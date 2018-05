Strykers Trevo(TM) Retriever als einziges und allererstes Instrument überhaupt in Europa zur Behandlung von akutem ischämischem Schlaganfall bis zu 24 Stunden indiziert

Kalamazoo, Michigan, Usa (ots/PRNewswire) - Nach derIndikationsausweitung in den USA durch die US-amerikanische Food andDrug Administration hat Strykers Trevo Retriever jetzt dieCE-Kennzeichnung als Erstbehandlung für Patienten, die einen akutenischämischen Schlaganfall erleiden, für bis zu 24 Stunden nachSymptombeginn erhalten. Damit verlängert sich das Behandlungsfensterum 18 Stunden."Die 24-Stunden-Indikation öffnet das Behandlungsfenster fürPatienten, bei denen durch die Progression des Schlaganfallsnormalerweise das gesamte Hirngewebe in der Umgebung der betroffenenArterien abgestorben wäre. Damit bleibt ihnen ein Leben mit schwerenBehinderungen erspart", sagte Dr. Raul Nogueira (Grady MemorialHospital und Emory University). "Bei diesen Patienten verbessert sichdie Chance auf ein unabhängiges Leben ohne Behinderung deutlich."Strykers Trevo Retriever ist das erste und einzigeThrombektomie-System, das zuerst die FDA-Zulassung und jetzt dieCE-Kennzeichnung zur signifikanten Reduzierung des Behinderungsgradesbei Patienten für bis zu 24 Stunden nach Symptombeginn erhalten hat.Bislang waren mechanische Thrombektomie-Systeme nur für bis zu sechsStunden nach Symptombeginn zugelassen. Eine signifikantePatientenpopulation war damit von der Behandlung ausgeschlossen.Aktuelle klinische Daten aus der von Stryker beauftragtenrandomisierten DAWN-Studie haben aber gezeigt, dass Patienten, die imZeitfenster zwischen sechs und 24 Stunden vorstellig werden undbestimmte Bildgebungskriterien erfüllen und mit dem Trevo Retrieverbehandelt werden, gegenüber der ausschließlich medizinisch betreutenGruppe eine fast viermal so hohe Chance haben, 90 Tage nach demSchlaganfall funktionell unabhängig zu sein.1"Nach der Indikationsausweitung in den USA repräsentiert dieseIndikationsausweitung für Trevo in Europa einen bedeutendenMeilenstein bei der Behandlung von Schlaganfallpatienten", sagte MarkH. Paul, Präsident der Neurovascular Division bei Stryker. "Wir habenan diese Zukunft geglaubt, und das was der Antrieb für unsereInvestition in die DAWN-Studie. Durch unser Engagement für Patienten,die einen ischämischen Schlaganfall erlitten haben, leben wir unsereMission, die medizinische Versorgung im Gesundheitswesen zuverbessern.""Die Erweiterung der geeigneten Patientenpopulation für einemechanische Thrombektomie ist ein großer Fortschritt", sagte Prof.Urs Fischer, Neurologische Universitätsklinik, Inselspital Bern(Schweiz). "Jetzt gibt es eine neue Therapiemöglichkeit fürSchlaganfallpatienten, bei denen der Symptombeginn unbekannt ist oderdie einen Aufwach-Schlaganfall erlitten haben. Eine mechanischeThrombektomie sollte aber dennoch so schnell wie möglich vorgenommenwerden. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass sich derBehandlungserfolg von Schlaganfallpatienten verbessert, je schnellernach Symptombeginn die Behandlung eingeleitet wird."In der DAWN-Studie wurde ausschließlich der Trevo Retrieveruntersucht, der auch in der DEFUSE 3-Studie eingesetzt wurde. Diebeiden Studien, die den späten Therapiebeginn beiSchlaganfallpatienten untersuchten, lieferten die größte Datenkohortefür ein einzelnes Instrument und führten dazu, dass die AmericanHeart Association (AHA)/American Stroke Association (ASA) ihreLeitlinien aktualisierten. Auf Grundlage der umfangreichen klinischenEvidenz wird in den AHA-Leitlinien zum Schlaganfall der Einsatz vonStent-Retrievern wie dem Trevo Retriever als Versorgungsstandard beiSchlaganfallpatienten empfohlen, bei denen eine Blockade einer großenArterie vorliegt.2"Durch die FDA- und CE-Zulassung des Trevo Retrievers hat sich dasBehandlungsfenster ab Symptombeginn effektiv von null bis sechs aufnull bis 24 Stunden vervierfacht. Es kommt aber weiterhin auf jedeMinute an. Je schneller beim einzelnen Patienten die Blutversorgungdes Gehirns wiederhergestellt wird, desto geringer ist das Risikoeiner dauerhaften Hirnschädigung. Aus diesem Grund ändert sich nichtsdaran, dass alle Leistungserbringer entlang des Behandlungspfads beiSchlaganfallpatienten - vom medizinischen Rettungsdienst über denNotarzt bis hin zu Schlaganfallneurologen und behandelndem Arzt - dieschnellste und effizienteste Behandlung bereitstellen sollten", sagteDr. Tudor Jovin, University of Pittsburgh Medical Center.Informationen zum Trevo RetrieverDer Trevo Retriever ist eine winzige, stentförmige Vorrichtung,die an einem dünnen Draht befestigt wird. In einem minimalinvasivenEingriff unter Röntgenkontrolle führt der Arzt den Retriever von derA. femoralis (im Oberschenkel) zu der verstopften Blutarterie imGehirn. Der Retriever fängt das Blutgerinnsel ein und entfernt es ausdem Körper.Eine Animation des Stryker Trevo Retriever finden Sie unter:https://youtu.be/PxcERzyI67IInformationen zum ischämischen Schlaganfall3,4,5,6Ein ischämischerSchlaganfall wird durch die Blockade einer Hirnarterie durch einBlutgerinnsel oder eine andere Substanz wie fetthaltige Ablagerungen(Plaque) ausgelöst. Blutgefäße transportieren Blut, Sauerstoff undNährstoffe durch den gesamten Körper und zum Gehirn. Blut- bzw.Sauerstoffmangel im Gehirn wirkt sich negativ auf die Hirnfunktionaus. Je nach Schweregrad des Schlaganfalls und betroffenemGehirnareal kann dies zum Verlust der Hirnfunktion oder Tod führen.Der ischämische Schlaganfall ist mit ca. 87 % die häufigste Form desSchlaganfalls. Jedes Jahr erleiden weltweit 17 Millionen Menscheneinen Schlaganfall, bei 6,5 Millionen Menschen führt er zum Tod.Informationen zu StrykerStryker ist eines der weltweit führendenMedizintechnologieunternehmen. Gemeinsam mit seinen Kunden arbeitetes an einer Verbesserung der medizinischen Versorgung imGesundheitswesen. Die Angebotspalette des Unternehmens umfasstinnovative Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Orthopädie,Medizin und Chirurgie sowie Neurotechnologie und Wirbelsäule, die zueiner Verbesserung des Behandlungs- und Krankenhauserfolgs beitragen.Weitere Informationen finden Sie unter www.stryker.com.Ansprechpartner für MedienHeather MorrisonInprela+1 612 677 2023heather@inprela.com1. Nogueira R.G. et. al. Thrombectomy 6 to 24 Hours after Stroke witha Mismatch between Deficit and Infarc. 11. November 2017, NEJM.org2. Powers, W.J. et. al. 2018 Guidelines for the Early Management ofPatients with Acute Ischemic Stroke: A Guideline for HealthcareProfessionals from the American Heart Association/American StrokeAssociation. 30. Januar 2018, stroke.ahajournals.org3. American Stroke Association/www.strokeassociation.org4. Mahon S, et al. Primary prevention of stroke and cardiovasculardisease in the community (PREVENTS): Methodology of a healthwellness coaching intervention to reduce stroke and cardiovasculardisease risk, a randomized clinical trial. International Journalof Stroke, 2017;0(0):1-10.5. Saver, JL. Time Is Brain. Quantified. Stroke, 2006;37:263-6.6. Sudha S, et al. The Lifetime Risk of Stroke. Estimated From theFramingham Study. Stroke, 2006;37:345-50.Original-Content von: Stryker, übermittelt durch news aktuell