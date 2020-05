Stryker: Da kann man nur noch staunen?

Weitere Suchergebnisse zu "Stryker":

Stryker, ein Unternehmen aus dem Markt "Gesundheitsausrüstung", notiert aktuell (Stand 16:59 Uhr) mit 184.5 USD stark im Minus (-1.95 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Stryker als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 20 Buy, 5 Hold, 0 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 11 Buy, 2 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 220,42 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 17,14 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 188,17 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Stryker für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Stryker für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Stryker insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Stryker investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,2 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,3 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.