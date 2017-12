Strukturelle Probleme machen General Electric zu schaffen!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Liebe Leser,

GE hat sich im 1. Halbjahr sehr schlecht entwickelt. Der Konzern hat mit strukturellen Problemen zu kämpfen und blieb deshalb hinter unseren Erwartungen zurück. Der Umsatz sank um 4,2% auf 52,9 Mrd $. Der Gewinn ist dabei um fast ein Drittel auf 0,20 $ pro Aktie eingebrochen. Besonders belastend hat sich die Entwicklung der Energienetz-Sparte auf die Ergebnisse ausgewirkt. Zusätzlich negativ waren der niedrige Ölpreis und die enormen Sonderbelastungen.

Mindestens 13.000 Mitarbeiter müssen um ihren Arbeitsplatz bangen

Doch GE hat nicht nur mit wirtschaftlichen, sondern auch mit politischen Risiken zu kämpfen. Donald Trump setzt bei der Umweltpolitik den Rotstift an und streicht wichtige Haushaltbudgets. Gerade auf diesen Trend hatte GE aber gesetzt und Milliarden in die Geschäfte mit erneuerbaren Energien investiert. Diese Sonderbelastungen wirken sich jetzt auf die gesamte Konzernstruktur aus.GE ist erheblich in Bedrängnis geraten und muss sich jetzt neu strukturieren.

Unprofitable Sparten sollen deshalb abgespalten oder verkauft werden. An erster Stelle stehen hier Unternehmen, die eng mit der Stromerzeugung oder erneuerbaren Energien verbunden sind. Zudem soll die Industrie-Sparte teilweise zerschlagen werden. Einige Teile davon sollen dann am Markt verkauft oder selbst an die Börse gebracht werden. Mindestens 13.000 Mitarbeiter müssen jetzt um ihren Arbeitsplatz bangen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.