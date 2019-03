Studie: 27 Prozent der Industrieunternehmen rechnen kurzfristig mit einem Angriff auf ihr Geschäftsmodell / Nur knapp jedes fünfte Unternehmen traut sich selbst die Entwicklung disruptiver Ansätze zu

Finanztrends Video zu



Köngen (ots) - Gut jedes vierte deutsche Industrieunternehmenstuft inzwischen die Wahrscheinlichkeit, dass sein Geschäftsmodellschon innerhalb der nächsten zwei Jahre von einem disruptivenAngreifer attackiert wird, mit "groß" oder sogar "sehr groß" ein. ZumVergleich: Vor einem Jahr konnten sich erst 16 Prozent derUnternehmen einen solchen kurzfristigen Angriff vorstellen. Das zeigtder "Deutsche Industrie 4.0 Index" der Unternehmensberatung Staufen.Für die Studie haben die Experten von Staufen Digital Neonex rund 450Industrieunternehmen in Deutschland befragt."Die mit Abstand größte Gefahr eines disruptiven Angriffs gehtdabei laut den befragten Unternehmen nicht von branchenfremden Firmenaus, sondern von den bereits bekannten Marktbegleitern", erläutertMartin Haas, CEO der Staufen AG, die Ergebnisse der bereits seit 2014jährlich durchgeführten Studie. "70 Prozent rechnen mit einemkurzfristigen Angriff aus der eigenen Branche. Im Vorjahr lag dieserWert mit 59 Prozent noch deutlich darunter."Dass ein branchenfremdes Unternehmen es schafft, sich mit einerdisruptiven Idee in den Markt zu drängen, befürchtet wie im Vorjahrrund jeder dritte Industriebetrieb. "Sorge bereitet vor allem dieTatsache, dass nur noch knapp jedes fünfte Industrieunternehmen essich zutraut, selbst disruptive Digitalisierungsansätze zuentwickeln, die das eigene Geschäftsmodell ersetzen könnten", soStaufen-CEO Haas. "Die Lücke zwischen der eigenen Innovationskraftund dem disruptiven Potenzial der Konkurrenten ist demnach spürbargrößer geworden."Die gegenüber den Vorjahren deutlich gewachsene Sensibilität -2016 hielt erst jedes zehnte Industrieunternehmen einen kurzfristigendisruptiven Angriff für möglich - hat also noch nicht dazu geführt,dass die Unternehmen selbst in die Rolle des Angreifers schlüpfenwollen oder können. Viel Zeit, daran etwas zu ändern, dürfte denUnternehmen nicht mehr bleiben. Dies dürfte auch auf der HannoverMesse Anfang April wieder deutlich werden. Oder wie einStudienteilnehmer aus einem DAX-Konzern sagte: "Digitalisierunggeschieht. Es ist nicht die Frage, wann ein Unternehmen dieDigitalisierung nutzen soll, sondern ob und wie lange ein Unternehmenohne die Nutzung der Digitalisierung wirtschaftlich überleben kann."Termin vormerken: BestPractice Day 2019 am 2. Juli 2019Der führende Lean-Management-Kongress in EuropaDie Spielregeln haben sich geändert. Wer in Führung bleiben odergehen will, muss sich bewegen! Der BestPractice Day am 02. Juli 2019in Darmstadt (optional plus Workshops am 3. und 4. Juli) steht daherin diesem Jahr unter dem Leitmotto "Lernen. Führen. Wandelgestalten." Erleben Sie ein erstklassiges Programm mit Top-Rednernaus der Lean-, New Work- und Digitalszene. Mit jährlich mehr als 350Teilnehmern hat sich der BestPractice Day als Treffpunkt fürEntscheidungsträger aus Wirtschaft und Wissenschaft etabliert. 100Euro Early-Bird-Rabatt bis zum 15.04.2019!Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter:www.best-practice-day.comÜber die Staufen Digital Neonex GmbH - www.staufen-neonex.deDie Staufen Digital Neonex GmbH ist eine Tochtergesellschaft derStaufen AG und berät Unternehmen während ihrer DigitalenTransformation. Neben pragmatischen Digitalstrategien für denMittelstand stehen Themen rund um Smart Factory, Data Science undDigitalisierung des Produktprogrammes bzw. Geschäftsmodells auf demProgramm. Die beteiligten Menschen werden bei Staufen Digital Neonexnicht alleine gelassen. Die Unsicherheit und eventuelles Misstrauenwerden durch maßgeschneiderte Qualifizierungsprogramme minimiert.Denn für Staufen gilt auch in einer Smart Factory: Der Mensch machtden Unterschied.Über die Staufen AG - www.staufen.agIn jedem Unternehmen steckt ein noch besseres. Mit dieserÜberzeugung berät und qualifiziert die Staufen AG seit 25 JahrenUnternehmen und Mitarbeiter weltweit. Märkte sind in Bewegung, derKonkurrenzdruck enorm. Staufen hilft, die richtigen Veränderungenschnell in Gang zu bringen, die Produktivität zu erhöhen, dieQualität zu verbessern und die Innovationskraft zu steigern. Dieinternationale Lean Management Beratung sorgt mit den passendenStrategien und Methoden für schnelle und messbare Erfolge - um die injedem Unternehmen vorhandenen Potenziale zu heben, etablieren dieStaufen-Berater gemeinsam mit Führungskräften und Mitarbeitern einelebendige und nachhaltige Veränderungskultur. Auf dem Weg in diedigitale Transformation begleitet die Staufen-TochtergesellschaftStaufen Digital Neonex mittelständische Industrieunternehmen. DieStaufen AG bietet mit ihrer Akademie zudem zertifizierte,praxisorientierte Schulungen an. Von den 13 internationalenStandorten betreuen mehr als 320 Mitarbeiter Kunden auf der ganzenWelt. 2018 wurde die Staufen AG bereits zum fünften Mal in Folge von"brand eins Wissen" als "Beste Berater" ausgezeichnet. DasConsultinghaus ist laut der renommierten Branchen-Studie "HiddenChampions 2018" Deutschlands beste Lean-Management-Beratung und wurdevon der "Wirtschaftswoche" mehrfach mit dem Preis "Best ofConsulting" geehrt.Weitere Informationen:STAUFEN.AGBeratung.Akademie.Beteiligung.Kathrin NegeleBlumenstr. 5D-73257 KöngenTel: +49 7024 8056 155Fax: +49 7024 8056 111kathrin.negele@staufen.agwww.staufen.agSTAUFEN.DIGITAL NEONEX GmbHMaya WormKönigstr. 2D-70173 StuttgartTel: +49 711 933 55 840maya.worm@staufen-neonex.dewww.staufen-neonex.dePresse- und Öffentlichkeitsarbeit:Thöring & Stuhr - Partnerschaft für KommunikationsberatungArne StuhrMittelweg 142 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 83mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Staufen AG, übermittelt durch news aktuell