Studie: 68 Prozent der Banken wollen mehr auslagern

Berlin (ots) - Sieben von zehn Banken in Deutschland wollenweitere Aufgaben auslagern. 17 Prozent davon sprechen vonAuslagerungen im größeren Umfang. Die Institute rechnen jedoch mitsteigendem Aufwand, um beim Outsourcing die rechtlichen Vorschrifteneinzuhalten. Der Grund: Extern durchgeführte Tätigkeiten undzugekaufte IT-Systeme müssen künftig stärker überwacht werden. Dasist das Ergebnis einer Studie von Procedera Consult zur kommendenMaRisk-Novelle. 100 Fach- und Führungskräfte wurden befragt.Kopfzerbrechen bereiten vor allem die bestehenden Verträge mitDienstleistern. Solche Kontrakte werden häufig mit langer Laufzeitabgeschlossen. Viele der damals getroffenen Vereinbarungen dürftenallerdings schon bald dem Aufsichtsrecht zuwiderlaufen. So müssenBanken einmal pro Quartal aktuelle Kennzahlen über die Risiken, dieein Geldhaus etwa bei der Vergabe von Krediten eingeht, an dieBehörden übermitteln. Bis vor kurzem hat dafür noch ein jährlicherRhythmus mit geringeren Kosten ausgereicht. "Jede dritte Auslagerungmuss auf den Prüfstand", schätzt Sven Müller, Experte fürFinanzmarktregulierung bei Procedera Consult.Auslagerungen ziehen insgesamt die höchsten Kosten nach sich, wennes darum geht, die MaRisk-Novelle umzusetzen. 79 Prozent rechnen mitzusätzlichen Investitionen, um sich auf die neuen Anforderungen derBaFin vorzubereiten. Allerdings geht kaum jemand davon aus, dass dieInstitute bestehende Auslagerungen zurücknehmen. 21 Prozent derBankmanager rechnen eher damit, allenfalls vereinzelt bereitsausgelagerte Aktivitäten wieder selbst zu übernehmen. "Outsourcinghat sich für vielen Banken bewährt", sagt Müller. "Jetzt kommt esdarauf an, diese Aktivitäten effektiv zu steuern."69 Prozent der Banken erwarten, zu diesem Zweck dieVerantwortlichkeiten innerhalb der Organisation neu regeln zu müssen.67 Prozent planen zudem eine eigenständige Abteilung, um bestehendeAuslagerungen zentral zu überwachen. So sollen die Fachbereicheentlastet werden. Denn die haben künftig kaum noch die Zeit, um sichum komplizierte Regelungen wie etwa Weiterverlagerungen zu kümmern.59 Prozent sehen diesbezüglich Handlungsbedarf, ebenso wie beiNotfallplänen, falls ein Dienstleister plötzlich ausfällt.Über die StudieProcedera Consult hat 100 Fach- und Führungskräfte deutscherBanken online zur MaRisk-Novelle 2017 befragt. Die Antworten stammenzum größten Teil aus den Abteilungen Risiko-Controlling, Kreditwesen,IT, interne Revision, Bankorganisation, Vertrieb und Kundenservice.Dabei weisen die teilnehmenden Institute eine Bilanzsumme von wenigerals einer Milliarde Euro bis hin zu mehr als zehn Milliarden Euroauf.