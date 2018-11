Studie: 38 Prozent der Bundesbürger haben schon einmal eine Versicherung komplett online abgeschlossen / Aktuelles Potenzial für Internet-Abschlüsse liegt bei 57 Prozent

Hamburg (ots) - Fast sechs von zehn Bundesbürgern können sichderzeit vorstellen, eine Versicherung komplett online abzuschließen,wirklich gemacht haben es bisher aber nur knapp vier von zehn. Werallerdings einmal den Abschluss übers Internet gewählt hat, willdiesen Zugang zu seiner Versicherung künftig auf keinen Fall mehrmissen. Das sind Ergebnisse der Studie "Digitale Versicherung 2018",für die im Auftrag des Softwareherstellers Adcubum mehr als 1.000Bundesbürger bevölkerungsrepräsentativ befragt wurden.Die Bereitschaft der Bevölkerung, online mit ein paar Klicks einekomplette Versicherung abzuschließen, ist also merkbar da, wie ausder Adcubum-Studie hervorgeht. 57 Prozent der Befragten gaben in derErhebung an, sie könnten sich den vollständigen Abschluss einerVersicherung im Web vorstellen. Genannt wurden dabei vor allem Kfz-,Hausrat- und Haftpflichtversicherungen. 18 Prozent schlossen einensolchen Abschluss für sich kategorisch aus. Auffällig ist an denErgebnissen, dass die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstantgeblieben sind. Vor zwölf Monaten signalisierten bereits 56 Prozentihre Offenheit für Online-Abschlüsse.Dass die Digitalisierung nicht uneingeschränkt offene Türen beiden Kunden einrennt, zeigt auch dieses Ergebnis: Von den Teilnehmern,die in der aktuellen Studie erklärt hatten, der Online-Versicherungpositiv gegenüberzustehen, gaben nur etwas mehr als zwei Drittel an,auch schon einmal eine Versicherung komplett auf diesem Wegeabgeschlossen zu haben.Dazu sagt Michael Süß, Geschäftsführer von Adcubum Deutschland:"Die Differenz zu den tatsächlich getätigten Online-Abschlusszahlenlässt darauf schließen, dass die digitalen Abschlussmöglichkeitennoch recht dünn gesät oder zu kompliziert und erklärungsbedürftigsind." So gingen Kunden für diesen Abschlusskanal verloren, die sichzwar im Internet informierten, sich dann aber möglicherweise nichtmehr zurechtfänden. "Sie wenden sich dann an einen Vermittler oderschließen womöglich überhaupt nicht ab", so Süß weiter.Um das Online-Geschäft weiter auszubauen, hält es derVersicherungsexperte für unerlässlich, dass der Prozess auf derjeweiligen Web-Präsenz übersichtlich und einfach ist. Kunden seienein einfaches Kauferlebnis von Online-Größen wie Amazon und Ebaygewohnt und erwarteten das deshalb auch zunehmend von denVersicherungsunternehmen. Dass einige Versicherer diesen Vergleichschon heute nicht scheuen müssen, zeigt diese Zahl: 98 Prozent derOnline-Kunden würden wieder eine Versicherung komplett im Webabschließen.Mehr Details und weitere relevante Erkenntnisse sind in der Studie"Digitale Versicherung 2018" ersichtlich. Diese steht auf der Websitevon Adcubum zum Download bereit:http://www.adcubum.com/aktuell/adcubum-studie-digitale-versicherungAdcubum ist Hauptsponsor des 10. Messekongresses am 27./28.November in LeipzigDer Messekongress IT für Versicherungen ist der führendeMarktplatz für IT-Verantwortliche der Versicherungswirtschaft mit demFokus auf die neuesten technologischen Entwicklungen und IT-Trends.Der Messekongress setzt sich aus einem Kongress mit einem fachlichenVortragsprogramm und einer Ausstellermesse zusammen. MehrInformationen zum Programm sowie den Ausstellern unter:www.assekuranz-messekongress.deDie Adcubum-GruppeAdcubum ist ein führender Schweizer Hersteller vonStandardsoftware für die internationale Assekuranz. Insgesamtbeschäftigt Adcubum über 300 hochqualifizierte Mitarbeitende amHauptsitz in St. Gallen und in den Niederlassungen in Hamburg,Düsseldorf, Stuttgart, Zürich-Wallisellen, Solothurn, Lausanne undLuzern. Kern der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und Wartungder Standardsoftware adcubum SYRIUS, ein modular aufgebautes Systemfür Kranken-, Unfall- und Sachversicherungen. Zusammen mitqualifizierten und spezialisierten Partnerunternehmen bietet Adcubumbei der Produkteinführung und -optimierung sämtliche benötigtenDienstleistungen zur erfolgreichen Einführung des Systems an. WeitereInformationen unter: http://www.adcubum.de/Weitere Informationen:Adcubum Deutschland GmbHRaboisen 5D-20095 HamburgGeschäftsführungMichael SüßTelefon: +49 40 6077102 59E-Mail: Michael.Suess@adcubum.comPressekontakt:Arne StuhrTelefon: +49 177 3055 194E-Mail: Presse@adcubum.comOriginal-Content von: Adcubum, übermittelt durch news aktuell