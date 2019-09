Studie: 70 Prozent der Banken kennen interne Kosten für ein Produkt nicht

München (ots) -- Unrentable Produkte werden quersubventioniert, anstatt Aufwändezu senken- Nicht einmal jedes sechste Institut hat Zielkosten definiert- Kostentransparenz als Voraussetzung für mehr ProfitabilitätBei der großen Mehrheit der Bankhäuser mangelt es an internerKostentransparenz. 72 Prozent der Sparkassen sowie Volks- undRaiffeisenbanken (VR-Banken) haben keine Übersicht darüber, welchedirekten und indirekten Kosten für die einzelnen Produkte undProzesse anfallen. Zwar kann die Mehrheit der Banken den Anteil einesProdukts am Gesamtdeckungsbeitrag ausweisen, jedoch fehlenInformationen, wie sich die internen Kosten genau verteilen. Diessind Ergebnisse der Studie "Lean Finance 2019" desBeratungsunternehmens Emporias.Dabei kämpfen besonders Regionalbanken mit geringen Margen. IhrProduktportfolio ist begrenzt, die Preise stehen durch die Konkurrenzvon Direktanbietern und FinTechs massiv unter Druck. Der Betrieb vonFilialnetzen sorgt für hohe Kosten. Zusätzlich müssen die Banken indie Digitalisierung investieren, wenn sie vor allem junge Zielgruppennicht verlieren wollen. "Vor diesem Hintergrund überrascht es, wieKostenrechnungen von Sparkassen und VR-Banken sind", sagt Dr. CarstenJacobi, Geschäftsführer bei Emporias. "Ohne genaue Zuordnung fehltden Instituten jegliche Basis zur Bewertung, wie profitabel einzelneProdukte sind beziehungsweise wie weit die tatsächlichen Aufwände vomOptimum entfernt sind. Die Quersubventionierung geht somit munterweiter."Transparenz für jedes Produkt schaffenNur vier von zehn Bankhäusern können den Aufwand für jedes ihrerProdukte benennen. In weniger als der Hälfte der Institute existiertein Schema zur Bewertung der Produktprofitabilität. "Wenn direkte undindirekte Kosten für ein Produkt nicht durchschaut werden, fehlt denBanken ein wichtiges Instrument bei der Preisfindung", sagt Jacobi.Kostentransparenz ist dem Experten zufolge aber Voraussetzung, um dieProfitabilität einer Dienstleistung zu steigern und dafür dierichtigen Stellschrauben zu identifizieren. "Bei Produkten, die sichaufgrund der aktuellen Marktlage wenig oder gar nicht rentieren,jedoch aus strategischen Gründen angeboten werden müssen, solltenKosten und Aufwand bestmöglich gesenkt werden", sagt Jacobi.Angesichts der angespannten Marktlage stehen nahezu alleRetail-Banking-Produkte unter großem Kostendruck. Einerseits kannsich kaum eine Filialbank leisten, diese Produkte aus dem Portfoliozu streichen, weil sie zwecks Kundenbindung eine "Alles aus einerHand"-Strategie fahren muss. Andererseits sorgt dieKonkurrenzsituation für hohe Preissensibilität. Voraussetzung füreine Kostenoptimierung ist es, so genannte Zielkosten für Produkte zudefinieren - also festzulegen, welche internen Kosten für dasjeweilige Produkt im Durchschnitt nicht überschritten werden sollen.Das haben der Emporias-Studie zufolge allerdings lediglich 14 Prozentder befragten Institute umgesetzt. "Hier besteht noch Luft nach oben.Ohne die Definition von Zielkosten kann kaum sinnvoll an derKostenschraube gedreht werden", sagt Jacobi. "Unsere Studie zeigtauf, dass die Mehrheit der Banken ihre Möglichkeiten noch nichtausschöpft, um die entscheidenden Hebel bei den Kosten zuidentifizieren."Über die Studie:Für die Emporias-Bankenstudie "Lean Finance 2019" wurden insgesamt100 Entscheider aus Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbankenbefragt, die für die Optimierung von Prozessen zuständig sind. DieTelefoninterviews wurden im Auftrag des BeratungsunternehmensEmporias im Dezember 2018 durchgeführt und im ersten Quartal 2019ausgewertet.Über Emporias:EMPORIAS Management Consulting ist ein mittelständischesBeratungsunternehmen mit den Schwerpunktthemen Transparenz, Prozesseund Zusammenarbeit. Im Fokus stehen Kundenunternehmen aus Industrieund Finanzdienstleistung. Im Industriebereich verfügt EMPORIAS überbesondere Expertise für die Optimierung der Supply Chain. Im Sinneeines "Lean Finance"-Konzepts stehen Effizienzsteigerung undKosteneinsparung auch in der Beratung der Finanzinstitute an ersterStelle. EMPORIAS zeichnet sich durch Umsetzungsstärke aus. In denProjekten legt das Beratungsunternehmen großen Wert auf eine engeZusammenarbeit mit den Fachverantwortlichen auf Kundenseite sowiemessbaren Output im Ergebnis.Pressekontakt:Unternehmenskontakt EMPORIAS:Dr. Oliver OhlenGeschäftsführerEMPORIAS Management ConsultingFeringastrasse 785774 UnterföhringTel. +49 (0) 89. 9584 060E-Mail: oliver.ohlen@emporias.dePressekontakt:Christoph LobertBeratungFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Str. 3720459 HamburgTel. +49 (0) 40. 25 3185 146E-Mail: christoph.lobert@faktenkontor.deOriginal-Content von: EMPORIAS, übermittelt durch news aktuell