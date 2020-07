Stryker: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Stryker":

Der Kurs der Aktie Stryker steht am 09.07.2020, 21:06 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 178.71 USD. Der Titel wird der Branche "Gesundheitsausrüstung" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Stryker niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Der Unterschied beträgt 1,2 Prozentpunkte (1,28 % gegenüber 2,47 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Stryker-Aktie ein "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Für Stryker liegen aus den letzten zwölf Monaten 20 Buy, 5 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Stryker vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 220,42 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (181,77 USD) könnte die Aktie damit um 21,26 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Stryker-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

