Außerhalb des gewohnten Talentpools suchen 42 Prozent4. Flexible Arbeitsmodelle anbieten 41 Prozent5. Zusätzliche Leistungen zum Gehalt anbieten 39 ProzentÜber die UmfrageDie ManpowerGroup-Studie "Fachkräftemangel" wird seit 2006weltweit durchgeführt (international unter dem Titel "Talent ShortageSurvey"). Mit 39.195 Teilnehmern aus 43 Ländern zeigt die Studie, dieim Juni 2018 vom Marktforschungsinstitut Infocorp durchgeführt wurde,welche Stellen weltweit schwer zu besetzen sind. In Deutschlandwurden rund 800 Unternehmen befragt, die einen Querschnitt dergesamtdeutschen Wirtschaft darstellen. Mehr Informationen zur Studieerhalten Sie unter: http://ots.de/q9gcl8Über die ManpowerGroupDie ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellunginnovativer Lösungen und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen inder sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können. Mitmehr als 29.000 Mitarbeitern zählt die ManpowerGroup zu den dreigrößten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach derUnternehmensgruppe agieren an bundesweit 360 Standorten dieGesellschaften Manpower, Stegmann, Experis, ManpowerGroup Solutions,Proservia, Right Management sowie spezialisierte Einzelmarken.Mehr Informationen erhalten Sie unter http://www.manpowergroup.de.