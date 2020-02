"Strukturell benachteiligt, aber künstlerisch genauso erfolgreich": Produzentinnen im Fokus beim "Berlinale.Brunch" der ARD-Filmintendantin

Köln (ots) - Wie steht es um die Gleichstellung der Produzentinnen in der Film-und Fernsehbranche, das war die zentrale Frage beim diesjährigen"Berlinale.Brunch", zu dem die ARD-Filmintendantin Karola Wille am Freitag, 21.Februar 2020, über 100 Fachfrauen empfangen hat."Obwohl Produzentinnen strukturell benachteiligt sind - sie bekommen wenigerFördermittel und haben oftmals kleinere Budgets - produzieren sie wirtschaftlicherfolgreicher Filme und sind dabei künstlerisch mindestens genauso anerkannt wieihre männlichen Kollegen", so lautet eine der zentralen Thesen von Prof. Dr.Elizabeth Prommer über die Situation von Produzentinnen in Deutschland.Die Direktorin des Instituts für Medienforschung an der Universität Rostockstellte beim "Berlinale.Brunch" aktuelle Fakten zum Thema "Produzentinnen inDeutschland. Relevanz und Strukturdaten" vor. Diese Bestandsaufnahme belege,dass eine weiblich geführte Firma ein Drittel weniger Fördermittel pro Filmbekomme als eine männlich geführte Firma. Und dass obwohl Produzentinnennachweislich effizienter, das heißt wirtschaftlich erfolgreicher, mitFördermittel umgingen: "Eine Produzentin braucht weniger als die Hälfte derFilmförder-Euros als ein Produzent, um einen Zuschauer ins Kino zu locken", sodie Wissenschaftlerin.Außerdem verdeutlichte Prof. Dr. Prommer den großen Einfluss von Produzentinnenauf die Sichtbarkeit von Frauen in der Filmbranche: "Produzentinnen fördernDiversität: Sie machen mehr Protagonistinnen in Kino und Fernsehen sichtbar,erzählen häufiger Frauenfiguren. Sie arbeiten mehr als doppelt so oft mitRegisseurinnen und 2,5-mal so häufig mit Drehbuchautorinnen. Auch andereTeammitglieder sind häufiger weiblich."Seit vier Jahren lädt die ARD-Filmintendantin Prof. Dr. Karola Wille zurBerlinale Frauen aus Film und Fernsehen ein, um über aktuelle Themen der Branchezu sprechen. Dazu gehören auch Fragen der Diversität undGeschlechtergerechtigkeit. "Diversität ist die Herausforderung unserer Zeit undgenau deshalb ist es unsere Verantwortung, Frauen vor und hinter der Kameraweiter zu stärken. Denn Frauen fördern Diversität. Und Diversität trägt durchdie Anerkennung und Wertschätzung aller zum Zusammenhalt in der Gesellschaftbei", sagte die Gastgeberin.Die Staatsministerin für Kultur und Medien, Prof. Monika Grütters, würdigte inihrem Grußwort das Engagement der ARD für mehr Geschlechtergerechtigkeit: "Wennwir einen Kulturwandel herbeiführen wollen, brauchen wir gerade im Film einestärkere Präsenz der Frauen. Wie kaum ein anderes Medium prägt er dasGeschlechterbild. Ich freue mich, dass die ARD ihr Ziel konsequent verfolgt, aufallen Hierarchieebenen eine gerechte Geschlechterverteilung zu erreichen. Auchihre Beteiligung am Girls' Day, die Initiative 'Frauen in die Technik' und derFörderpreis 'Frauen und Medientechnologie' tragen dazu bei, veralteteRollenbilder zu überwinden und Frauen für männerdominierte Berufe zubegeistern."In der anschließenden Diskussionsrunde kamen namhafte Akteurinnen der Brancheselbst zu Wort und sprachen über ihre Erfahrungen: Gabriele M. Walther, dieBegründerin der Caligari Film- und Fernsehproduktion, ist eine feste Größe inder deutschen Produzentinnen-Landschaft und engagiert sich seit Jahren für mehrSichtbarkeit von Frauen in der Film- und Fernsehwirtschaft. Meike Kordes leitetgemeinsam mit ihrer Schwester die erfolgreiche Filmfirma Kordes & Kordes, diesich u.a. mit dem Drama "Vier Minuten" national und international einen Namengemacht hat. Und Grit Wißkirchen, die Geschäftsführerin des AnimationsstudiosMotionWorks in Halle/Saale, gab einen Einblick in die Animationsfilmbranche.Hinweis für Journalistinnen und Journalisten:Bei Interesse stellen wir Ihnen gerne die Studie "Produzentinnen in Deutschland.Relevanz und Strukturdaten" von Prof. Dr. Elizabeth Prommer von der UniversitätRostock zur Verfügung.Pressekontakt:MDR, Presse und InformationBirgit FriedrichTel.: 0341 300 65 45E-Mail: presse@mdr.deTwitter: @MDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/29876/4526813OTS: ARD PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell